TX Marine Warning and Forecast
TX Marine Warnings and Forecast for Friday, November 9, 2018
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SPECIAL MARINE WARNING
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A
* SPECIAL MARINE WARNING FOR...
COASTAL WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX OUT 20
NM...
COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM...
GALVESTON BAY...
WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX FROM 20 TO 60
NM...
WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX FROM 20 TO 60 NM...
* UNTIL 545 AM CST.
* AT 420 AM CST...STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 8 NM NORTHEAST OF HIGH ISLAND 63 TO NEAR GALVESTON
344...MOVING SOUTHEAST AT 20 KNOTS.
HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND
SUDDENLY HIGHER WAVES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GALVESTON A122...HEALD BANK...TABS BUOY F...GALVESTON A8...
TABS BUOY B...GALVESTON 344...GALVESTON 424...OFFATTS BAYOU...
GALVESTON 221...GALVESTON PIER 21...HIGH ISLAND A109...
GALVESTON 282...HIGH ISLAND 157...HIGH ISLAND A131...
HIGH ISLAND 63...HIGH ISLAND A179...HIGH ISLAND A410...
SURFSIDE JETTY...BASTROP BAY AND CHRISTMAS BAY.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A
* SPECIAL MARINE WARNING FOR...
COASTAL WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX OUT 20
NM...
COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM...
GALVESTON BAY...
WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX FROM 20 TO 60
NM...
WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX FROM 20 TO 60 NM...
* UNTIL 545 AM CST.
* AT 420 AM CST...STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 8 NM NORTHEAST OF HIGH ISLAND 63 TO NEAR GALVESTON
344...MOVING SOUTHEAST AT 20 KNOTS.
HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND
SUDDENLY HIGHER WAVES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GALVESTON A122...HEALD BANK...TABS BUOY F...GALVESTON A8...
TABS BUOY B...GALVESTON 344...GALVESTON 424...OFFATTS BAYOU...
GALVESTON 221...GALVESTON PIER 21...HIGH ISLAND A109...
GALVESTON 282...HIGH ISLAND 157...HIGH ISLAND A131...
HIGH ISLAND 63...HIGH ISLAND A179...HIGH ISLAND A410...
SURFSIDE JETTY...BASTROP BAY AND CHRISTMAS BAY.
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* SPECIAL MARINE WARNING FOR...
COASTAL WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX OUT 20
NM...
COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM...
GALVESTON BAY...
WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX FROM 20 TO 60
NM...
WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX FROM 20 TO 60 NM...
* UNTIL 545 AM CST.
* AT 420 AM CST...STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 8 NM NORTHEAST OF HIGH ISLAND 63 TO NEAR GALVESTON
344...MOVING SOUTHEAST AT 20 KNOTS.
HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND
SUDDENLY HIGHER WAVES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GALVESTON A122...HEALD BANK...TABS BUOY F...GALVESTON A8...
TABS BUOY B...GALVESTON 344...GALVESTON 424...OFFATTS BAYOU...
GALVESTON 221...GALVESTON PIER 21...HIGH ISLAND A109...
GALVESTON 282...HIGH ISLAND 157...HIGH ISLAND A131...
HIGH ISLAND 63...HIGH ISLAND A179...HIGH ISLAND A410...
SURFSIDE JETTY...BASTROP BAY AND CHRISTMAS BAY.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A
* SPECIAL MARINE WARNING FOR...
COASTAL WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX OUT 20
NM...
COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM...
GALVESTON BAY...
WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX FROM 20 TO 60
NM...
WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX FROM 20 TO 60 NM...
* UNTIL 545 AM CST.
* AT 420 AM CST...STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 8 NM NORTHEAST OF HIGH ISLAND 63 TO NEAR GALVESTON
344...MOVING SOUTHEAST AT 20 KNOTS.
HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND
SUDDENLY HIGHER WAVES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GALVESTON A122...HEALD BANK...TABS BUOY F...GALVESTON A8...
TABS BUOY B...GALVESTON 344...GALVESTON 424...OFFATTS BAYOU...
GALVESTON 221...GALVESTON PIER 21...HIGH ISLAND A109...
GALVESTON 282...HIGH ISLAND 157...HIGH ISLAND A131...
HIGH ISLAND 63...HIGH ISLAND A179...HIGH ISLAND A410...
SURFSIDE JETTY...BASTROP BAY AND CHRISTMAS BAY.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A
* SPECIAL MARINE WARNING FOR...
COASTAL WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX OUT 20
NM...
COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM...
GALVESTON BAY...
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NM...
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* UNTIL 545 AM CST.
* AT 420 AM CST...STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 8 NM NORTHEAST OF HIGH ISLAND 63 TO NEAR GALVESTON
344...MOVING SOUTHEAST AT 20 KNOTS.
HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND
SUDDENLY HIGHER WAVES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GALVESTON A122...HEALD BANK...TABS BUOY F...GALVESTON A8...
TABS BUOY B...GALVESTON 344...GALVESTON 424...OFFATTS BAYOU...
GALVESTON 221...GALVESTON PIER 21...HIGH ISLAND A109...
GALVESTON 282...HIGH ISLAND 157...HIGH ISLAND A131...
HIGH ISLAND 63...HIGH ISLAND A179...HIGH ISLAND A410...
SURFSIDE JETTY...BASTROP BAY AND CHRISTMAS BAY.
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