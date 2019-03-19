https://www.newcanaannewsonline.com/weather/article/CT-Current-Conditions-13698883.php
CT Current Conditions
CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Tuesday, March 19, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Clear;33;N;2;60%
Chester;Clear;31;NW;3;46%
Danbury;Clear;24;Calm;0;74%
Groton;Clear;26;N;3;77%
Hartford;Mostly cloudy;29;Calm;0;72%
Meriden;Clear;25;Calm;0;74%
New Haven;Mostly clear;28;Calm;0;68%
Oxford;Clear;28;NNW;3;68%
Willimantic;Clear;23;Calm;0;74%
Windsor Locks;Mostly cloudy;30;W;5;51%
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Copyright 2019 AccuWeather
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