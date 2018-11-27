TX Current Conditions as of 02:00 AM CST Tuesday, November 27, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;35;SSE;8;66%

Abilene Dyess;Clear;29;SW;3;70%

Alice;Clear;38;Calm;0;82%

Alpine;Clear;38;Calm;0;41%

Amarillo;Clear;31;SSW;10;57%

Angleton;Mostly clear;39;N;3;72%

Arlington;Clear;36;S;5;73%

Austin;Partly cloudy;38;Calm;0;69%

Austin Bergstrom;Mostly clear;34;WSW;3;85%

Bay;Partly cloudy;39;Calm;0;77%

Beaumont;Clear;38;WNW;5;81%

Beeville;Mostly cloudy;41;NNE;5;67%

Borger;Clear;36;WSW;9;46%

Bowie;Clear;31;Calm;0;81%

Breckenridge;Clear;34;Calm;0;73%

Brenham;Clear;35;Calm;0;87%

Bridgeport;Clear;37;SW;7;68%

Brownsville;Clear;51;N;6;68%

Brownwood;Clear;26;Calm;0;95%

Burnet;Mostly clear;34;Calm;0;72%

Canadian;Clear;26;Calm;0;74%

Castroville;Cloudy;36;NNW;6;85%

Childress;Clear;36;SW;13;59%

Cleburne;Clear;34;SW;6;80%

College Station;Clear;36;Calm;0;81%

Comanche;Clear;37;SSW;3;64%

Conroe;Clear;32;Calm;0;100%

Corpus Christi;Mostly clear;48;N;3;56%

Corsicana;Clear;34;WSW;6;78%

Cotulla;Mostly cloudy;41;SE;3;67%

Dalhart;Clear;27;W;13;60%

Dallas Love;Clear;38;Calm;0;79%

Dallas Redbird;Clear;39;SW;7;59%

Dallas/Ft Worth;Clear;34;SSW;7;78%

Decatur;Clear;40;SSW;7;56%

Del Rio;Mostly cloudy;43;ENE;5;67%

Del Rio Laughlin AFB;Mostly cloudy;39;ENE;3;75%

Denton;Clear;34;Calm;0;72%

Dryden;Partly cloudy;39;W;3;62%

Dumas;Clear;27;SW;8;65%

Edinburg;Clear;44;SW;1;88%

El Paso;Clear;42;NNW;4;37%

Ellington;Mostly clear;41;NNW;6;65%

Falfurrias;Clear;42;Calm;0;78%

Fort Hood;Clear;40;Calm;0;55%

Fort Worth;Clear;36;S;5;69%

Fort Worth Alliance;Clear;35;SSW;3;72%

Fort Worth Nas;Clear;37;N;2;74%

Fort Worth Spinks;Clear;32;Calm;0;85%

Fredericksburg;Mostly cloudy;30;Calm;0;83%

Gainesville;Clear;32;Calm;0;82%

Galveston;Mostly cloudy;49;N;18;56%

Gatesville;Clear;32;Calm;0;86%

Georgetown;Clear;33;Calm;0;84%

Giddings;Mostly clear;33;Calm;0;91%

Gilmer;Clear;29;Calm;1;94%

Graham;Clear;31;Calm;0;82%

Granbury;Clear;31;Calm;0;85%

Grand Prairie;Clear;36;S;5;73%

Greenville;Clear;32;Calm;0;93%

Guadalupe Pass;Clear;50;N;8;33%

Hamilton;Clear;35;SW;5;73%

Harlingen;Clear;44;NNW;6;78%

Hearne;Clear;31;Calm;0;96%

Hebbronville;Clear;44;Calm;0;59%

Henderson;Clear;29;Calm;0;94%

Hereford;Clear;26;SSW;7;75%

Hillsboro;Clear;32;Calm;0;91%

Hondo;Mostly cloudy;38;N;6;72%

Houston;Mostly clear;43;N;10;56%

Houston (Hobby Airport);Mostly clear;41;N;5;64%

Houston / Dunn Helistop;Mostly clear;43;N;10;56%

