CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, July 2, 2019

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;59;SW;6;57%

Arcata;Partly cloudy;56;N;7;94%

Auburn;Clear;68;E;8;52%

Avalon;Clear;67;N;3;54%

Bakersfield;Clear;80;N;8;26%

Beale AFB;Clear;70;SSE;8;56%

Big Bear City;Clear;48;Calm;0;46%

Bishop;Clear;70;WNW;7;23%

Blue Canyon;Clear;57;Calm;0;47%

Blythe;Clear;93;WSW;13;16%

Burbank;Clear;69;ESE;7;65%

Camarillo;Clear;63;Calm;0;75%

Camp Pendleton;Partly cloudy;62;ENE;3;89%

Campo;Clear;57;NE;6;50%

Carlsbad;Cloudy;64;NW;3;86%

Chico;Clear;75;Calm;0;33%

China Lake;Clear;76;ENE;6;23%

Chino;Clear;69;SSW;7;58%

Concord;Clear;62;S;15;64%

Corona;Clear;67;Calm;5;70%

Crescent City;Clear;55;N;7;92%

Daggett-Barstow;Clear;84;WSW;17;15%

Edwards AFB;Clear;73;SW;9;24%

El Centro;Clear;87;WSW;16;9%

Eureka;Mostly clear;59;NNE;7;83%

Fairfield;Clear;62;SW;16;69%

Fresno;Clear;78;NW;13;34%

Fullerton;Clear;68;SSW;3;75%

Hanford;Clear;77;NW;13;38%

Hawthorne;Clear;67;SW;5;78%

Hayward;Clear;59;WSW;7;77%

Imperial;Clear;87;WSW;16;9%

Imperial Beach;Mostly cloudy;65;NW;5;80%

Lancaster;Clear;76;W;18;23%

Lemoore Nas;Mostly clear;76;NW;14;30%

Lincoln;Clear;70;SE;9;42%

Livermore;Clear;58;WNW;5;77%

Lompoc;Cloudy;57;W;9;89%

Long Beach;Clear;70;NNW;6;56%

Los Alamitos;Clear;70;NNW;6;56%

Los Angeles;Clear;69;Calm;0;72%

Los Angeles Downtown;Clear;69;Calm;0;72%

Madera;Clear;69;WNW;7;54%

Mammoth;Mostly cloudy;60;N;10;61%

Marysville;Clear;71;SSE;9;52%

Mather AFB;Mostly clear;61;SSE;7;63%

Merced;Clear;71;N;8;36%

Merced (airport);Clear;71;N;8;36%

Miramar Mcas;Clear;61;W;4;88%

Modesto;Clear;71;N;8;27%

Moffett Nas;Clear;63;NNE;9;69%

Mojave;Clear;75;NW;29;31%

Montague;Clear;60;NNE;12;59%

Monterey Rabr;Cloudy;57;SW;7;80%

Mount Shasta;Clear;60;N;5;59%

Napa County;Clear;59;WSW;7;77%

Needles;Clear;97;WSW;12;8%

North Island;Partly cloudy;63;W;3;86%

Oakland;Clear;59;WNW;11;85%

Oceanside;Cloudy;64;NW;3;86%

Ontario;Clear;69;SSW;7;58%

Oroville;Clear;76;E;8;41%

Oxnard;Clear;63;WNW;3;80%

Palm Springs;Clear;92;NW;15;16%

Palmdale;Clear;72;SSW;7;28%

Paso Robles;Clear;64;NW;17;53%

Point Mugu;Clear;60;W;6;92%

Porterville;Clear;74;W;5;42%

Ramona;Clear;57;Calm;0;71%

Redding;Clear;79;NW;5;20%

Riverside;Clear;71;N;3;58%

Riverside March;Clear;68;Calm;0;60%

Sacramento;Clear;65;S;6;60%

Sacramento International;Clear;66;SSE;9;60%

Salinas;Clear;58;NNW;9;80%

San Bernardino;Clear;73;Calm;0;49%

San Carlos;Partly cloudy;58;NNW;10;82%

San Diego;Partly cloudy;63;W;3;86%

San Diego Brown;Cloudy;60;Calm;6;100%

San Diego Montgomery;Clear;63;Calm;0;86%

San Francisco;Mostly clear;58;NW;11;84%

San Jose;Mostly clear;61;NNW;5;75%

San Luis Obispo;Clear;54;Calm;0;89%

San Nicolas Island;Clear;59;W;26;80%

Sandberg;Clear;67;NW;20;29%

Santa Ana;Clear;65;SSW;5;89%

Santa Barbara;Clear;64;ENE;3;80%

Santa Maria;Clear;54;Calm;0;89%

Santa Monica;Clear;66;S;3;86%

Santa Rosa;Clear;57;SSE;6;80%

Santa Ynez;Clear;52;SW;6;93%

Santee;Clear;64;Calm;0;77%

South Lake Tahoe;Clear;55;N;3;44%

Stockton;Clear;67;W;14;44%

Thermal;Clear;93;NNW;21;18%

Truckee-Tahoe;Clear;43;Calm;0;65%

Twentynine Palms;Clear;83;NNE;13;19%

Ukiah;Clear;64;Calm;0;48%

Vacaville;Clear;68;SSW;5;54%

Van Nuys;Clear;71;E;7;56%

Vandenberg AFB;Cloudy;54;NNW;6;100%

Victorville;Clear;71;SSW;10;29%

Visalia;Clear;72;NW;8;49%

Watsonville;Clear;57;E;6;83%

_____

Copyright 2019 AccuWeather