WA Current Conditions
WA Current Conditions as of 04:00 AM PST Saturday, March 2, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Arlington;Clear;25;NNW;3;96%
Bellingham;Clear;25;Calm;0;88%
Bremerton;Clear;31;NE;4;93%
Chehalis;Clear;33;NE;3;93%
Deer Park;Partly cloudy;7;N;3;83%
Eastsound;Clear;36;NNE;2;74%
Ellensburg;Clear;19;NW;3;87%
Ephrata;Clear;17;NNE;5;87%
Everett;Clear;28;NNW;3;96%
Fort Lewis;Clear;30;Calm;0;99%
Friday Harbor;Clear;31;Calm;0;92%
Hoquiam;Clear;36;ENE;7;78%
Kelso-Longview;Clear;28;Calm;0;92%
Moses Lake;Clear;18;N;3;84%
Olympia;Clear;29;Calm;0;92%
Omak;Mostly cloudy;24;N;8;84%
Pasco;Clear;21;NE;3;84%
Port Angeles;Clear;29;N;3;85%
Pullman;Clear;9;Calm;0;91%
Puyallup;Clear;28;NNE;1;100%
Quillayute;Clear;25;E;3;96%
Renton;Clear;34;Calm;0;78%
Seattle;Clear;34;NE;3;90%
Seattle Boeing;Clear;39;NE;3;72%
Shelton;Clear;27;Calm;0;88%
Spokane;Cloudy;14;N;2;85%
Spokane Fairchild;Cloudy;9;E;3;92%
Spokane Felts;Cloudy;14;N;2;85%
Stampede Pass;Clear;23;Calm;0;71%
Tacoma;Clear;33;N;3;88%
Tacoma Narrows;Clear;33;N;3;88%
Vancouver;Clear;26;Calm;0;84%
Walla Walla;Clear;18;ESE;3;80%
Wenatchee;Clear;17;ENE;5;87%
Whidbey Island;Clear;30;SE;5;85%
Yakima;Clear;22;WSW;3;81%
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