CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Wednesday, June 12, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Showers;69;Calm;0;43%
Arcata;Clear;62;N;3;86%
Auburn;Clear;75;Calm;0;49%
Avalon;Fog;58;SW;6;90%
Bakersfield;Clear;86;NE;7;25%
Beale AFB;Clear;82;Calm;0;46%
Big Bear City;Clear;54;Calm;0;50%
Bishop;Clear;76;NNW;6;28%
Blue Canyon;Clear;68;ENE;3;46%
Blythe;Clear;95;WSW;13;17%
Burbank;Mostly clear;69;E;9;77%
Camarillo;Cloudy;62;WNW;3;80%
Camp Pendleton;Cloudy;64;SSW;5;92%
Campo;Clear;65;Calm;0;67%
Carlsbad;Cloudy;64;SE;5;80%
Chico;Clear;82;Calm;0;36%
China Lake;Partly cloudy;87;SSW;9;20%
Chino;Clear;69;S;10;72%
Concord;Mostly clear;70;Calm;0;50%
Corona;Clear;67;WNW;8;78%
Crescent City;Cloudy;57;W;3;93%
Daggett-Barstow;Clear;89;SW;17;22%
Edwards AFB;Clear;80;SW;16;29%
El Centro;Clear;91;W;12;25%
Eureka;Clear;60;N;4;85%
Fairfield;Clear;66;SW;25;68%
Fresno;Clear;89;WNW;16;31%
Fullerton;Mostly cloudy;67;SW;5;72%
Hanford;Clear;88;WNW;8;39%
Hawthorne;Cloudy;64;WSW;7;77%
Hayward;Mostly cloudy;61;NW;9;80%
Imperial;Clear;91;W;12;25%
Imperial Beach;Cloudy;65;WNW;6;84%
Lancaster;Clear;80;WSW;16;33%
Lemoore Nas;Mostly clear;83;WNW;9;36%
Lincoln;Clear;77;S;7;57%
Livermore;Mostly cloudy;67;W;9;56%
Lompoc;Cloudy;58;NW;5;86%
Long Beach;Clear;65;N;3;77%
Los Alamitos;Mostly clear;65;N;3;77%
Los Angeles;Cloudy;65;Calm;0;77%
Los Angeles Downtown;Cloudy;65;Calm;0;77%
Madera;Clear;80;WNW;9;44%
Mammoth;Cloudy;68;NW;8;33%
Marysville;Clear;82;S;5;55%
Mather AFB;Mostly clear;72;S;7;56%
Merced;Mostly clear;78;WSW;7;51%
Merced (airport);Mostly clear;78;WSW;7;51%
Miramar Mcas;Cloudy;66;WSW;5;77%
Modesto;Mostly cloudy;86;NW;10;26%
Moffett Nas;Partly cloudy;67;N;9;78%
Mojave;Clear;81;SW;10;29%
Montague;Mostly cloudy;80;NNW;14;23%
Monterey Rabr;Cloudy;58;W;7;83%
Mount Shasta;Mostly cloudy;69;Calm;0;44%
Napa County;Clear;62;NNW;14;84%
Needles;Clear;103;SW;12;9%
North Island;Cloudy;64;W;7;80%
Oakland;Partly cloudy;61;WNW;12;84%
Oceanside;Cloudy;64;SE;5;80%
Ontario;Clear;69;S;10;72%
Oroville;Clear;86;ENE;8;42%
Oxnard;Cloudy;62;WNW;7;83%
Palm Springs;Clear;94;NW;16;23%
Palmdale;Clear;82;WSW;15;27%
Paso Robles;Clear;63;SSW;9;62%
Point Mugu;Cloudy;61;NW;6;89%
Porterville;Clear;88;ESE;12;27%
Ramona;Clear;62;W;5;80%
Redding;Mostly clear;81;N;7;62%
Riverside;Clear;71;W;6;62%
Riverside March;Clear;71;WNW;3;56%
Sacramento;Clear;73;SW;7;56%
Sacramento International;Clear;75;S;10;57%
Salinas;Cloudy;63;NNW;10;72%
San Bernardino;Clear;75;W;5;53%
San Carlos;Mostly cloudy;65;NW;11;74%
San Diego;Cloudy;64;W;7;80%
San Diego Brown;Cloudy;63;Calm;7;86%
San Diego Montgomery;Cloudy;62;W;5;86%
San Francisco;Mostly clear;60;W;12;86%
San Jose;Partly cloudy;68;NW;6;67%
San Luis Obispo;Clear;56;WNW;5;89%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;58;W;16;83%
Sandberg;Clear;74;S;10;30%
Santa Ana;Mostly cloudy;65;SSW;7;90%
Santa Barbara;Clear;62;E;8;86%
Santa Maria;Cloudy;57;NW;3;93%
Santa Monica;Cloudy;63;S;6;90%
Santa Rosa;Clear;60;SSE;9;86%
Santa Ynez;Clear;55;SW;3;87%
Santee;Mostly clear;63;WNW;5;87%
South Lake Tahoe;Cloudy;63;Calm;0;62%
Stockton;Mostly cloudy;81;WNW;10;36%
Thermal;Clear;98;NNW;12;20%
Truckee-Tahoe;Partly cloudy;59;Calm;0;62%
Twentynine Palms;Clear;88;WSW;12;17%
Ukiah;Clear;77;Calm;0;29%
Vacaville;Clear;80;SSW;6;43%
Van Nuys;Mostly clear;69;E;6;70%
Vandenberg AFB;Cloudy;55;N;6;93%
Victorville;Clear;78;SW;12;35%
Visalia;Clear;88;WNW;10;38%
Watsonville;Mostly cloudy;59;WSW;5;86%
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