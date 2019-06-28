NY Current Conditions as of 03:00 AM EDT Friday, June 28, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Albany;Clear;61;Calm;1;88%

Binghamton;Clear;66;Calm;0;69%

Buffalo;Clear;64;SSW;3;77%

Central Park;Clear;77;NNE;3;47%

Dansville;Clear;64;ESE;3;89%

Dunkirk;Clear;64;WNW;2;78%

East Hampton;Mostly clear;64;Calm;0;91%

Elmira;Clear;61;Calm;0;89%

Farmingdale;Clear;69;Calm;0;86%

Fort Drum;Clear;64;S;5;70%

Fulton;Clear;60;Calm;0;86%

Glens Falls;Clear;61;Calm;0;86%

Islip;Clear;69;N;1;91%

Ithaca;Clear;62;E;5;96%

Jamestown;Clear;64;NW;5;77%

Massena;Clear;63;S;7;86%

Montauk;Clear;71;Calm;0;72%

Montgomery;Clear;61;SW;3;96%

Monticello;Clear;61;SW;1;92%

New York;Clear;77;NNE;3;47%

New York Jfk;Clear;73;Calm;0;78%

New York Lga;Clear;77;Calm;0;51%

Newburgh;Clear;64;W;6;93%

Niagara Falls;Clear;64;SW;3;82%

Ogdensburg;Partly cloudy;63;S;6;87%

Penn (Yan);Clear;66;SSW;6;83%

Plattsburgh;Mostly cloudy;67;Calm;0;65%

Poughkeepsie;Clear;63;Calm;0;90%

Rochester;Clear;65;WSW;5;86%

Rome;Clear;59;Calm;0;89%

Saranac Lake;Clear;57;SE;3;83%

Shirley;Clear;68;Calm;0;89%

Syracuse;Clear;65;SE;3;77%

Watertown;Clear;62;Calm;0;80%

Wellsville;Clear;61;Calm;0;96%

Westhampton Beach;Clear;62;Calm;0;93%

White Plains;Clear;70;N;3;67%

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