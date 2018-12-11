WA Forecast
WA Forecast for Wednesday, December 12, 2018
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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index
Arlington;A little rain;47;43;SSE;8;74%;95%;0
Bellingham;Rain;48;44;SSE;11;74%;95%;0
Bremerton;Occasional rain;48;43;SSW;8;73%;93%;0
Chehalis;A little rain;47;42;S;6;77%;90%;1
Deer Park;Cloudy;39;28;SSE;7;69%;31%;1
Eastsound;Rain;50;45;SSE;11;76%;83%;0
Ellensburg;Mostly cloudy;43;30;NNE;12;67%;66%;1
Ephrata;Partly sunny;45;33;SSW;13;62%;28%;2
Everett;A little rain;48;44;SSE;9;74%;94%;0
Fort Lewis;A bit of rain;50;42;S;9;90%;92%;0
Friday Harbor;A little rain;48;45;SSE;8;72%;89%;0
Hoquiam;A touch of rain;52;46;S;11;80%;98%;0
Kelso-Longview;A shower in spots;50;42;SSE;6;85%;85%;0
Moses Lake;Partly sunny;46;35;S;8;49%;57%;2
Olympia;Occasional rain;48;41;S;8;82%;93%;0
Omak;Milder;43;28;SE;7;65%;68%;1
Pasco;Mostly cloudy;50;37;SSE;13;62%;9%;1
Port Angeles;A bit of rain;49;40;NE;6;74%;94%;1
Pullman;A snow shower;40;31;SSE;17;78%;69%;1
Puyallup;A little rain;50;44;S;7;81%;89%;0
Quillayute;Mostly cloudy, rain;49;43;S;10;85%;97%;0
Renton;A little rain;49;45;S;8;75%;92%;0
Seattle;A little rain;48;45;S;8;76%;96%;0
Seattle Boeing;A little rain;50;45;S;9;75%;92%;0
Shelton;A little rain;49;42;SSW;7;78%;95%;0
Spokane;Rather cloudy;41;34;S;9;75%;31%;1
Spokane Fairchild;Mostly cloudy;37;31;SSW;14;91%;29%;1
Spokane Felts;Rather cloudy;41;34;S;9;75%;31%;1
Stampede Pass;A little snow;31;30;ESE;8;88%;96%;1
Tacoma;A touch of rain;48;44;SSW;8;76%;91%;0
Tacoma Narrows;Occasional rain;47;45;S;11;80%;93%;0
Vancouver;A shower in spots;50;41;SE;6;79%;78%;0
Walla Walla;Mostly cloudy;46;38;SSE;15;68%;27%;1
Wenatchee;Mostly cloudy;44;32;ESE;9;63%;75%;1
Whidbey Island;A little rain;53;48;SSE;16;66%;89%;0
Yakima;Rather cloudy;47;31;S;7;58%;37%;1
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