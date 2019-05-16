CT Current Conditions as of 01:00 AM EDT Thursday, May 16, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Cloudy;54;NNW;3;80%

Chester;Cloudy;54;Calm;0;87%

Danbury;Showers;53;Calm;0;85%

Groton;Cloudy;54;WNW;7;74%

Hartford;Cloudy;54;Calm;0;86%

Meriden;Cloudy;54;WSW;3;80%

New Haven;Cloudy;58;Calm;0;71%

Oxford;Cloudy;52;Calm;0;86%

Willimantic;Cloudy;53;W;3;76%

Windsor Locks;Cloudy;56;SSW;5;71%

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