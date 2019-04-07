TX Marine Warning and Forecast
TX Marine Warnings and Forecast for Sunday, April 7, 2019
_____
SEVERE THUNDERSTORM WATCH
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 40
NATIONAL WEATHER SERVICE CORPUS CHRISTI TX
158 AM CDT SUN APR 7 2019
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
40 IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
BAYS AND WATERWAYS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS
BAYS AND WATERWAYS FROM PORT ARANSAS TO PORT O'CONNOR
COASTAL WATERS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS OUT 20 NM
COASTAL WATERS FROM PORT ARANSAS TO MATAGORDA SHIP CHANNEL OUT
20 NM
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
40 IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
BAYS AND WATERWAYS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS
BAYS AND WATERWAYS FROM PORT ARANSAS TO PORT O'CONNOR
COASTAL WATERS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS OUT 20 NM
COASTAL WATERS FROM PORT ARANSAS TO MATAGORDA SHIP CHANNEL OUT
20 NM
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
40 IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
BAYS AND WATERWAYS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS
BAYS AND WATERWAYS FROM PORT ARANSAS TO PORT O'CONNOR
COASTAL WATERS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS OUT 20 NM
COASTAL WATERS FROM PORT ARANSAS TO MATAGORDA SHIP CHANNEL OUT
20 NM
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
40 IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
BAYS AND WATERWAYS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS
BAYS AND WATERWAYS FROM PORT ARANSAS TO PORT O'CONNOR
COASTAL WATERS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS OUT 20 NM
COASTAL WATERS FROM PORT ARANSAS TO MATAGORDA SHIP CHANNEL OUT
20 NM
_____
Copyright 2019 AccuWeather