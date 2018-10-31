CT Current Conditions as of 03:00 AM EDT Wednesday, October 31, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Clear;37;NNW;2;85%

Chester;Clear;36;Calm;0;86%

Danbury;Clear;30;Calm;0;100%

Groton;Clear;32;N;5;95%

Hartford;Clear;31;Calm;0;100%

Meriden;Clear;30;Calm;0;92%

New Haven;Clear;34;Calm;0;92%

Oxford;Clear;33;WNW;3;88%

Willimantic;Mostly cloudy;29;Calm;0;100%

Windsor Locks;Clear;30;Calm;0;95%

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