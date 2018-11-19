https://www.newcanaannewsonline.com/weather/article/CT-Current-Conditions-13404115.php
CT Current Conditions
CT Current Conditions as of 04:00 AM EST Monday, November 19, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Cloudy;42;NNE;4;71%
Chester;Cloudy;39;Calm;0;69%
Danbury;Cloudy;36;Calm;0;75%
Groton;Cloudy;41;N;3;75%
Hartford;Cloudy;37;N;6;64%
Meriden;Cloudy;37;NW;3;64%
New Haven;Cloudy;40;N;5;67%
Oxford;Cloudy;36;ESE;3;75%
Willimantic;Cloudy;35;Calm;0;81%
Windsor Locks;Showers;32;N;6;92%
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