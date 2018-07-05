TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 06:00 AM CDT Thursday, July 5, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Cloudy;74;ESE;9;84%
Abilene Dyess;Cloudy;75;ENE;13;73%
Alice;Partly cloudy w/ showers;74;E;13;93%
Alpine;Clear;64;W;5;79%
Amarillo;Clear;68;SE;12;88%
Angleton;Clear;73;NNW;3;93%
Arlington;Clear;74;E;5;81%
Austin;Cloudy;72;N;5;90%
Austin Bergstrom;Cloudy;72;E;6;96%
Bay;Clear;73;Calm;0;100%
Beaumont;Intermittent clouds;73;N;3;99%
Beeville;Cloudy;71;E;8;98%
Borger;Clear;73;SE;5;75%
Bowie;Clear;70;Calm;0;92%
Breckenridge;Cloudy;76;ESE;9;75%
Brenham;Fog;71;Calm;0;100%
Bridgeport;Clear;70;Calm;0;100%
Brownsville;Clear;81;SE;5;90%
Brownwood;Cloudy;72;ESE;8;87%
Burnet;Cloudy;70;E;9;89%
Canadian;Clear;67;Calm;0;95%
Castroville;Cloudy;74;SSE;7;96%
Childress;Clear;73;E;5;84%
Cleburne;Clear;72;E;6;93%
College Station;Clear;71;NE;3;100%
Comanche;Partly cloudy;70;E;7;100%
Conroe;Clear;69;Calm;0;100%
Corpus Christi;Rain;74;E;15;100%
Corsicana;Clear;72;Calm;0;93%
Cotulla;Cloudy;73;E;6;100%
Dalhart;Clear;68;SSE;6;81%
Dallas Love;Partly cloudy;77;E;5;78%
Dallas Redbird;Clear;75;E;5;81%
Dallas/Ft Worth;Partly cloudy;74;ESE;5;84%
Decatur;Clear;71;Calm;0;89%
Del Rio;Rain;73;E;16;100%
Del Rio Laughlin AFB;Thunderstorms;77;ENE;12;88%
Denton;Clear;74;ESE;5;81%
Dryden;Intermittent clouds;76;NE;9;69%
Dumas;Clear;66;SE;6;90%
Edinburg;Cloudy;79;SE;6;92%
El Paso;Partly cloudy;78;ENE;4;39%
Ellington;Partly cloudy;75;N;2;90%
Falfurrias;Partly cloudy;76;Calm;0;91%
Fort Hood;Cloudy;72;E;6;88%
Fort Worth;Clear;74;E;6;87%
Fort Worth Alliance;Partly cloudy;75;SE;5;81%
Fort Worth Nas;Clear;76;SE;6;76%
Fort Worth Spinks;Mostly cloudy;70;Calm;0;91%
Fredericksburg;Rain;69;E;7;92%
Gainesville;Clear;72;Calm;0;89%
Galveston;Cloudy;80;E;6;84%
Gatesville;Cloudy;72;Calm;0;93%
Georgetown;Cloudy;72;ENE;5;93%
Giddings;Cloudy;66;E;6;95%
Gilmer;Clear;73;Calm;0;100%
Graham;Clear;71;E;6;92%
Granbury;Cloudy;76;ESE;8;79%
Grand Prairie;Clear;74;E;5;81%
Greenville;Clear;73;Calm;0;94%
Guadalupe Pass;Clear;70;NE;25;52%
Hamilton;Cloudy;71;Calm;0;98%
Harlingen;Cloudy;80;SSE;7;93%
Hearne;Clear;70;Calm;0;100%
Hebbronville;Cloudy;73;Calm;0;91%
Henderson;Fog;71;Calm;0;99%
Hereford;Clear;69;SE;6;84%
Hillsboro;Clear;71;E;3;98%
Hondo;Rain;75;S;6;90%
Houston;Clear;75;Calm;0;88%
Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;75;Calm;0;100%
