https://www.newcanaannewsonline.com/weather/article/CT-Current-Conditions-13350378.php
CT Current Conditions
CT Current Conditions as of 03:00 AM EDT Wednesday, October 31, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Clear;37;NNW;2;85%
Chester;Clear;36;Calm;0;86%
Danbury;Clear;30;Calm;0;100%
Groton;Clear;32;N;5;95%
Hartford;Clear;31;Calm;0;100%
Meriden;Clear;30;Calm;0;92%
New Haven;Clear;34;Calm;0;92%
Oxford;Clear;33;WNW;3;88%
Willimantic;Mostly cloudy;29;Calm;0;100%
Windsor Locks;Clear;30;Calm;0;95%
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Copyright 2018 AccuWeather
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