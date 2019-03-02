WA Current Conditions as of 04:00 AM PST Saturday, March 2, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Arlington;Clear;25;NNW;3;96%

Bellingham;Clear;25;Calm;0;88%

Bremerton;Clear;31;NE;4;93%

Chehalis;Clear;33;NE;3;93%

Deer Park;Partly cloudy;7;N;3;83%

Eastsound;Clear;36;NNE;2;74%

Ellensburg;Clear;19;NW;3;87%

Ephrata;Clear;17;NNE;5;87%

Everett;Clear;28;NNW;3;96%

Fort Lewis;Clear;30;Calm;0;99%

Friday Harbor;Clear;31;Calm;0;92%

Hoquiam;Clear;36;ENE;7;78%

Kelso-Longview;Clear;28;Calm;0;92%

Moses Lake;Clear;18;N;3;84%

Olympia;Clear;29;Calm;0;92%

Omak;Mostly cloudy;24;N;8;84%

Pasco;Clear;21;NE;3;84%

Port Angeles;Clear;29;N;3;85%

Pullman;Clear;9;Calm;0;91%

Puyallup;Clear;28;NNE;1;100%

Quillayute;Clear;25;E;3;96%

Renton;Clear;34;Calm;0;78%

Seattle;Clear;34;NE;3;90%

Seattle Boeing;Clear;39;NE;3;72%

Shelton;Clear;27;Calm;0;88%

Spokane;Cloudy;14;N;2;85%

Spokane Fairchild;Cloudy;9;E;3;92%

Spokane Felts;Cloudy;14;N;2;85%

Stampede Pass;Clear;23;Calm;0;71%

Tacoma;Clear;33;N;3;88%

Tacoma Narrows;Clear;33;N;3;88%

Vancouver;Clear;26;Calm;0;84%

Walla Walla;Clear;18;ESE;3;80%

Wenatchee;Clear;17;ENE;5;87%

Whidbey Island;Clear;30;SE;5;85%

Yakima;Clear;22;WSW;3;81%

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