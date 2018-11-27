TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 02:00 AM CST Tuesday, November 27, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;35;SSE;8;66%
Abilene Dyess;Clear;29;SW;3;70%
Alice;Clear;38;Calm;0;82%
Alpine;Clear;38;Calm;0;41%
Amarillo;Clear;31;SSW;10;57%
Angleton;Mostly clear;39;N;3;72%
Arlington;Clear;36;S;5;73%
Austin;Partly cloudy;38;Calm;0;69%
Austin Bergstrom;Mostly clear;34;WSW;3;85%
Bay;Partly cloudy;39;Calm;0;77%
Beaumont;Clear;38;WNW;5;81%
Beeville;Mostly cloudy;41;NNE;5;67%
Borger;Clear;36;WSW;9;46%
Bowie;Clear;31;Calm;0;81%
Breckenridge;Clear;34;Calm;0;73%
Brenham;Clear;35;Calm;0;87%
Bridgeport;Clear;37;SW;7;68%
Brownsville;Clear;51;N;6;68%
Brownwood;Clear;26;Calm;0;95%
Burnet;Mostly clear;34;Calm;0;72%
Canadian;Clear;26;Calm;0;74%
Castroville;Cloudy;36;NNW;6;85%
Childress;Clear;36;SW;13;59%
Cleburne;Clear;34;SW;6;80%
College Station;Clear;36;Calm;0;81%
Comanche;Clear;37;SSW;3;64%
Conroe;Clear;32;Calm;0;100%
Corpus Christi;Mostly clear;48;N;3;56%
Corsicana;Clear;34;WSW;6;78%
Cotulla;Mostly cloudy;41;SE;3;67%
Dalhart;Clear;27;W;13;60%
Dallas Love;Clear;38;Calm;0;79%
Dallas Redbird;Clear;39;SW;7;59%
Dallas/Ft Worth;Clear;34;SSW;7;78%
Decatur;Clear;40;SSW;7;56%
Del Rio;Mostly cloudy;43;ENE;5;67%
Del Rio Laughlin AFB;Mostly cloudy;39;ENE;3;75%
Denton;Clear;34;Calm;0;72%
Dryden;Partly cloudy;39;W;3;62%
Dumas;Clear;27;SW;8;65%
Edinburg;Clear;44;SW;1;88%
El Paso;Clear;42;NNW;4;37%
Ellington;Mostly clear;41;NNW;6;65%
Falfurrias;Clear;42;Calm;0;78%
Fort Hood;Clear;40;Calm;0;55%
Fort Worth;Clear;36;S;5;69%
Fort Worth Alliance;Clear;35;SSW;3;72%
Fort Worth Nas;Clear;37;N;2;74%
Fort Worth Spinks;Clear;32;Calm;0;85%
Fredericksburg;Mostly cloudy;30;Calm;0;83%
Gainesville;Clear;32;Calm;0;82%
Galveston;Mostly cloudy;49;N;18;56%
Gatesville;Clear;32;Calm;0;86%
Georgetown;Clear;33;Calm;0;84%
Giddings;Mostly clear;33;Calm;0;91%
Gilmer;Clear;29;Calm;1;94%
Graham;Clear;31;Calm;0;82%
Granbury;Clear;31;Calm;0;85%
Grand Prairie;Clear;36;S;5;73%
Greenville;Clear;32;Calm;0;93%
Guadalupe Pass;Clear;50;N;8;33%
Hamilton;Clear;35;SW;5;73%
Harlingen;Clear;44;NNW;6;78%
Hearne;Clear;31;Calm;0;96%
Hebbronville;Clear;44;Calm;0;59%
Henderson;Clear;29;Calm;0;94%
Hereford;Clear;26;SSW;7;75%
Hillsboro;Clear;32;Calm;0;91%
Hondo;Mostly cloudy;38;N;6;72%
Houston;Mostly clear;43;N;10;56%
Houston (Hobby Airport);Mostly clear;41;N;5;64%
Houston / Dunn Helistop;Mostly clear;43;N;10;56%
