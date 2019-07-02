CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, July 2, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly cloudy;59;SW;6;57%
Arcata;Partly cloudy;56;N;7;94%
Auburn;Clear;68;E;8;52%
Avalon;Clear;67;N;3;54%
Bakersfield;Clear;80;N;8;26%
Beale AFB;Clear;70;SSE;8;56%
Big Bear City;Clear;48;Calm;0;46%
Bishop;Clear;70;WNW;7;23%
Blue Canyon;Clear;57;Calm;0;47%
Blythe;Clear;93;WSW;13;16%
Burbank;Clear;69;ESE;7;65%
Camarillo;Clear;63;Calm;0;75%
Camp Pendleton;Partly cloudy;62;ENE;3;89%
Campo;Clear;57;NE;6;50%
Carlsbad;Cloudy;64;NW;3;86%
Chico;Clear;75;Calm;0;33%
China Lake;Clear;76;ENE;6;23%
Chino;Clear;69;SSW;7;58%
Concord;Clear;62;S;15;64%
Corona;Clear;67;Calm;5;70%
Crescent City;Clear;55;N;7;92%
Daggett-Barstow;Clear;84;WSW;17;15%
Edwards AFB;Clear;73;SW;9;24%
El Centro;Clear;87;WSW;16;9%
Eureka;Mostly clear;59;NNE;7;83%
Fairfield;Clear;62;SW;16;69%
Fresno;Clear;78;NW;13;34%
Fullerton;Clear;68;SSW;3;75%
Hanford;Clear;77;NW;13;38%
Hawthorne;Clear;67;SW;5;78%
Hayward;Clear;59;WSW;7;77%
Imperial;Clear;87;WSW;16;9%
Imperial Beach;Mostly cloudy;65;NW;5;80%
Lancaster;Clear;76;W;18;23%
Lemoore Nas;Mostly clear;76;NW;14;30%
Lincoln;Clear;70;SE;9;42%
Livermore;Clear;58;WNW;5;77%
Lompoc;Cloudy;57;W;9;89%
Long Beach;Clear;70;NNW;6;56%
Los Alamitos;Clear;70;NNW;6;56%
Los Angeles;Clear;69;Calm;0;72%
Los Angeles Downtown;Clear;69;Calm;0;72%
Madera;Clear;69;WNW;7;54%
Mammoth;Mostly cloudy;60;N;10;61%
Marysville;Clear;71;SSE;9;52%
Mather AFB;Mostly clear;61;SSE;7;63%
Merced;Clear;71;N;8;36%
Merced (airport);Clear;71;N;8;36%
Miramar Mcas;Clear;61;W;4;88%
Modesto;Clear;71;N;8;27%
Moffett Nas;Clear;63;NNE;9;69%
Mojave;Clear;75;NW;29;31%
Montague;Clear;60;NNE;12;59%
Monterey Rabr;Cloudy;57;SW;7;80%
Mount Shasta;Clear;60;N;5;59%
Napa County;Clear;59;WSW;7;77%
Needles;Clear;97;WSW;12;8%
North Island;Partly cloudy;63;W;3;86%
Oakland;Clear;59;WNW;11;85%
Oceanside;Cloudy;64;NW;3;86%
Ontario;Clear;69;SSW;7;58%
Oroville;Clear;76;E;8;41%
Oxnard;Clear;63;WNW;3;80%
Palm Springs;Clear;92;NW;15;16%
Palmdale;Clear;72;SSW;7;28%
Paso Robles;Clear;64;NW;17;53%
Point Mugu;Clear;60;W;6;92%
Porterville;Clear;74;W;5;42%
Ramona;Clear;57;Calm;0;71%
Redding;Clear;79;NW;5;20%
Riverside;Clear;71;N;3;58%
Riverside March;Clear;68;Calm;0;60%
Sacramento;Clear;65;S;6;60%
Sacramento International;Clear;66;SSE;9;60%
Salinas;Clear;58;NNW;9;80%
San Bernardino;Clear;73;Calm;0;49%
San Carlos;Partly cloudy;58;NNW;10;82%
San Diego;Partly cloudy;63;W;3;86%
San Diego Brown;Cloudy;60;Calm;6;100%
San Diego Montgomery;Clear;63;Calm;0;86%
San Francisco;Mostly clear;58;NW;11;84%
San Jose;Mostly clear;61;NNW;5;75%
San Luis Obispo;Clear;54;Calm;0;89%
San Nicolas Island;Clear;59;W;26;80%
Sandberg;Clear;67;NW;20;29%
Santa Ana;Clear;65;SSW;5;89%
Santa Barbara;Clear;64;ENE;3;80%
Santa Maria;Clear;54;Calm;0;89%
Santa Monica;Clear;66;S;3;86%
Santa Rosa;Clear;57;SSE;6;80%
Santa Ynez;Clear;52;SW;6;93%
Santee;Clear;64;Calm;0;77%
South Lake Tahoe;Clear;55;N;3;44%
Stockton;Clear;67;W;14;44%
Thermal;Clear;93;NNW;21;18%
Truckee-Tahoe;Clear;43;Calm;0;65%
Twentynine Palms;Clear;83;NNE;13;19%
Ukiah;Clear;64;Calm;0;48%
Vacaville;Clear;68;SSW;5;54%
Van Nuys;Clear;71;E;7;56%
Vandenberg AFB;Cloudy;54;NNW;6;100%
Victorville;Clear;71;SSW;10;29%
Visalia;Clear;72;NW;8;49%
Watsonville;Clear;57;E;6;83%
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