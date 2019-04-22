CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, April 21, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;42;W;3;76%

Arcata;Partly cloudy;51;N;9;91%

Auburn;Clear;55;E;3;66%

Avalon;Clear;53;WSW;5;73%

Bakersfield;Mostly cloudy;63;NE;6;46%

Beale AFB;Partly cloudy;60;N;6;63%

Big Bear City;Clear;36;Calm;0;80%

Bishop;Clear;54;NW;12;28%

Blue Canyon;Clear;48;NE;5;38%

Blythe;Clear;72;WSW;9;21%

Burbank;Clear;56;ESE;9;74%

Camarillo;Clear;58;SSE;3;71%

Camp Pendleton;Clear;54;S;3;81%

Campo;Clear;45;S;3;89%

Carlsbad;Clear;48;Calm;0;89%

Chico;Mostly clear;64;NE;6;34%

China Lake;Partly cloudy;70;SW;13;26%

Chino;Mostly cloudy;55;W;10;74%

Concord;Clear;60;Calm;7;59%

Corona;Clear;54;NNW;6;82%

Crescent City;Partly cloudy;48;Calm;0;92%

Daggett-Barstow;Clear;63;WSW;15;39%

Edwards AFB;Clear;57;S;6;49%

El Centro;Clear;67;W;16;38%

Eureka;Mostly clear;51;NNW;10;92%

Fairfield;Clear;56;SSW;13;70%

Fresno;Clear;66;SW;3;52%

Fullerton;Clear;60;SSW;3;61%

Hanford;Clear;58;Calm;0;80%

Hawthorne;Clear;59;WSW;6;74%

Hayward;Clear;54;WSW;6;77%

Imperial;Clear;67;W;16;38%

Imperial Beach;Cloudy;59;S;5;61%

Lancaster;Clear;55;WSW;14;54%

Lemoore Nas;Clear;59;Calm;0;57%

Lincoln;Clear;55;Calm;0;76%

Livermore;Clear;54;NNW;5;74%

Lompoc;Cloudy;54;WNW;10;82%

Long Beach;Clear;59;SSE;6;64%

Los Alamitos;Clear;59;SSE;6;64%

Los Angeles;Clear;59;Calm;0;69%

Los Angeles Downtown;Clear;59;Calm;0;69%

Madera;Clear;61;W;7;59%

Mammoth;Mostly cloudy;44;NNE;6;83%

Marysville;Mostly cloudy;63;E;7;53%

Mather AFB;Clear;61;NNW;5;65%

Merced;Clear;59;WSW;5;69%

Merced (airport);Clear;59;WSW;5;69%

Miramar Mcas;Clear;55;Calm;0;68%

Modesto;Clear;64;NW;13;48%

Moffett Nas;Clear;55;N;7;71%

Mojave;Mostly clear;55;WNW;25;54%

Montague;Clear;51;NE;5;58%

Monterey Rabr;Cloudy;53;SSW;8;76%

Mount Shasta;Clear;53;N;5;54%

Napa County;Clear;54;W;6;87%

Needles;Mostly cloudy;80;Calm;0;18%

North Island;Mostly cloudy;57;SSE;6;66%

Oakland;Mostly clear;55;WSW;10;85%

Oceanside;Clear;48;Calm;0;89%

Ontario;Mostly cloudy;55;W;10;74%

Oroville;Mostly cloudy;67;ENE;6;44%

Oxnard;Clear;57;Calm;0;83%

Palm Springs;Clear;71;NW;20;38%

Palmdale;Clear;56;WSW;12;48%

Paso Robles;Clear;57;NW;13;66%

Point Mugu;Clear;55;Calm;0;92%

Porterville;Mostly cloudy;62;SSE;5;64%

Ramona;Clear;50;Calm;0;76%

Redding;Clear;61;Calm;0;62%

Riverside;Clear;56;WNW;3;71%

Riverside March;Clear;51;NNW;5;94%

Sacramento;Mostly clear;59;SW;6;71%

Sacramento International;Partly cloudy;63;NW;5;51%

Salinas;Clear;54;WNW;9;74%

San Bernardino;Clear;57;WSW;6;65%

San Carlos;Mostly clear;54;Calm;0;71%

San Diego;Mostly cloudy;57;SSE;6;66%

San Diego Brown;Mostly clear;55;SSE;7;68%

San Diego Montgomery;Mostly clear;57;SSE;3;66%

San Francisco;Mostly clear;53;NW;12;83%

San Jose;Mostly clear;54;N;6;80%

San Luis Obispo;Partly cloudy;51;NW;14;89%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;54;NW;26;80%

Sandberg;Clear;49;NNW;43;58%

Santa Ana;Clear;56;S;5;79%

Santa Barbara;Clear;60;Calm;0;64%

Santa Maria;Mostly cloudy;52;WNW;7;92%

Santa Monica;Clear;57;Calm;0;86%

Santa Rosa;Clear;55;S;3;77%

Santa Ynez;Mostly cloudy;50;W;5;87%

Santee;Clear;55;Calm;0;71%

South Lake Tahoe;Clear;41;N;3;52%

Stockton;Clear;60;WNW;8;64%

Thermal;Clear;73;NNW;16;37%

Truckee-Tahoe;Clear;34;Calm;0;74%

Twentynine Palms;Clear;64;WNW;17;37%

Ukiah;Clear;57;Calm;0;59%

Vacaville;Clear;62;SSW;5;67%

Van Nuys;Clear;58;SE;5;61%

Vandenberg AFB;Cloudy;52;N;17;92%

Victorville;Clear;53;SW;12;59%

Visalia;Clear;60;SE;3;69%

Watsonville;Clear;52;E;5;86%

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