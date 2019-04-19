CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Friday, April 19, 2019
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;49;Calm;0;77%
Arcata;Showers;53;Calm;1;100%
Auburn;Clear;63;E;7;67%
Avalon;Clear;69;W;7;34%
Bakersfield;Partly cloudy;72;SSE;3;45%
Beale AFB;Mostly cloudy;63;Calm;0;77%
Big Bear City;Clear;37;Calm;0;69%
Bishop;Mostly cloudy;62;SSE;12;26%
Blue Canyon;Clear;57;E;3;48%
Blythe;Clear;69;NNW;6;40%
Burbank;Clear;67;WNW;6;55%
Camarillo;Clear;60;WNW;8;72%
Camp Pendleton;Mostly clear;59;WSW;1;86%
Campo;Clear;51;ENE;6;56%
Carlsbad;Clear;54;Calm;0;100%
Chico;Clear;68;ENE;6;52%
China Lake;Clear;62;SW;8;40%
Chino;Clear;65;NW;3;56%
Concord;Partly cloudy;66;SSW;10;58%
Corona;Clear;60;Calm;0;69%
Crescent City;Mostly clear;54;SSW;9;92%
Daggett-Barstow;Clear;67;N;4;27%
Edwards AFB;Clear;66;S;10;32%
El Centro;Clear;72;N;3;30%
Eureka;Showers;53;Calm;0;100%
Fairfield;Clear;59;SW;10;80%
Fresno;Partly cloudy;72;NW;5;59%
Fullerton;Clear;64;SW;1;64%
Hanford;Mostly cloudy;63;W;5;77%
Hawthorne;Fog;59;WSW;10;86%
Hayward;Clear;63;N;6;57%
Imperial;Clear;72;N;3;30%
Imperial Beach;Mostly cloudy;57;Calm;0;86%
Lancaster;Clear;62;WNW;6;36%
Lemoore Nas;Mostly cloudy;65;W;10;55%
Lincoln;Mostly cloudy;57;E;5;93%
Livermore;Clear;63;W;8;67%
Lompoc;Showers;54;WSW;3;93%
Long Beach;Clear;62;S;5;77%
Los Alamitos;Mostly clear;62;S;5;77%
Los Angeles;Clear;61;Calm;0;83%
Los Angeles Downtown;Clear;61;Calm;0;83%
Madera;Clear;66;NNW;3;74%
Mammoth;Clear;54;NW;4;52%
Marysville;Mostly cloudy;63;E;5;83%
Mather AFB;Mostly clear;61;Calm;0;87%
Merced;Clear;68;NW;3;69%
Merced (airport);Clear;68;NW;3;69%
Miramar Mcas;Mostly clear;57;Calm;0;74%
Modesto;Clear;70;W;3;56%
Moffett Nas;Clear;63;Calm;0;69%
Mojave;Mostly clear;61;NNW;10;38%
Montague;Clear;56;NW;6;69%
Monterey Rabr;Showers;52;Calm;0;89%
Mount Shasta;Clear;51;ENE;3;65%
Napa County;Clear;58;W;7;83%
Needles;Clear;74;WSW;9;24%
North Island;Partly cloudy;61;WNW;7;83%
Oakland;Mostly clear;59;WNW;6;81%
Oceanside;Clear;54;Calm;0;100%
Ontario;Clear;65;NW;3;56%
Oroville;Mostly clear;65;NE;3;67%
Oxnard;Clear;58;NW;8;90%
Palm Springs;Clear;82;WNW;5;18%
Palmdale;Clear;66;N;5;31%
Paso Robles;Mostly cloudy;59;Calm;0;69%
Point Mugu;Mostly clear;58;WNW;7;96%
Porterville;Mostly cloudy;62;SE;8;72%
Ramona;Clear;54;Calm;0;82%
Redding;Clear;63;NNE;3;77%
Riverside;Clear;66;S;3;48%
Riverside March;Clear;55;Calm;0;57%
Sacramento;Mostly clear;64;Calm;0;77%
Sacramento International;Mostly cloudy;65;Calm;0;75%
Salinas;Showers;52;Calm;0;89%
San Bernardino;Clear;68;Calm;0;40%
San Carlos;Fog;63;Calm;0;67%
San Diego;Partly cloudy;61;WNW;7;83%
San Diego Brown;Clear;57;Calm;0;86%
San Diego Montgomery;Mostly clear;63;SSW;5;72%
San Francisco;Mostly clear;57;WNW;7;72%
San Jose;Clear;63;WNW;9;75%
San Luis Obispo;Mostly cloudy;52;Calm;0;92%
San Nicolas Island;Clear;55;W;10;83%
Sandberg;Clear;62;WSW;8;45%
Santa Ana;Showers;61;SW;5;84%
Santa Barbara;Fog;55;Calm;0;96%
Santa Maria;Fog;55;Calm;0;96%
Santa Monica;Cloudy;57;SSW;8;96%
Santa Rosa;Partly cloudy;58;S;5;74%
Santa Ynez;Clear;54;SW;3;87%
Santee;Clear;59;Calm;0;71%
South Lake Tahoe;Clear;42;Calm;0;76%
Stockton;Clear;64;WSW;6;74%
Thermal;Clear;72;NNW;7;36%
Truckee-Tahoe;Clear;39;Calm;0;80%
Twentynine Palms;Clear;68;SSE;3;23%
Ukiah;Clear;63;Calm;0;57%
Vacaville;Mostly clear;62;WSW;5;69%
Van Nuys;Mostly clear;72;WNW;3;33%
Vandenberg AFB;Showers;56;NE;7;83%
Victorville;Clear;62;W;5;43%
Visalia;Mostly cloudy;65;Calm;0;70%
Watsonville;Fog;51;Calm;0;100%
_____
Copyright 2019 AccuWeather