https://www.newcanaannewsonline.com/weather/article/CT-Current-Conditions-12983361.php
CT Current Conditions
Updated 4:04 am, Monday, June 11, 2018
CT Current Conditions as of 04:00 AM EDT Monday, June 11, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Cloudy;57;N;3;88%
Chester;Clear;55;Calm;0;87%
Danbury;Partly cloudy;56;Calm;0;89%
Groton;Cloudy;57;N;3;80%
Hartford;Clear;58;Calm;0;77%
Meriden;Clear;54;Calm;0;92%
New Haven;Mostly cloudy;59;Calm;0;80%
Oxford;Partly cloudy;57;Calm;0;74%
Willimantic;Clear;54;Calm;0;89%
Windsor Locks;Cloudy;55;Calm;0;83%
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Copyright 2018 AccuWeather
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