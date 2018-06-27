TX Current Conditions
Updated 1:02 am, Wednesday, June 27, 2018
TX Current Conditions as of 12:00 AM CDT Wednesday, June 27, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;84;S;10;45%
Abilene Dyess;Clear;82;SSE;9;43%
Alice;Clear;78;SSE;9;90%
Alpine;Clear;78;SSW;7;48%
Amarillo;Clear;80;S;12;46%
Angleton;Clear;78;S;6;86%
Arlington;Clear;87;SSE;12;51%
Austin;Clear;85;S;8;60%
Austin Bergstrom;Clear;83;S;10;69%
Bay;Clear;79;SSE;6;89%
Beaumont;Mostly clear;80;SSE;4;91%
Beeville;Clear;77;SE;6;93%
Borger;Clear;86;S;12;39%
Bowie;Clear;85;SSE;7;52%
Breckenridge;Clear;88;SSE;12;39%
Brenham;Clear;82;S;8;78%
Bridgeport;Clear;87;S;12;44%
Brownsville;Clear;82;SE;10;87%
Brownwood;Partly cloudy;84;SSE;13;51%
Burnet;Clear;85;S;8;56%
Canadian;Clear;83;WSW;7;55%
Castroville;Clear;81;SSE;7;68%
Childress;Clear;86;S;12;41%
Cleburne;Clear;84;SSE;10;57%
College Station;Clear;83;S;10;71%
Comanche;Clear;85;SSE;12;50%
Conroe;Clear;80;SE;5;90%
Corpus Christi;Partly cloudy;79;SE;8;97%
Corsicana;Clear;83;SSE;9;67%
Cotulla;Clear;83;SE;15;71%
Dalhart;Clear;77;SE;9;55%
Dallas Love;Clear;90;S;16;48%
Dallas Redbird;Clear;88;S;13;51%
Dallas/Ft Worth;Clear;89;S;16;46%
Decatur;Clear;87;SSE;10;50%
Del Rio;Clear;91;ESE;13;44%
Del Rio Laughlin AFB;Mostly clear;90;SE;16;46%
Denton;Clear;88;S;14;49%
Dryden;Clear;86;ESE;14;41%
Dumas;Clear;77;S;10;53%
Edinburg;Partly cloudy;81;SE;10;86%
El Paso;Partly cloudy;88;NNE;12;20%
Ellington;Clear;81;SSE;5;73%
Falfurrias;Clear;80;SE;7;84%
Fort Hood;Clear;85;S;13;60%
Fort Worth;Clear;87;SSE;17;52%
Fort Worth Alliance;Clear;89;S;17;47%
Fort Worth Nas;Clear;90;SSE;15;41%
Fort Worth Spinks;Clear;86;SSE;14;51%
Fredericksburg;Clear;81;S;10;62%
Gainesville;Clear;82;SSE;7;61%
Galveston;Cloudy;83;SSE;13;85%
Gatesville;Clear;84;SSE;13;61%
Georgetown;Clear;85;SSE;12;62%
Giddings;Clear;80;S;5;75%
Gilmer;Clear;80;Calm;0;69%
Graham;Clear;88;SSE;9;46%
Granbury;Clear;89;SSE;10;43%
Grand Prairie;Clear;87;SSE;12;51%
Greenville;Clear;86;SSE;9;58%
Guadalupe Pass;Clear;80;ESE;8;27%
Hamilton;Clear;83;S;9;52%
Harlingen;Partly cloudy;79;SSE;8;97%
Hearne;Clear;80;SE;7;79%
Hebbronville;Clear;79;SSE;8;77%
Henderson;Clear;81;S;5;71%
Hereford;Clear;85;S;16;32%
Hillsboro;Clear;85;SSE;12;64%
Hondo;Clear;85;SE;13;69%
Houston;Clear;81;SSE;7;78%
Houston (Hobby Airport);Clear;80;SE;6;90%