Houston / Southwest Airport;Clear;33;Calm;0;95%
Houston Clover;Mostly clear;39;N;6;82%
Houston Hooks;Mostly cloudy;38;NNW;5;75%
Houston Hull;Clear;39;N;5;69%
Houston Intercontinental;Mostly cloudy;40;NNW;6;76%
Huntsville;Clear;32;Calm;0;92%
Ingleside;Partly cloudy;49;NNE;5;77%
Jacksonville;Clear;34;Calm;1;80%
Jasper;Clear;30;Calm;0;100%
Junction;Partly cloudy;32;W;3;81%
Kellyusa Airport;Mostly cloudy;37;Calm;0;77%
Kerrville;Mostly cloudy;31;Calm;0;86%
Killeen;Clear;40;Calm;0;55%
Killeen/Ft Hood;Clear;33;Calm;0;78%
Kingsville Nas;Clear;43;N;4;76%
La Grange;Mostly cloudy;35;Calm;0;97%
Lago Vista;Mostly cloudy;42;Calm;0;63%
Lancaster;Clear;34;Calm;0;72%
Laredo;Clear;47;E;6;54%
Llano;Mostly clear;32;Calm;0;93%
Longview;Clear;32;Calm;1;81%
Lubbock;Clear;33;WSW;9;52%
Lufkin;Clear;33;NNW;5;91%
Mcallen;Clear;49;Calm;0;79%
Mcgregor;Clear;32;W;3;85%
Mckinney;Clear;30;SSE;3;85%
Mesquite;Clear;32;S;6;87%
Midland;Clear;40;S;5;52%
Midland Airpark;Clear;40;S;5;52%
Midlothian;Clear;34;SW;3;84%
Mineola;Clear;30;Calm;1;85%
Mineral Wells;Clear;28;S;3;84%
Mount Pleasant;Clear;28;Calm;0;91%
Nacogdoches;Clear;28;Calm;0;88%
New Braunfels;Mostly cloudy;34;NNW;7;81%
Odessa;Clear;39;S;7;46%
Orange;Clear;37;NNW;3;91%
Palacios;Mostly cloudy;40;NW;3;82%
Palestine;Clear;31;Calm;0;93%
Pampa;Clear;36;SW;12;47%
Pampa / Mesa Vista;Clear;32;WSW;7;59%
Paris;Clear;31;Calm;0;85%
Pecos;Clear;31;Calm;0;64%
Perryton;Cloudy;29;SW;6;63%
Plainview;Clear;26;WSW;6;68%
Pleasanton;Cloudy;35;Calm;0;85%
Port Aransas;Mostly clear;50;NNE;7;67%
Port Isabel;Clear;52;NNW;5;89%
Port Lavaca;Partly cloudy;40;WNW;5;84%
Randolph AFB;Mostly cloudy;37;NNW;7;78%
Robstown;Clear;42;N;5;73%
Rockport;Mostly cloudy;44;NNE;6;70%
Rocksprings;Mostly cloudy;38;S;5;49%
San Angelo;Clear;32;SSW;8;72%
San Antonio;Mostly cloudy;39;NNW;2;71%
San Antonio Stinson;Mostly cloudy;37;Calm;0;72%
San Marcos;Mostly cloudy;33;ENE;2;84%
Seminole;Clear;29;NW;3;64%
Sherman-Denison;Clear;36;S;1;75%
Snyder;Clear;33;S;7;64%
Sonora;Mostly clear;28;Calm;0;86%
Stephenville;Clear;31;Calm;0;82%
Sulphur Springs;Clear;32;Calm;0;89%
Sweetwater;Clear;37;S;12;59%
Temple;Clear;31;Calm;0;92%
Terrell;Clear;32;Calm;0;78%
Tyler;Clear;33;SSW;2;81%
Uvalde;Mostly cloudy;38;ENE;5;71%
Vernon;Clear;37;WSW;5;71%
Victoria;Partly cloudy;38;WNW;4;81%
Waco;Clear;31;WSW;6;88%
Weslaco;Mostly clear;41;NNW;7;89%
Wharton;Clear;36;N;3;78%
Wichita Falls;Clear;37;SW;6;64%
Wink;Clear;37;E;5;48%
Zapata;Clear;41;NNW;1;77%
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