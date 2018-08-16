https://www.newcanaannewsonline.com/weather/article/CT-Current-Conditions-13159956.php
CT Current Conditions
CT Current Conditions as of 05:00 AM EDT Thursday, August 16, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Partly cloudy;73;N;4;89%
Chester;Clear;73;Calm;0;83%
Danbury;Clear;69;Calm;0;96%
Groton;Clear;73;Calm;0;87%
Hartford;Clear;70;SSE;3;96%
Meriden;Clear;69;Calm;0;92%
New Haven;Clear;71;Calm;0;93%
Oxford;Clear;69;Calm;0;96%
Willimantic;Clear;68;Calm;0;100%
Windsor Locks;Mostly clear;72;SSW;3;87%
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