Houston / Southwest Airport;Clear;33;Calm;0;95%

Houston Clover;Mostly clear;39;N;6;82%

Houston Hooks;Mostly cloudy;38;NNW;5;75%

Houston Hull;Clear;39;N;5;69%

Houston Intercontinental;Mostly cloudy;40;NNW;6;76%

Huntsville;Clear;32;Calm;0;92%

Ingleside;Partly cloudy;49;NNE;5;77%

Jacksonville;Clear;34;Calm;1;80%

Jasper;Clear;30;Calm;0;100%

Junction;Partly cloudy;32;W;3;81%

Kellyusa Airport;Mostly cloudy;37;Calm;0;77%

Kerrville;Mostly cloudy;31;Calm;0;86%

Killeen;Clear;40;Calm;0;55%

Killeen/Ft Hood;Clear;33;Calm;0;78%

Kingsville Nas;Clear;43;N;4;76%

La Grange;Mostly cloudy;35;Calm;0;97%

Lago Vista;Mostly cloudy;42;Calm;0;63%

Lancaster;Clear;34;Calm;0;72%

Laredo;Clear;47;E;6;54%

Llano;Mostly clear;32;Calm;0;93%

Longview;Clear;32;Calm;1;81%

Lubbock;Clear;33;WSW;9;52%

Lufkin;Clear;33;NNW;5;91%

Mcallen;Clear;49;Calm;0;79%

Mcgregor;Clear;32;W;3;85%

Mckinney;Clear;30;SSE;3;85%

Mesquite;Clear;32;S;6;87%

Midland;Clear;40;S;5;52%

Midland Airpark;Clear;40;S;5;52%

Midlothian;Clear;34;SW;3;84%

Mineola;Clear;30;Calm;1;85%

Mineral Wells;Clear;28;S;3;84%

Mount Pleasant;Clear;28;Calm;0;91%

Nacogdoches;Clear;28;Calm;0;88%

New Braunfels;Mostly cloudy;34;NNW;7;81%

Odessa;Clear;39;S;7;46%

Orange;Clear;37;NNW;3;91%

Palacios;Mostly cloudy;40;NW;3;82%

Palestine;Clear;31;Calm;0;93%

Pampa;Clear;36;SW;12;47%

Pampa / Mesa Vista;Clear;32;WSW;7;59%

Paris;Clear;31;Calm;0;85%

Pecos;Clear;31;Calm;0;64%

Perryton;Cloudy;29;SW;6;63%

Plainview;Clear;26;WSW;6;68%

Pleasanton;Cloudy;35;Calm;0;85%

Port Aransas;Mostly clear;50;NNE;7;67%

Port Isabel;Clear;52;NNW;5;89%

Port Lavaca;Partly cloudy;40;WNW;5;84%

Randolph AFB;Mostly cloudy;37;NNW;7;78%

Robstown;Clear;42;N;5;73%

Rockport;Mostly cloudy;44;NNE;6;70%

Rocksprings;Mostly cloudy;38;S;5;49%

San Angelo;Clear;32;SSW;8;72%

San Antonio;Mostly cloudy;39;NNW;2;71%

San Antonio Stinson;Mostly cloudy;37;Calm;0;72%

San Marcos;Mostly cloudy;33;ENE;2;84%

Seminole;Clear;29;NW;3;64%

Sherman-Denison;Clear;36;S;1;75%

Snyder;Clear;33;S;7;64%

Sonora;Mostly clear;28;Calm;0;86%

Stephenville;Clear;31;Calm;0;82%

Sulphur Springs;Clear;32;Calm;0;89%

Sweetwater;Clear;37;S;12;59%

Temple;Clear;31;Calm;0;92%

Terrell;Clear;32;Calm;0;78%

Tyler;Clear;33;SSW;2;81%

Uvalde;Mostly cloudy;38;ENE;5;71%

Vernon;Clear;37;WSW;5;71%

Victoria;Partly cloudy;38;WNW;4;81%

Waco;Clear;31;WSW;6;88%

Weslaco;Mostly clear;41;NNW;7;89%

Wharton;Clear;36;N;3;78%

Wichita Falls;Clear;37;SW;6;64%

Wink;Clear;37;E;5;48%

Zapata;Clear;41;NNW;1;77%

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