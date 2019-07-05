CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Friday, July 5, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;61;SSE;5;37%

Arcata;Mostly clear;56;NNW;2;95%

Auburn;Clear;72;E;6;52%

Avalon;Fog;55;SSW;6;100%

Bakersfield;Clear;80;NE;6;25%

Beale AFB;Clear;77;SE;8;53%

Big Bear City;Clear;45;Calm;0;39%

Bishop;Clear;75;N;3;16%

Blue Canyon;Clear;63;Calm;0;53%

Blythe;Clear;88;SW;8;13%

Burbank;Clear;65;SSW;3;75%

Camarillo;Clear;63;Calm;0;72%

Camp Pendleton;Mostly clear;62;WNW;3;89%

Campo;Clear;55;NNE;5;77%

Carlsbad;Clear;58;Calm;0;90%

Chico;Clear;79;Calm;0;29%

China Lake;Clear;76;NNW;12;27%

Chino;Mostly clear;66;SW;8;76%

Concord;Clear;67;SSW;10;54%

Corona;Clear;66;Calm;7;77%

Crescent City;Mostly clear;55;S;13;89%

Daggett-Barstow;Clear;81;W;15;24%

Edwards AFB;Clear;67;NW;10;45%

El Centro;Clear;84;WNW;14;12%

Eureka;Mostly clear;54;Calm;0;97%

Fairfield;Clear;61;SW;17;75%

Fresno;Clear;82;WNW;6;33%

Fullerton;Cloudy;66;W;4;80%

Hanford;Clear;76;NW;6;39%

Hawthorne;Clear;65;W;6;75%

Hayward;Mostly cloudy;58;Calm;0;86%

Imperial;Clear;84;WNW;14;12%

Imperial Beach;Mostly clear;64;Calm;3;82%

Lancaster;Clear;71;SW;9;34%

Lemoore Nas;Clear;70;NW;9;46%

Lincoln;Clear;70;ESE;5;59%

Livermore;Clear;63;WNW;7;64%

Lompoc;Cloudy;57;WNW;8;86%

Long Beach;Clear;66;WNW;6;74%

Los Alamitos;Mostly clear;66;WNW;6;74%

Los Angeles;Mostly clear;64;W;3;80%

Los Angeles Downtown;Mostly clear;64;W;3;80%

Madera;Clear;70;NW;7;58%

Mammoth;Clear;64;NNW;5;39%

Marysville;Clear;75;E;5;59%

Mather AFB;Mostly clear;66;SE;7;67%

Merced;Clear;71;Calm;0;54%

Merced (airport);Clear;71;Calm;0;54%

Miramar Mcas;Mostly clear;61;Calm;0;77%

Modesto;Clear;75;NNW;6;41%

Moffett Nas;Clear;59;NNE;6;86%

Mojave;Clear;75;NW;20;20%

Montague;Clear;67;NNE;8;33%

Monterey Rabr;Cloudy;55;WSW;6;89%

Mount Shasta;Clear;64;Calm;0;40%

Napa County;Clear;57;SSW;13;93%

Needles;Clear;94;WSW;15;8%

North Island;Mostly clear;64;WNW;3;77%

Oakland;Mostly cloudy;59;WSW;8;88%

Oceanside;Clear;58;Calm;0;90%

Ontario;Mostly clear;66;SW;8;76%

Oroville;Clear;79;E;6;46%

Oxnard;Clear;60;W;3;89%

Palm Springs;Clear;85;NW;14;30%

Palmdale;Clear;70;SW;10;45%

Paso Robles;Clear;60;WSW;6;72%

Point Mugu;Clear;59;WNW;6;96%

Porterville;Clear;75;Calm;0;42%

Ramona;Clear;56;WNW;3;86%

Redding;Clear;79;NE;6;30%

Riverside;Clear;66;W;5;74%

Riverside March;Clear;65;Calm;0;86%

Sacramento;Clear;69;SW;9;60%

Sacramento International;Clear;71;SSW;7;62%

Salinas;Cloudy;56;NW;9;86%

San Bernardino;Clear;67;W;8;67%

San Carlos;Partly cloudy;56;NNW;8;83%

San Diego;Mostly clear;64;WNW;3;77%

San Diego Brown;Mostly clear;59;Calm;0;89%

San Diego Montgomery;Clear;63;W;5;80%

San Francisco;Partly cloudy;56;W;8;88%

San Jose;Mostly clear;61;NW;6;87%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;55;NW;10;89%

San Nicolas Island;Partly cloudy;57;WNW;18;83%

Sandberg;Clear;69;NW;18;17%

Santa Ana;Mostly cloudy;65;NNW;5;75%

Santa Barbara;Clear;60;Calm;0;83%

Santa Maria;Cloudy;56;WNW;12;93%

Santa Monica;Clear;64;Calm;0;83%

Santa Rosa;Clear;54;S;5;89%

Santa Ynez;Mostly cloudy;54;NW;6;93%

Santee;Clear;63;Calm;0;82%

South Lake Tahoe;Clear;53;S;5;73%

Stockton;Clear;73;W;13;45%

Thermal;Clear;87;NW;16;29%

Truckee-Tahoe;Clear;50;Calm;0;81%

Twentynine Palms;Clear;80;WNW;9;22%

Ukiah;Clear;71;Calm;0;43%

Vacaville;Clear;73;S;3;50%

Van Nuys;Clear;66;E;5;69%

Vandenberg AFB;Cloudy;55;N;12;94%

Victorville;Clear;70;W;10;44%

Visalia;Clear;74;NW;6;44%

Watsonville;Mostly cloudy;56;ESE;3;89%

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