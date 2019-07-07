TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Sunday, July 7, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;76;SE;7;84%

Abilene Dyess;Clear;76;SSE;6;70%

Alice;Clear;79;E;5;90%

Alpine;Partly cloudy;69;SSE;9;63%

Amarillo;Cloudy;69;SE;6;91%

Angleton;Clear;78;SSW;3;90%

Arlington;Mostly cloudy;76;Calm;0;80%

Austin;Clear;83;SSE;5;71%

Austin Bergstrom;Mostly clear;81;S;10;84%

Bay;Clear;81;SSE;5;91%

Beaumont;Clear;78;SSW;4;92%

Beeville;Clear;81;SSE;9;86%

Borger;Mostly cloudy;74;SSE;7;68%

Bowie;Mostly cloudy;72;Calm;0;97%

Breckenridge;Mostly cloudy;74;NE;3;91%

Brenham;Clear;81;S;6;83%

Bridgeport;Mostly cloudy;73;Calm;0;100%

Brownsville;Clear;83;ESE;8;90%

Brownwood;Clear;73;ENE;6;88%

Burnet;Clear;82;Calm;0;64%

Canadian;Clear;70;Calm;0;93%

Castroville;Clear;79;SE;6;74%

Childress;Clear;78;ESE;7;68%

Cleburne;Mostly cloudy;76;SE;5;84%

College Station;Clear;82;S;7;76%

Comanche;Clear;74;Calm;0;92%

Conroe;Clear;81;SSE;5;84%

Corpus Christi;Mostly clear;82;SE;6;84%

Corsicana;Clear;80;Calm;0;84%

Cotulla;Clear;84;ESE;18;71%

Dalhart;Cloudy;68;S;6;81%

Dallas Love;Partly cloudy;82;E;3;64%

Dallas Redbird;Partly cloudy;77;NE;3;73%

Dallas/Ft Worth;Cloudy;75;N;5;81%

Decatur;Mostly cloudy;73;Calm;0;95%

Del Rio;Clear;87;E;14;52%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;83;E;11;60%

