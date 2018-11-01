WA Forecast
WA Forecast for Saturday, November 3, 2018
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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index
Arlington;A touch of rain;58;49;S;8;77%;83%;1
Bellingham;A bit of rain;59;49;SSW;9;75%;80%;1
Bremerton;A little rain;61;49;SSE;7;76%;79%;1
Chehalis;A little rain;58;49;WSW;6;76%;68%;2
Deer Park;A little rain;60;35;WSW;10;63%;59%;2
Eastsound;A touch of rain;57;50;SW;13;83%;80%;1
Ellensburg;Mostly cloudy, windy;60;45;W;26;63%;53%;2
Ephrata;Clouds breaking;64;43;WSW;17;55%;45%;2
Everett;A touch of rain;58;49;SE;8;76%;79%;1
Fort Lewis;Occasional rain;60;48;SW;13;89%;66%;1
Friday Harbor;A little rain;58;49;WSW;10;74%;82%;1
Hoquiam;A little rain;59;52;W;12;86%;66%;1
Kelso-Longview;A little rain;59;51;W;7;84%;68%;1
Moses Lake;Clouds breaking;65;43;WSW;12;45%;45%;2
Olympia;A little rain;57;47;SW;11;84%;66%;1
Omak;Clouds breaking;62;38;SE;11;65%;36%;2
Pasco;Windy;69;45;WSW;19;54%;42%;2
Port Angeles;A bit of rain;59;45;WSW;14;76%;79%;2
Pullman;A bit of rain;58;41;WSW;22;69%;66%;2
Puyallup;A little rain;60;49;SSW;10;82%;66%;1
Quillayute;A touch of rain;57;48;W;8;88%;82%;1
Renton;A little rain;60;51;S;7;77%;81%;1
Seattle;A touch of rain;60;51;S;6;74%;82%;1
Seattle Boeing;A little rain;60;49;S;8;80%;82%;1
Shelton;A little rain;59;47;W;13;75%;66%;1
Spokane;A little rain;60;39;WSW;15;64%;59%;2
Spokane Fairchild;Spotty showers;58;38;WSW;19;70%;62%;2
Spokane Felts;A little rain;60;39;WSW;15;64%;59%;2
Stampede Pass;A little rain;46;37;W;11;99%;85%;1
Tacoma;A little rain;59;50;SW;12;73%;66%;1
Tacoma Narrows;A little rain;58;49;SW;14;83%;66%;1
Vancouver;A touch of rain;62;50;SW;6;83%;70%;1
Walla Walla;Very windy, showers;64;48;SSW;23;61%;71%;2
Wenatchee;Some sun returning;61;44;WNW;16;61%;53%;2
Whidbey Island;A touch of rain;60;52;W;20;71%;79%;1
Yakima;Clouds breaking;65;41;W;12;54%;54%;2
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