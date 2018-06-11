CT Current Conditions as of 04:00 AM EDT Monday, June 11, 2018

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Cloudy;57;N;3;88%

Chester;Clear;55;Calm;0;87%

Danbury;Partly cloudy;56;Calm;0;89%

Groton;Cloudy;57;N;3;80%

Hartford;Clear;58;Calm;0;77%

Meriden;Clear;54;Calm;0;92%

New Haven;Mostly cloudy;59;Calm;0;80%

Oxford;Partly cloudy;57;Calm;0;74%

Willimantic;Clear;54;Calm;0;89%

Windsor Locks;Cloudy;55;Calm;0;83%

_____

Copyright 2018 AccuWeather