TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Monday, April 15, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;57;SSE;12;66%

Abilene Dyess;Clear;55;SSE;10;64%

Alice;Clear;53;S;7;85%

Alpine;Clear;55;SSW;5;23%

Amarillo;Clear;55;SW;11;43%

Angleton;Clear;51;Calm;0;82%

Arlington;Clear;55;SSE;5;60%

Austin;Clear;58;N;5;59%

Austin Bergstrom;Clear;52;S;7;76%

Bay;Clear;51;Calm;0;87%

Beaumont;Clear;50;Calm;0;93%

Beeville;Clear;56;Calm;0;74%

Borger;Clear;57;S;17;59%

Bowie;Clear;49;SE;5;77%

Breckenridge;Clear;59;S;12;52%

Brenham;Clear;55;Calm;0;69%

Bridgeport;Clear;53;SSE;7;67%

Brownsville;Clear;59;ESE;3;80%

Brownwood;Clear;48;S;5;88%

Burnet;Clear;58;S;7;59%

Canadian;Clear;56;S;16;68%

Castroville;Clear;56;Calm;0;59%

Childress;Clear;53;SE;14;79%

Cleburne;Clear;52;S;12;76%

College Station;Clear;55;SSE;5;68%

Comanche;Clear;51;S;9;79%

Conroe;Clear;46;Calm;0;100%

Corpus Christi;Clear;60;SE;8;72%

Corsicana;Clear;53;SSE;6;71%

Cotulla;Clear;56;SE;7;61%

Dalhart;Clear;52;W;16;34%

Dallas Love;Clear;58;SE;6;55%

Dallas Redbird;Clear;53;S;8;66%

Dallas/Ft Worth;Clear;57;SSE;9;54%

Decatur;Clear;55;SSE;9;57%

Del Rio;Clear;63;ESE;9;47%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;56;SE;6;71%

Denton;Clear;52;SSE;6;74%

Dryden;Clear;59;SSW;8;46%

Dumas;Clear;47;S;9;53%

Edinburg;Clear;59;SSE;7;73%

El Paso;Mostly cloudy;63;SSW;7;21%

Ellington;Clear;59;SE;3;54%

Falfurrias;Clear;58;SSE;7;71%

Fort Hood;Clear;55;SSE;6;63%

Fort Worth;Clear;54;SE;8;63%

Fort Worth Alliance;Clear;53;S;8;63%

Fort Worth Nas;Clear;58;SSE;8;53%

Fort Worth Spinks;Clear;53;S;8;67%

Fredericksburg;Clear;52;Calm;0;68%

Gainesville;Clear;50;SE;5;73%

Galveston;Clear;62;S;5;72%

Gatesville;Clear;52;SE;5;71%

Georgetown;Clear;59;S;6;57%

Giddings;Clear;54;Calm;0;82%

Gilmer;Clear;46;Calm;0;95%

Graham;Clear;55;SSE;6;67%

Granbury;Clear;58;SE;10;57%

Grand Prairie;Clear;55;SSE;5;60%

Greenville;Clear;50;Calm;0;81%

Guadalupe Pass;Mostly cloudy;61;WSW;17;17%

Hamilton;Clear;52;S;10;73%

Harlingen;Clear;55;SSE;5;79%

Hearne;Clear;55;ESE;6;78%

Hebbronville;Clear;57;S;6;67%

Henderson;Clear;46;Calm;0;94%

Hereford;Clear;58;WSW;9;32%

Hillsboro;Clear;55;SSE;9;69%

Hondo;Clear;57;SSE;6;66%

Houston;Clear;64;Calm;0;42%

Houston (Hobby Airport);Clear;57;Calm;0;61%

Houston / Dunn Helistop;Clear;64;Calm;0;42%

Houston / Southwest Airport;Clear;49;Calm;0;90%

Houston Clover;Clear;53;Calm;0;85%

Houston Hooks;Clear;51;Calm;0;89%

Houston Hull;Clear;52;Calm;0;86%

Houston Intercontinental;Clear;52;Calm;0;80%

Huntsville;Clear;53;Calm;0;68%

Ingleside;Clear;58;S;6;86%

Jacksonville;Clear;50;N;1;79%

Jasper;Clear;47;Calm;0;99%

Junction;Clear;56;SSE;5;64%

Kellyusa Airport;Clear;56;SSE;5;66%

Kerrville;Clear;56;SSE;6;62%

Killeen;Clear;55;SSE;6;63%

Killeen/Ft Hood;Clear;56;S;6;64%

Kingsville Nas;Clear;57;S;5;83%

La Grange;Clear;55;S;5;71%

Lago Vista;Clear;56;S;7;61%

Lancaster;Clear;54;SSE;4;73%

Laredo;Clear;62;S;9;52%

Llano;Clear;52;Calm;0;76%

Longview;Clear;50;S;2;84%

Lubbock;Mostly clear;58;SSW;15;56%

Lufkin;Clear;48;Calm;0;89%

Mcallen;Clear;61;SSE;8;64%

Mcgregor;Clear;55;SSE;7;74%

Mckinney;Clear;50;SSE;3;82%

Mesquite;Clear;52;SSE;5;82%

Midland;Clear;62;S;16;53%

Midland Airpark;Clear;62;S;16;53%

Midlothian;Clear;50;SSE;5;78%

Mineola;Clear;47;S;1;87%

Mineral Wells;Clear;53;SSE;9;68%

Mount Pleasant;Clear;47;Calm;0;94%

Nacogdoches;Clear;46;Calm;0;92%

New Braunfels;Clear;56;S;6;59%

Odessa;Clear;61;S;16;47%

Orange;Clear;49;Calm;0;100%

Palacios;Clear;60;Calm;0;72%

Palestine;Clear;47;SE;3;95%

Pampa;Clear;52;S;13;76%

Pampa / Mesa Vista;Clear;54;S;12;66%

Paris;Clear;51;S;5;73%

Pecos;Mostly cloudy;56;W;3;43%

Perryton;Clear;55;S;16;69%

Plainview;Clear;56;SW;16;47%

Pleasanton;Clear;55;S;3;65%

Port Aransas;Clear;65;SSE;8;73%

Port Isabel;Clear;62;SE;8;83%

Port Lavaca;Clear;60;SSW;5;82%

Randolph AFB;Clear;58;S;7;59%

Robstown;Clear;59;SSE;8;76%

Rockport;Clear;60;S;6;77%

Rocksprings;Clear;55;SSE;7;62%

San Angelo;Clear;59;S;13;53%

San Antonio;Clear;56;ESE;6;67%

San Antonio Stinson;Clear;58;Calm;0;55%

San Marcos;Clear;54;WSW;3;74%

Seminole;Mostly cloudy;56;SSW;9;58%

Sherman-Denison;Clear;52;SE;4;72%

Snyder;Clear;54;S;10;73%

Sonora;Clear;57;S;8;58%

Stephenville;Clear;51;S;8;74%

Sulphur Springs;Clear;53;SSE;7;68%

Sweetwater;Clear;58;S;15;56%

Temple;Clear;55;SSE;7;68%

Terrell;Clear;50;Calm;0;79%

Tyler;Clear;49;S;3;82%

Uvalde;Clear;53;ESE;6;71%

Vernon;Clear;56;SSE;14;66%

Victoria;Clear;56;SSW;5;84%

Waco;Clear;57;S;12;61%

Weslaco;Partly cloudy;57;S;3;73%

Wharton;Clear;50;Calm;0;73%

Wichita Falls;Clear;53;SE;14;72%

Wink;Mostly cloudy;58;SSE;8;59%

Zapata;Clear;61;SSE;5;55%

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