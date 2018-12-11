WA Forecast for Wednesday, December 12, 2018

_____

City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index

Arlington;A little rain;47;43;SSE;8;74%;95%;0

Bellingham;Rain;48;44;SSE;11;74%;95%;0

Bremerton;Occasional rain;48;43;SSW;8;73%;93%;0

Chehalis;A little rain;47;42;S;6;77%;90%;1

Deer Park;Cloudy;39;28;SSE;7;69%;31%;1

Eastsound;Rain;50;45;SSE;11;76%;83%;0

Ellensburg;Mostly cloudy;43;30;NNE;12;67%;66%;1

Ephrata;Partly sunny;45;33;SSW;13;62%;28%;2

Everett;A little rain;48;44;SSE;9;74%;94%;0

Fort Lewis;A bit of rain;50;42;S;9;90%;92%;0

Friday Harbor;A little rain;48;45;SSE;8;72%;89%;0

Hoquiam;A touch of rain;52;46;S;11;80%;98%;0

Kelso-Longview;A shower in spots;50;42;SSE;6;85%;85%;0

Moses Lake;Partly sunny;46;35;S;8;49%;57%;2

Olympia;Occasional rain;48;41;S;8;82%;93%;0

Omak;Milder;43;28;SE;7;65%;68%;1

Pasco;Mostly cloudy;50;37;SSE;13;62%;9%;1

Port Angeles;A bit of rain;49;40;NE;6;74%;94%;1

Pullman;A snow shower;40;31;SSE;17;78%;69%;1

Puyallup;A little rain;50;44;S;7;81%;89%;0

Quillayute;Mostly cloudy, rain;49;43;S;10;85%;97%;0

Renton;A little rain;49;45;S;8;75%;92%;0

Seattle;A little rain;48;45;S;8;76%;96%;0

Seattle Boeing;A little rain;50;45;S;9;75%;92%;0

Shelton;A little rain;49;42;SSW;7;78%;95%;0

Spokane;Rather cloudy;41;34;S;9;75%;31%;1

Spokane Fairchild;Mostly cloudy;37;31;SSW;14;91%;29%;1

Spokane Felts;Rather cloudy;41;34;S;9;75%;31%;1

Stampede Pass;A little snow;31;30;ESE;8;88%;96%;1

Tacoma;A touch of rain;48;44;SSW;8;76%;91%;0

Tacoma Narrows;Occasional rain;47;45;S;11;80%;93%;0

Vancouver;A shower in spots;50;41;SE;6;79%;78%;0

Walla Walla;Mostly cloudy;46;38;SSE;15;68%;27%;1

Wenatchee;Mostly cloudy;44;32;ESE;9;63%;75%;1

Whidbey Island;A little rain;53;48;SSE;16;66%;89%;0

Yakima;Rather cloudy;47;31;S;7;58%;37%;1

_____

Copyright 2018 AccuWeather