CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Friday, April 19, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;49;Calm;0;77%

Arcata;Showers;53;Calm;1;100%

Auburn;Clear;63;E;7;67%

Avalon;Clear;69;W;7;34%

Bakersfield;Partly cloudy;72;SSE;3;45%

Beale AFB;Mostly cloudy;63;Calm;0;77%

Big Bear City;Clear;37;Calm;0;69%

Bishop;Mostly cloudy;62;SSE;12;26%

Blue Canyon;Clear;57;E;3;48%

Blythe;Clear;69;NNW;6;40%

Burbank;Clear;67;WNW;6;55%

Camarillo;Clear;60;WNW;8;72%

Camp Pendleton;Mostly clear;59;WSW;1;86%

Campo;Clear;51;ENE;6;56%

Carlsbad;Clear;54;Calm;0;100%

Chico;Clear;68;ENE;6;52%

China Lake;Clear;62;SW;8;40%

Chino;Clear;65;NW;3;56%

Concord;Partly cloudy;66;SSW;10;58%

Corona;Clear;60;Calm;0;69%

Crescent City;Mostly clear;54;SSW;9;92%

Daggett-Barstow;Clear;67;N;4;27%

Edwards AFB;Clear;66;S;10;32%

El Centro;Clear;72;N;3;30%

Eureka;Showers;53;Calm;0;100%

Fairfield;Clear;59;SW;10;80%

Fresno;Partly cloudy;72;NW;5;59%

Fullerton;Clear;64;SW;1;64%

Hanford;Mostly cloudy;63;W;5;77%

Hawthorne;Fog;59;WSW;10;86%

Hayward;Clear;63;N;6;57%

Imperial;Clear;72;N;3;30%

Imperial Beach;Mostly cloudy;57;Calm;0;86%

Lancaster;Clear;62;WNW;6;36%

Lemoore Nas;Mostly cloudy;65;W;10;55%

Lincoln;Mostly cloudy;57;E;5;93%

Livermore;Clear;63;W;8;67%

Lompoc;Showers;54;WSW;3;93%

Long Beach;Clear;62;S;5;77%

Los Alamitos;Mostly clear;62;S;5;77%

Los Angeles;Clear;61;Calm;0;83%

Los Angeles Downtown;Clear;61;Calm;0;83%

Madera;Clear;66;NNW;3;74%

Mammoth;Clear;54;NW;4;52%

Marysville;Mostly cloudy;63;E;5;83%

Mather AFB;Mostly clear;61;Calm;0;87%

Merced;Clear;68;NW;3;69%

Merced (airport);Clear;68;NW;3;69%

Miramar Mcas;Mostly clear;57;Calm;0;74%

Modesto;Clear;70;W;3;56%

Moffett Nas;Clear;63;Calm;0;69%

Mojave;Mostly clear;61;NNW;10;38%

Montague;Clear;56;NW;6;69%

Monterey Rabr;Showers;52;Calm;0;89%

Mount Shasta;Clear;51;ENE;3;65%

Napa County;Clear;58;W;7;83%

Needles;Clear;74;WSW;9;24%

North Island;Partly cloudy;61;WNW;7;83%

Oakland;Mostly clear;59;WNW;6;81%

Oceanside;Clear;54;Calm;0;100%

Ontario;Clear;65;NW;3;56%

Oroville;Mostly clear;65;NE;3;67%

Oxnard;Clear;58;NW;8;90%

Palm Springs;Clear;82;WNW;5;18%

Palmdale;Clear;66;N;5;31%

Paso Robles;Mostly cloudy;59;Calm;0;69%

Point Mugu;Mostly clear;58;WNW;7;96%

Porterville;Mostly cloudy;62;SE;8;72%

Ramona;Clear;54;Calm;0;82%

Redding;Clear;63;NNE;3;77%

Riverside;Clear;66;S;3;48%

Riverside March;Clear;55;Calm;0;57%

Sacramento;Mostly clear;64;Calm;0;77%

Sacramento International;Mostly cloudy;65;Calm;0;75%

Salinas;Showers;52;Calm;0;89%

San Bernardino;Clear;68;Calm;0;40%

San Carlos;Fog;63;Calm;0;67%

San Diego;Partly cloudy;61;WNW;7;83%

San Diego Brown;Clear;57;Calm;0;86%

San Diego Montgomery;Mostly clear;63;SSW;5;72%

San Francisco;Mostly clear;57;WNW;7;72%

San Jose;Clear;63;WNW;9;75%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;52;Calm;0;92%

San Nicolas Island;Clear;55;W;10;83%

Sandberg;Clear;62;WSW;8;45%

Santa Ana;Showers;61;SW;5;84%

Santa Barbara;Fog;55;Calm;0;96%

Santa Maria;Fog;55;Calm;0;96%

Santa Monica;Cloudy;57;SSW;8;96%

Santa Rosa;Partly cloudy;58;S;5;74%

Santa Ynez;Clear;54;SW;3;87%

Santee;Clear;59;Calm;0;71%

South Lake Tahoe;Clear;42;Calm;0;76%

Stockton;Clear;64;WSW;6;74%

Thermal;Clear;72;NNW;7;36%

Truckee-Tahoe;Clear;39;Calm;0;80%

Twentynine Palms;Clear;68;SSE;3;23%

Ukiah;Clear;63;Calm;0;57%

Vacaville;Mostly clear;62;WSW;5;69%

Van Nuys;Mostly clear;72;WNW;3;33%

Vandenberg AFB;Showers;56;NE;7;83%

Victorville;Clear;62;W;5;43%

Visalia;Mostly cloudy;65;Calm;0;70%

Watsonville;Fog;51;Calm;0;100%

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