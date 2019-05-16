https://www.newcanaannewsonline.com/weather/article/CT-Current-Conditions-13846295.php
CT Current Conditions
CT Current Conditions as of 01:00 AM EDT Thursday, May 16, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Cloudy;54;NNW;3;80%
Chester;Cloudy;54;Calm;0;87%
Danbury;Showers;53;Calm;0;85%
Groton;Cloudy;54;WNW;7;74%
Hartford;Cloudy;54;Calm;0;86%
Meriden;Cloudy;54;WSW;3;80%
New Haven;Cloudy;58;Calm;0;71%
Oxford;Cloudy;52;Calm;0;86%
Willimantic;Cloudy;53;W;3;76%
Windsor Locks;Cloudy;56;SSW;5;71%
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Copyright 2019 AccuWeather
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