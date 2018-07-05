TX Current Conditions as of 06:00 AM CDT Thursday, July 5, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Cloudy;74;ESE;9;84%

Abilene Dyess;Cloudy;75;ENE;13;73%

Alice;Partly cloudy w/ showers;74;E;13;93%

Alpine;Clear;64;W;5;79%

Amarillo;Clear;68;SE;12;88%

Angleton;Clear;73;NNW;3;93%

Arlington;Clear;74;E;5;81%

Austin;Cloudy;72;N;5;90%

Austin Bergstrom;Cloudy;72;E;6;96%

Bay;Clear;73;Calm;0;100%

Beaumont;Intermittent clouds;73;N;3;99%

Beeville;Cloudy;71;E;8;98%

Borger;Clear;73;SE;5;75%

Bowie;Clear;70;Calm;0;92%

Breckenridge;Cloudy;76;ESE;9;75%

Brenham;Fog;71;Calm;0;100%

Bridgeport;Clear;70;Calm;0;100%

Brownsville;Clear;81;SE;5;90%

Brownwood;Cloudy;72;ESE;8;87%

Burnet;Cloudy;70;E;9;89%

Canadian;Clear;67;Calm;0;95%

Castroville;Cloudy;74;SSE;7;96%

Childress;Clear;73;E;5;84%

Cleburne;Clear;72;E;6;93%

College Station;Clear;71;NE;3;100%

Comanche;Partly cloudy;70;E;7;100%

Conroe;Clear;69;Calm;0;100%

Corpus Christi;Rain;74;E;15;100%

Corsicana;Clear;72;Calm;0;93%

Cotulla;Cloudy;73;E;6;100%

Dalhart;Clear;68;SSE;6;81%

Dallas Love;Partly cloudy;77;E;5;78%

Dallas Redbird;Clear;75;E;5;81%

Dallas/Ft Worth;Partly cloudy;74;ESE;5;84%

Decatur;Clear;71;Calm;0;89%

Del Rio;Rain;73;E;16;100%

Del Rio Laughlin AFB;Thunderstorms;77;ENE;12;88%

Denton;Clear;74;ESE;5;81%

Dryden;Intermittent clouds;76;NE;9;69%

Dumas;Clear;66;SE;6;90%

Edinburg;Cloudy;79;SE;6;92%

El Paso;Partly cloudy;78;ENE;4;39%

Ellington;Partly cloudy;75;N;2;90%

Falfurrias;Partly cloudy;76;Calm;0;91%

Fort Hood;Cloudy;72;E;6;88%

Fort Worth;Clear;74;E;6;87%

Fort Worth Alliance;Partly cloudy;75;SE;5;81%

Fort Worth Nas;Clear;76;SE;6;76%

Fort Worth Spinks;Mostly cloudy;70;Calm;0;91%

Fredericksburg;Rain;69;E;7;92%

Gainesville;Clear;72;Calm;0;89%

Galveston;Cloudy;80;E;6;84%

Gatesville;Cloudy;72;Calm;0;93%

Georgetown;Cloudy;72;ENE;5;93%

Giddings;Cloudy;66;E;6;95%

Gilmer;Clear;73;Calm;0;100%

Graham;Clear;71;E;6;92%

Granbury;Cloudy;76;ESE;8;79%

Grand Prairie;Clear;74;E;5;81%

Greenville;Clear;73;Calm;0;94%

Guadalupe Pass;Clear;70;NE;25;52%

Hamilton;Cloudy;71;Calm;0;98%

Harlingen;Cloudy;80;SSE;7;93%

Hearne;Clear;70;Calm;0;100%

Hebbronville;Cloudy;73;Calm;0;91%

Henderson;Fog;71;Calm;0;99%

Hereford;Clear;69;SE;6;84%

Hillsboro;Clear;71;E;3;98%

Hondo;Rain;75;S;6;90%

Houston;Clear;75;Calm;0;88%

Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;75;Calm;0;100%

Houston / Dunn Helistop;Clear;75;Calm;0;88%

