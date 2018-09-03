TX Marine Warning and Forecast
TX Marine Warnings and Forecast for Monday, September 3, 2018
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SPECIAL MARINE WARNING
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A
* SPECIAL MARINE WARNING FOR...
COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM...
GALVESTON BAY...
* UNTIL 1030 AM CDT.
* AT 953 AM CDT...A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED 7 NM WEST OF HIGH
ISLAND 63...MOVING EAST AT 10 KNOTS.
HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND
SUDDENLY HIGHER WAVES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
BUOY 42035...GALVESTON 150...ROLLOVER PASS...HIGH ISLAND 63 AND
NORTHEASTERN EAST GALVESTON BAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOVE TO SAFE HARBOR UNTIL HAZARDOUS WEATHER PASSES.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A
* SPECIAL MARINE WARNING FOR...
COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM...
GALVESTON BAY...
* UNTIL 1030 AM CDT.
* AT 953 AM CDT...A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED 7 NM WEST OF HIGH
ISLAND 63...MOVING EAST AT 10 KNOTS.
HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND
SUDDENLY HIGHER WAVES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
BUOY 42035...GALVESTON 150...ROLLOVER PASS...HIGH ISLAND 63 AND
NORTHEASTERN EAST GALVESTON BAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOVE TO SAFE HARBOR UNTIL HAZARDOUS WEATHER PASSES.
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