Houston / Dunn Helistop;Clear;75;Calm;0;88%
Houston / Southwest Airport;Fog;70;N;6;100%
Houston Clover;Clear;74;Calm;0;100%
Houston Hooks;Clear;72;NE;3;96%
Houston Hull;Clear;74;Calm;0;90%
Houston Intercontinental;Partly cloudy;73;Calm;0;96%
Huntsville;Mostly clear;70;Calm;0;93%
Ingleside;Partly cloudy w/ t-storm;77;ESE;5;85%
Jacksonville;Clear;71;Calm;1;96%
Jasper;Showers;66;Calm;0;99%
Junction;Showers;75;E;6;87%
Kellyusa Airport;Showers;73;E;5;94%
Kerrville;Showers;72;E;8;91%
Killeen;Cloudy;72;E;6;88%
Killeen/Ft Hood;Cloudy;71;ESE;6;96%
Kingsville Nas;Cloudy;76;NE;10;93%
La Grange;Cloudy;74;SSE;6;97%
Lago Vista;Cloudy;70;E;7;100%
Lancaster;Clear;71;Calm;0;91%
Laredo;Cloudy;79;ESE;11;74%
Llano;Cloudy;72;E;5;88%
Longview;Mostly clear;74;Calm;1;96%
Lubbock;Clear;71;ESE;10;83%
Lufkin;Mostly clear;71;Calm;0;96%
Mcallen;Cloudy;83;SE;7;85%
Mcgregor;Cloudy;73;E;7;93%
Mckinney;Clear;74;Calm;0;87%
Mesquite;Clear;72;Calm;0;89%
Midland;Clear;75;ESE;6;73%
Midland Airpark;Clear;75;ESE;6;73%
Midlothian;Clear;69;Calm;0;100%
Mineola;Clear;72;Calm;1;93%
Mineral Wells;Partly cloudy;72;SE;8;87%
Mount Pleasant;Clear;74;Calm;0;88%
Nacogdoches;Mostly clear;71;Calm;0;96%
New Braunfels;Showers;72;SE;14;93%
Odessa;Clear;75;ESE;7;68%
Orange;Clear;73;Calm;0;100%
Palacios;Cloudy;73;NNW;8;100%
Palestine;Clear;70;Calm;0;100%
Pampa;Clear;69;SE;13;89%
Pampa / Mesa Vista;Clear;66;Calm;0;93%
Paris;Mostly clear;74;NE;3;93%
Pecos;Clear;75;ENE;8;60%
Perryton;Clear;70;SSE;5;91%
Plainview;Clear;67;E;6;86%
Pleasanton;Cloudy;73;ESE;3;100%
Port Aransas;Thunderstorms;80;SE;10;81%
Port Isabel;Cloudy;80;SE;7;90%
Port Lavaca;Mostly cloudy;74;Calm;0;92%
Randolph AFB;Showers;72;ESE;9;100%
Robstown;Showers;74;ENE;9;96%
Rockport;Showers;75;SSE;7;84%
Rocksprings;Cloudy;71;ENE;5;87%
San Angelo;Cloudy;74;E;8;87%
San Antonio;Showers;74;ESE;6;93%
San Antonio Stinson;Showers;75;S;8;93%
San Marcos;Rain;72;ESE;9;96%
Seminole;Clear;70;E;3;81%
Sherman-Denison;Partly cloudy;73;N;3;92%
Snyder;Cloudy;74;E;5;83%
Sonora;Clear;73;Calm;0;83%
Stephenville;Cloudy;72;SE;6;82%
Sulphur Springs;Clear;75;Calm;0;89%
Sweetwater;Cloudy;76;E;13;68%
Temple;Cloudy;71;E;5;100%
Terrell;Clear;72;ENE;3;87%
Tyler;Clear;73;N;2;93%
Uvalde;Showers;72;ESE;7;93%
Vernon;Clear;76;ESE;12;77%
Victoria;Cloudy;74;ENE;7;91%
Waco;Clear;72;NE;3;93%
Weslaco;Cloudy;79;SE;6;90%
Wharton;Mostly cloudy;73;Calm;0;94%
Wichita Falls;Clear;73;E;3;86%
Wink;Clear;76;E;8;59%
Zapata;Thunderstorms;79;E;9;76%
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