CT Current Conditions as of 02:00 AM EST Saturday, March 9, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Mostly clear;28;WSW;2;76%

Chester;Clear;27;Calm;1;85%

Danbury;Mostly cloudy;21;Calm;0;80%

Groton;Mostly clear;25;N;5;84%

Hartford;Clear;22;Calm;0;81%

Meriden;Clear;20;Calm;0;84%

New Haven;Clear;28;Calm;0;81%

Oxford;Clear;24;WSW;3;80%

Willimantic;Clear;16;NE;3;80%

Windsor Locks;Clear;24;SSE;6;74%

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