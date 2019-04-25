CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, April 25, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly cloudy;53;Calm;0;73%
Arcata;Partly cloudy;51;SSE;4;94%
Auburn;Clear;70;E;8;64%
Avalon;Clear;61;ESE;3;64%
Bakersfield;Clear;76;E;3;31%
Beale AFB;Clear;70;ENE;5;69%
Big Bear City;Clear;41;Calm;0;56%
Bishop;Clear;64;N;10;37%
Blue Canyon;Clear;60;NE;5;55%
Blythe;Clear;80;SW;7;21%
Burbank;Mostly clear;63;ESE;7;77%
Camarillo;Showers;58;W;5;86%
Camp Pendleton;Fog;59;WSW;3;92%
Campo;Clear;52;NE;6;66%
Carlsbad;Cloudy;59;S;5;89%
Chico;Clear;73;Calm;0;46%
China Lake;Clear;72;SSE;5;30%
Chino;Clear;63;N;5;76%
Concord;Clear;67;NNW;5;56%
Corona;Clear;61;W;5;83%
Crescent City;Mostly cloudy;52;SSE;13;86%
Daggett-Barstow;Clear;78;WNW;15;22%
Edwards AFB;Clear;69;SSW;14;40%
El Centro;Clear;79;W;10;26%
Eureka;Mostly clear;51;SSE;3;91%
Fairfield;Clear;63;SW;15;69%
Fresno;Clear;80;Calm;0;40%
Fullerton;Clear;60;WSW;3;80%
Hanford;Clear;67;Calm;0;78%
Hawthorne;Showers;59;W;3;83%
Hayward;Clear;57;NW;8;80%
Imperial;Clear;79;W;10;26%
Imperial Beach;Mostly cloudy;61;N;3;83%
Lancaster;Clear;69;WSW;12;41%
Lemoore Nas;Clear;72;W;9;45%
Lincoln;Clear;64;E;7;87%
Livermore;Clear;64;Calm;0;64%
Lompoc;Showers;55;Calm;0;93%
Long Beach;Clear;60;WNW;5;80%
Los Alamitos;Clear;60;WNW;5;80%
Los Angeles;Cloudy;59;W;3;86%
Los Angeles Downtown;Cloudy;59;W;3;86%
Madera;Clear;72;N;3;63%
Mammoth;Mostly cloudy;54;N;7;60%
Marysville;Clear;70;E;5;72%
Mather AFB;Clear;64;ESE;6;87%
Merced;Clear;74;NW;3;66%
Merced (airport);Clear;74;NW;3;66%
Miramar Mcas;Mostly cloudy;59;W;5;80%
Modesto;Clear;76;NNW;6;51%
Moffett Nas;Clear;62;NNW;5;74%
Mojave;Clear;75;W;15;27%
Montague;Mostly clear;57;NNE;12;68%
Monterey Rabr;Clear;56;WNW;3;77%
Mount Shasta;Mostly cloudy;56;Calm;0;61%
Napa County;Clear;61;NNW;8;73%
Needles;Clear;82;WSW;9;18%
North Island;Mostly cloudy;60;W;6;83%
Oakland;Clear;58;NW;9;80%
Oceanside;Cloudy;59;S;5;89%
Ontario;Clear;63;N;5;76%
Oroville;Clear;76;ENE;8;51%
Oxnard;Showers;56;WSW;6;93%
Palm Springs;Clear;86;NW;9;18%
Palmdale;Clear;71;SSW;13;32%
Paso Robles;Clear;62;Calm;0;59%
Point Mugu;Showers;57;SSE;6;100%
Porterville;Clear;69;E;6;50%
Ramona;Clear;56;Calm;0;80%
Redding;Clear;73;NNE;3;58%
Riverside;Clear;64;SSW;3;57%
Riverside March;Clear;57;Calm;0;69%
Sacramento;Clear;71;SSW;3;58%
Sacramento International;Clear;74;S;7;66%
Salinas;Clear;57;NW;7;83%
San Bernardino;Clear;68;Calm;0;44%
San Carlos;Mostly clear;59;NNW;5;71%
San Diego;Cloudy;60;W;6;83%
San Diego Brown;Cloudy;59;WNW;5;89%
San Diego Montgomery;Partly cloudy;59;W;3;86%
San Francisco;Mostly clear;56;NW;9;77%
San Jose;Clear;64;NW;6;74%
San Luis Obispo;Showers;53;ESE;3;96%
San Nicolas Island;Showers;55;WNW;3;86%
Sandberg;Clear;67;N;5;38%
Santa Ana;Mostly cloudy;59;SW;5;91%
Santa Barbara;Showers;56;W;3;100%
Santa Maria;Showers;57;Calm;0;93%
Santa Monica;Showers;57;SSW;5;93%
Santa Rosa;Mostly clear;54;Calm;0;86%
Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;93%
Santee;Partly cloudy;59;WNW;5;87%
South Lake Tahoe;Clear;48;S;5;79%
Stockton;Clear;70;NW;6;60%
Thermal;Clear;89;NW;12;15%
Truckee-Tahoe;Clear;41;Calm;0;86%
Twentynine Palms;Clear;76;NW;8;23%
Ukiah;Clear;64;Calm;0;53%
Vacaville;Clear;71;SSW;3;52%
Van Nuys;Mostly clear;66;E;5;62%
Vandenberg AFB;Showers;52;Calm;0;100%
Victorville;Clear;66;SSW;8;44%
Visalia;Clear;72;ENE;5;54%
Watsonville;Clear;54;SSW;3;96%
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