Houston / Southwest Airport;Fog;70;N;6;100%

Houston Clover;Clear;74;Calm;0;100%

Houston Hooks;Clear;72;NE;3;96%

Houston Hull;Clear;74;Calm;0;90%

Houston Intercontinental;Partly cloudy;73;Calm;0;96%

Huntsville;Mostly clear;70;Calm;0;93%

Ingleside;Partly cloudy w/ t-storm;77;ESE;5;85%

Jacksonville;Clear;71;Calm;1;96%

Jasper;Showers;66;Calm;0;99%

Junction;Showers;75;E;6;87%

Kellyusa Airport;Showers;73;E;5;94%

Kerrville;Showers;72;E;8;91%

Killeen;Cloudy;72;E;6;88%

Killeen/Ft Hood;Cloudy;71;ESE;6;96%

Kingsville Nas;Cloudy;76;NE;10;93%

La Grange;Cloudy;74;SSE;6;97%

Lago Vista;Cloudy;70;E;7;100%

Lancaster;Clear;71;Calm;0;91%

Laredo;Cloudy;79;ESE;11;74%

Llano;Cloudy;72;E;5;88%

Longview;Mostly clear;74;Calm;1;96%

Lubbock;Clear;71;ESE;10;83%

Lufkin;Mostly clear;71;Calm;0;96%

Mcallen;Cloudy;83;SE;7;85%

Mcgregor;Cloudy;73;E;7;93%

Mckinney;Clear;74;Calm;0;87%

Mesquite;Clear;72;Calm;0;89%

Midland;Clear;75;ESE;6;73%

Midland Airpark;Clear;75;ESE;6;73%

Midlothian;Clear;69;Calm;0;100%

Mineola;Clear;72;Calm;1;93%

Mineral Wells;Partly cloudy;72;SE;8;87%

Mount Pleasant;Clear;74;Calm;0;88%

Nacogdoches;Mostly clear;71;Calm;0;96%

New Braunfels;Showers;72;SE;14;93%

Odessa;Clear;75;ESE;7;68%

Orange;Clear;73;Calm;0;100%

Palacios;Cloudy;73;NNW;8;100%

Palestine;Clear;70;Calm;0;100%

Pampa;Clear;69;SE;13;89%

Pampa / Mesa Vista;Clear;66;Calm;0;93%

Paris;Mostly clear;74;NE;3;93%

Pecos;Clear;75;ENE;8;60%

Perryton;Clear;70;SSE;5;91%

Plainview;Clear;67;E;6;86%

Pleasanton;Cloudy;73;ESE;3;100%

Port Aransas;Thunderstorms;80;SE;10;81%

Port Isabel;Cloudy;80;SE;7;90%

Port Lavaca;Mostly cloudy;74;Calm;0;92%

Randolph AFB;Showers;72;ESE;9;100%

Robstown;Showers;74;ENE;9;96%

Rockport;Showers;75;SSE;7;84%

Rocksprings;Cloudy;71;ENE;5;87%

San Angelo;Cloudy;74;E;8;87%

San Antonio;Showers;74;ESE;6;93%

San Antonio Stinson;Showers;75;S;8;93%

San Marcos;Rain;72;ESE;9;96%

Seminole;Clear;70;E;3;81%

Sherman-Denison;Partly cloudy;73;N;3;92%

Snyder;Cloudy;74;E;5;83%

Sonora;Clear;73;Calm;0;83%

Stephenville;Cloudy;72;SE;6;82%

Sulphur Springs;Clear;75;Calm;0;89%

Sweetwater;Cloudy;76;E;13;68%

Temple;Cloudy;71;E;5;100%

Terrell;Clear;72;ENE;3;87%

Tyler;Clear;73;N;2;93%

Uvalde;Showers;72;ESE;7;93%

Vernon;Clear;76;ESE;12;77%

Victoria;Cloudy;74;ENE;7;91%

Waco;Clear;72;NE;3;93%

Weslaco;Cloudy;79;SE;6;90%

Wharton;Mostly cloudy;73;Calm;0;94%

Wichita Falls;Clear;73;E;3;86%

Wink;Clear;76;E;8;59%

Zapata;Thunderstorms;79;E;9;76%

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