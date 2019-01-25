CA Current Conditions as of 02:00 AM PST Friday, January 25, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;21;ENE;6;87%

Arcata;Showers;41;ESE;5;100%

Auburn;Clear;44;E;3;74%

Avalon;Clear;58;E;9;32%

Bakersfield;Clear;45;ESE;7;82%

Beale AFB;Clear;41;Calm;0;91%

Big Bear City;Clear;19;Calm;0;67%

Bishop;Clear;34;NW;8;54%

Blue Canyon;Clear;48;NE;8;14%

Blythe;Clear;48;WNW;9;59%

Burbank;Clear;58;Calm;0;34%

Camarillo;Clear;66;ENE;16;21%

Camp Pendleton;Clear;54;ENE;4;44%

Campo;Clear;54;NNE;5;26%

Carlsbad;Clear;47;NE;6;65%

Chico;Mostly cloudy;46;NE;5;68%

China Lake;Clear;40;W;8;67%

Chino;Clear;52;ENE;5;46%

Concord;Clear;42;Calm;0;82%

Corona;Clear;63;NE;14;24%

Crescent City;Mostly cloudy;49;E;5;68%

Daggett-Barstow;Clear;38;WSW;6;72%

Edwards AFB;Clear;34;ESE;3;93%

El Centro;Clear;42;W;7;62%

Eureka;Showers;43;ESE;6;93%

Fairfield;Clear;40;N;8;88%

Fresno;Clear;44;Calm;0;88%

Fullerton;Clear;56;NW;3;36%

Hanford;Fog;37;S;1;95%

Hawthorne;Clear;59;Calm;0;35%

Hayward;Clear;48;NE;7;67%

Imperial;Clear;42;W;7;62%

Imperial Beach;Clear;50;NE;5;52%

Lancaster;Clear;33;WSW;5;81%

Lemoore Nas;Clear;38;SW;6;92%

Lincoln;Clear;39;NNE;4;92%

Livermore;Clear;39;ENE;3;79%

Lompoc;Clear;43;E;5;92%

Long Beach;Clear;54;WNW;6;56%

Los Alamitos;Clear;54;WNW;6;56%

Los Angeles;Clear;52;Calm;0;52%

Los Angeles Downtown;Clear;52;Calm;0;52%

Madera;Clear;43;N;1;82%

Mammoth;Cloudy;27;N;2;100%

Marysville;Clear;42;NNE;5;85%

Mather AFB;Fog;43;N;2;90%

Merced;Clear;41;E;3;95%

Merced (airport);Clear;41;E;3;95%

Miramar Mcas;Clear;50;E;5;52%

Modesto;Clear;41;Calm;0;92%

Moffett Nas;Clear;46;WSW;3;79%

Mojave;Mostly clear;41;N;7;60%

Montague;Clear;32;E;3;86%

Monterey Rabr;Clear;47;Calm;0;70%

Mount Shasta;Mostly clear;30;Calm;0;81%

Napa County;Clear;42;N;3;93%

Needles;Clear;50;NNW;7;44%

North Island;Mostly clear;54;Calm;0;66%

Oakland;Clear;47;N;4;93%

Oceanside;Clear;47;NE;6;65%

Ontario;Clear;52;ENE;5;46%

Oroville;Clear;44;Calm;0;85%

Oxnard;Clear;55;NNE;7;43%

Palm Springs;Clear;58;W;5;29%

Palmdale;Clear;39;Calm;0;59%

Paso Robles;Clear;41;SE;3;92%

Point Mugu;Clear;65;NE;16;25%

Porterville;Clear;37;S;5;100%

Ramona;Clear;56;ENE;9;26%

Redding;Mostly cloudy;52;WNW;3;40%

Riverside;Clear;60;NE;9;23%

Riverside March;Clear;42;Calm;0;62%

Sacramento;Fog;39;Calm;0;100%

Sacramento International;Fog;41;Calm;0;95%

Salinas;Clear;46;ESE;6;82%

San Bernardino;Clear;47;E;3;48%

San Carlos;Clear;46;N;4;82%

San Diego;Mostly clear;54;Calm;0;66%

San Diego Brown;Clear;57;SE;5;32%

San Diego Montgomery;Clear;51;Calm;0;50%

San Francisco;Clear;50;N;4;88%

San Jose;Clear;46;Calm;0;76%

San Luis Obispo;Clear;45;ESE;5;82%

San Nicolas Island;Clear;61;N;5;63%

Sandberg;Clear;44;ENE;17;45%

Santa Ana;Clear;55;N;4;41%

Santa Barbara;Clear;45;Calm;0;82%

Santa Maria;Clear;45;SE;5;85%

Santa Monica;Clear;57;ENE;3;41%

Santa Rosa;Clear;40;NNW;7;100%

Santa Ynez;Clear;42;N;2;80%

Santee;Clear;45;Calm;0;75%

South Lake Tahoe;Clear;19;SSW;3;91%

Stockton;Clear;42;ESE;6;88%

Thermal;Clear;42;WNW;6;62%

Truckee-Tahoe;Fog;14;Calm;0;92%

Twentynine Palms;Clear;47;NW;7;44%

Ukiah;Mostly clear;40;Calm;0;92%

Vacaville;Clear;41;NNW;3;92%

Van Nuys;Clear;64;N;17;22%

Vandenberg AFB;Clear;48;ESE;7;85%

Victorville;Clear;40;ESE;6;60%

Visalia;Clear;39;SSE;7;100%

Watsonville;Clear;49;N;5;73%

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