Denton;Mostly cloudy;74;NNE;5;90%

Dryden;Clear;81;WSW;5;54%

Dumas;Cloudy;66;SE;6;92%

Edinburg;Clear;83;ESE;9;79%

El Paso;Cloudy;75;SE;12;60%

Ellington;Partly cloudy;79;S;5;86%

Falfurrias;Clear;80;E;5;85%

Fort Hood;Clear;81;SSE;5;71%

Fort Worth;Mostly clear;75;Calm;0;87%

Fort Worth Alliance;Mostly cloudy;76;Calm;0;81%

Fort Worth Nas;Mostly clear;78;Calm;0;75%

Fort Worth Spinks;Mostly cloudy;75;Calm;0;87%

Fredericksburg;Clear;75;SE;5;76%

Gainesville;Mostly clear;72;Calm;0;96%

Galveston;Clear;85;SSE;10;74%

Gatesville;Clear;79;SE;3;73%

Georgetown;Clear;83;S;6;71%

Giddings;Clear;82;S;3;85%

Gilmer;Mostly cloudy;79;Calm;0;85%

Graham;Mostly cloudy;71;Calm;0;100%

Granbury;Mostly clear;76;Calm;0;83%

Grand Prairie;Mostly cloudy;76;Calm;0;80%

Greenville;Clear;77;Calm;0;88%

Guadalupe Pass;Clear;67;S;29;79%

Hamilton;Clear;78;S;9;73%

Harlingen;Clear;80;ESE;7;93%

Hearne;Clear;79;SE;5;92%

Hebbronville;Clear;80;Calm;0;82%

Henderson;Mostly clear;77;Calm;0;93%

Hereford;Mostly cloudy;70;S;3;82%

Hillsboro;Mostly clear;77;E;7;95%

Hondo;Clear;81;SSE;12;71%

Houston;Clear;82;Calm;0;78%

Houston (Hobby Airport);Clear;81;S;7;81%

Houston / Dunn Helistop;Clear;82;Calm;0;78%

Houston / Southwest Airport;Clear;77;Calm;0;97%

Houston Clover;Clear;80;S;3;84%

Houston Hooks;Clear;83;S;5;71%

Houston Hull;Clear;80;S;8;90%

Houston Intercontinental;Mostly clear;83;S;6;82%

Huntsville;Clear;85;N;5;71%

Ingleside;Clear;83;SSE;8;80%

Jacksonville;Clear;77;N;2;94%

Jasper;Clear;78;Calm;0;94%

Junction;Clear;81;E;5;66%

Kellyusa Airport;Clear;81;SE;12;79%

Kerrville;Clear;76;Calm;0;82%

Killeen;Clear;81;SSE;5;71%

Killeen/Ft Hood;Clear;80;SSE;5;76%

Kingsville Nas;Clear;79;ENE;5;90%

La Grange;Clear;80;S;5;98%

Lago Vista;Clear;80;SSE;9;80%

Lancaster;Mostly clear;74;Calm;0;92%

Laredo;Clear;86;SSE;9;67%

Llano;Clear;79;Calm;0;73%

Longview;Partly cloudy;77;N;2;94%

Lubbock;Partly cloudy;72;ENE;5;86%

Lufkin;Clear;77;SE;3;93%

Mcallen;Clear;82;ESE;12;79%

Mcgregor;Clear;80;S;6;83%

Mckinney;Clear;75;NE;3;93%

Mesquite;Clear;76;Calm;0;82%

Midland;Clear;79;SSE;8;62%

Midland Airpark;Clear;79;SSE;8;62%

Midlothian;Mostly clear;76;Calm;0;78%

Mineola;Partly cloudy;80;N;2;85%

Mineral Wells;Mostly cloudy;74;NNE;3;87%

Mount Pleasant;Mostly cloudy;78;Calm;0;84%

Nacogdoches;Clear;77;Calm;0;100%

New Braunfels;Clear;81;SSE;10;78%

Odessa;Clear;77;SSE;6;68%

Orange;Clear;80;SW;3;97%

Palacios;Clear;83;SE;8;76%

Palestine;Clear;78;Calm;0;91%

Pampa;Mostly cloudy;68;SSE;6;85%

Pampa / Mesa Vista;Mostly cloudy;68;WSW;3;88%

Paris;Clear;75;WSW;3;90%

Pecos;Clear;76;W;12;57%

Perryton;Mostly cloudy;71;Calm;0;81%

Plainview;Thunderstorms;64;NNE;12;98%

Pleasanton;Clear;78;SSE;9;86%

Port Aransas;Partly cloudy;83;ESE;11;84%

Port Isabel;Clear;83;SE;10;86%

Port Lavaca;Mostly clear;81;SSE;7;89%

Randolph AFB;Clear;79;SSE;7;85%

Robstown;Partly cloudy;79;ESE;3;91%

Rockport;Mostly clear;83;ESE;14;82%

Rocksprings;Clear;78;SE;8;72%

San Angelo;Clear;80;S;6;59%

San Antonio;Clear;81;SE;9;80%

San Antonio Stinson;Clear;82;SE;13;73%

San Marcos;Clear;79;SSE;7;87%

Seminole;Clear;74;W;3;61%

Sherman-Denison;Clear;75;N;2;90%

Snyder;Clear;75;E;7;75%

Sonora;Clear;81;SE;3;65%

Stephenville;Clear;75;Calm;0;82%

Sulphur Springs;Mostly clear;77;Calm;0;85%

Sweetwater;Clear;74;Calm;0;81%

Temple;Clear;81;SSE;9;81%

Terrell;Clear;80;ESE;5;76%

Tyler;Mostly cloudy;79;N;3;85%

Uvalde;Clear;81;ESE;9;72%

Vernon;Clear;77;E;3;68%

Victoria;Clear;80;SSE;8;88%

Waco;Clear;83;S;7;71%

Weslaco;Mostly cloudy;81;SE;3;86%

Wharton;Clear;77;SSE;3;91%

Wichita Falls;Mostly cloudy;74;E;7;86%

Wink;Clear;72;N;9;81%

Zapata;Clear;85;SE;12;64%

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