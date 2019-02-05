CT Forecast for Thursday, February 7, 2019

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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index

Bridgeport;Cooler;40;34;ESE;6;65%;81%;3

Chester;Cooler;42;33;SE;6;59%;79%;3

Danbury;Cooler;43;33;ESE;4;64%;78%;3

Groton;Clouding up;41;34;ESE;6;65%;76%;3

Hartford;Cooler;43;32;ESE;5;57%;79%;3

Meriden;Cooler;42;33;SE;5;58%;79%;3

New Haven;Cooler;40;34;ESE;6;66%;79%;3

Oxford;Cooler;42;32;ESE;6;68%;79%;3

Willimantic;Cooler;43;32;ESE;5;53%;77%;3

Windsor Locks;Cooler;41;31;ESE;5;60%;78%;3

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