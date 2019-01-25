CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 02:00 AM PST Friday, January 25, 2019
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;21;ENE;6;87%
Arcata;Showers;41;ESE;5;100%
Auburn;Clear;44;E;3;74%
Avalon;Clear;58;E;9;32%
Bakersfield;Clear;45;ESE;7;82%
Beale AFB;Clear;41;Calm;0;91%
Big Bear City;Clear;19;Calm;0;67%
Bishop;Clear;34;NW;8;54%
Blue Canyon;Clear;48;NE;8;14%
Blythe;Clear;48;WNW;9;59%
Burbank;Clear;58;Calm;0;34%
Camarillo;Clear;66;ENE;16;21%
Camp Pendleton;Clear;54;ENE;4;44%
Campo;Clear;54;NNE;5;26%
Carlsbad;Clear;47;NE;6;65%
Chico;Mostly cloudy;46;NE;5;68%
China Lake;Clear;40;W;8;67%
Chino;Clear;52;ENE;5;46%
Concord;Clear;42;Calm;0;82%
Corona;Clear;63;NE;14;24%
Crescent City;Mostly cloudy;49;E;5;68%
Daggett-Barstow;Clear;38;WSW;6;72%
Edwards AFB;Clear;34;ESE;3;93%
El Centro;Clear;42;W;7;62%
Eureka;Showers;43;ESE;6;93%
Fairfield;Clear;40;N;8;88%
Fresno;Clear;44;Calm;0;88%
Fullerton;Clear;56;NW;3;36%
Hanford;Fog;37;S;1;95%
Hawthorne;Clear;59;Calm;0;35%
Hayward;Clear;48;NE;7;67%
Imperial;Clear;42;W;7;62%
Imperial Beach;Clear;50;NE;5;52%
Lancaster;Clear;33;WSW;5;81%
Lemoore Nas;Clear;38;SW;6;92%
Lincoln;Clear;39;NNE;4;92%
Livermore;Clear;39;ENE;3;79%
Lompoc;Clear;43;E;5;92%
Long Beach;Clear;54;WNW;6;56%
Los Alamitos;Clear;54;WNW;6;56%
Los Angeles;Clear;52;Calm;0;52%
Los Angeles Downtown;Clear;52;Calm;0;52%
Madera;Clear;43;N;1;82%
Mammoth;Cloudy;27;N;2;100%
Marysville;Clear;42;NNE;5;85%
Mather AFB;Fog;43;N;2;90%
Merced;Clear;41;E;3;95%
Merced (airport);Clear;41;E;3;95%
Miramar Mcas;Clear;50;E;5;52%
Modesto;Clear;41;Calm;0;92%
Moffett Nas;Clear;46;WSW;3;79%
Mojave;Mostly clear;41;N;7;60%
Montague;Clear;32;E;3;86%
Monterey Rabr;Clear;47;Calm;0;70%
Mount Shasta;Mostly clear;30;Calm;0;81%
Napa County;Clear;42;N;3;93%
Needles;Clear;50;NNW;7;44%
North Island;Mostly clear;54;Calm;0;66%
Oakland;Clear;47;N;4;93%
Oceanside;Clear;47;NE;6;65%
Ontario;Clear;52;ENE;5;46%
Oroville;Clear;44;Calm;0;85%
Oxnard;Clear;55;NNE;7;43%
Palm Springs;Clear;58;W;5;29%
Palmdale;Clear;39;Calm;0;59%
Paso Robles;Clear;41;SE;3;92%
Point Mugu;Clear;65;NE;16;25%
Porterville;Clear;37;S;5;100%
Ramona;Clear;56;ENE;9;26%
Redding;Mostly cloudy;52;WNW;3;40%
Riverside;Clear;60;NE;9;23%
Riverside March;Clear;42;Calm;0;62%
Sacramento;Fog;39;Calm;0;100%
Sacramento International;Fog;41;Calm;0;95%
Salinas;Clear;46;ESE;6;82%
San Bernardino;Clear;47;E;3;48%
San Carlos;Clear;46;N;4;82%
San Diego;Mostly clear;54;Calm;0;66%
San Diego Brown;Clear;57;SE;5;32%
San Diego Montgomery;Clear;51;Calm;0;50%
San Francisco;Clear;50;N;4;88%
San Jose;Clear;46;Calm;0;76%
San Luis Obispo;Clear;45;ESE;5;82%
San Nicolas Island;Clear;61;N;5;63%
Sandberg;Clear;44;ENE;17;45%
Santa Ana;Clear;55;N;4;41%
Santa Barbara;Clear;45;Calm;0;82%
Santa Maria;Clear;45;SE;5;85%
Santa Monica;Clear;57;ENE;3;41%
Santa Rosa;Clear;40;NNW;7;100%
Santa Ynez;Clear;42;N;2;80%
Santee;Clear;45;Calm;0;75%
South Lake Tahoe;Clear;19;SSW;3;91%
Stockton;Clear;42;ESE;6;88%
Thermal;Clear;42;WNW;6;62%
Truckee-Tahoe;Fog;14;Calm;0;92%
Twentynine Palms;Clear;47;NW;7;44%
Ukiah;Mostly clear;40;Calm;0;92%
Vacaville;Clear;41;NNW;3;92%
Van Nuys;Clear;64;N;17;22%
Vandenberg AFB;Clear;48;ESE;7;85%
Victorville;Clear;40;ESE;6;60%
Visalia;Clear;39;SSE;7;100%
Watsonville;Clear;49;N;5;73%
_____
Copyright 2019 AccuWeather