Houston / Dunn Helistop;Clear;81;SSE;7;78%
Houston / Southwest Airport;Clear;75;S;3;95%
Houston Clover;Clear;80;SE;3;87%
Houston Hooks;Clear;82;S;7;76%
Houston Hull;Clear;81;S;7;78%
Houston Intercontinental;Clear;82;S;8;81%
Huntsville;Clear;83;SSE;6;73%
Ingleside;Cloudy;82;S;10;80%
Jacksonville;Clear;81;S;5;69%
Jasper;Clear;81;Calm;0;85%
Junction;Clear;87;SSE;14;50%
Kellyusa Airport;Clear;83;SE;13;68%
Kerrville;Clear;82;S;9;71%
Killeen;Clear;85;S;13;60%
Killeen/Ft Hood;Clear;85;S;14;62%
Kingsville Nas;Partly cloudy;80;SE;9;87%
La Grange;Clear;80;S;7;88%
Lago Vista;Clear;82;SSE;10;68%
Lancaster;Clear;84;S;8;61%
Laredo;Partly cloudy;88;SE;16;65%
Llano;Clear;84;SE;5;54%
Longview;Clear;83;S;4;61%
Lubbock;Mostly clear;83;S;13;43%
Lufkin;Clear;81;SSE;6;73%
Mcallen;Clear;83;SE;13;82%
Mcgregor;Clear;85;SSE;14;64%
Mckinney;Clear;86;SSE;12;62%
Mesquite;Clear;84;SSE;9;61%
Midland;Clear;87;S;10;40%
Midland Airpark;Clear;87;S;10;40%
Midlothian;Clear;84;SSE;8;63%
Mineola;Clear;82;S;6;66%
Mineral Wells;Clear;87;SSE;12;45%
Mount Pleasant;Clear;80;Calm;0;65%
Nacogdoches;Clear;82;SE;6;73%
New Braunfels;Clear;80;S;16;73%
Odessa;Clear;86;S;13;38%
Orange;Partly cloudy;77;Calm;0;99%
Palacios;Clear;82;SSE;9;87%
Palestine;Clear;81;SE;7;70%
Pampa;Clear;79;S;10;56%
Pampa / Mesa Vista;Clear;77;Calm;0;60%
Paris;Clear;80;SSE;6;76%
Pecos;Clear;85;SE;9;41%
Perryton;Clear;77;S;8;73%
Plainview;Clear;77;S;6;46%
Pleasanton;Clear;80;SSE;9;77%
Port Aransas;Partly cloudy;83;SSE;14;81%
Port Isabel;Mostly clear;82;SSE;13;83%
Port Lavaca;Partly cloudy;77;SSE;5;89%
Randolph AFB;Clear;81;SSE;10;75%
Robstown;Clear;77;SE;7;93%
Rockport;Partly cloudy;82;SSE;13;81%
Rocksprings;Mostly clear;80;SSE;14;59%
San Angelo;Clear;86;S;6;41%
San Antonio;Mostly clear;80;SSE;13;79%
San Antonio Stinson;Clear;84;SSE;13;69%
San Marcos;Clear;82;S;15;71%
Seminole;Clear;80;S;8;45%
Sherman-Denison;Clear;83;SE;11;64%
Snyder;Clear;85;S;7;40%
Sonora;Clear;86;SSE;9;48%
Stephenville;Clear;84;SSE;6;48%
Sulphur Springs;Clear;85;SSE;8;59%
Sweetwater;Clear;86;S;9;35%
Temple;Clear;84;SSE;13;64%
Terrell;Clear;85;SSE;10;58%
Tyler;Clear;82;S;6;66%
Uvalde;Clear;84;SE;12;64%
Vernon;Clear;87;S;10;41%
Victoria;Clear;80;SSE;10;87%
Waco;Clear;85;S;18;62%
Weslaco;Partly cloudy;81;SE;11;83%
Wharton;Clear;76;S;5;89%
Wichita Falls;Clear;83;SSE;7;55%
Wink;Clear;85;SE;13;41%
Zapata;Clear;81;SE;10;70%
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