CA Current Conditions as of 03:00 AM PST Tuesday, January 22, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;18;ENE;3;88%

Arcata;Mostly cloudy;37;E;4;100%

Auburn;Clear;37;Calm;0;60%

Avalon;Clear;49;NNW;9;63%

Bakersfield;Partly cloudy;46;Calm;0;76%

Beale AFB;Clear;44;NNW;8;69%

Big Bear City;Clear;27;N;6;54%

Bishop;Clear;34;N;18;47%

Blue Canyon;Clear;25;N;5;65%

Blythe;Clear;49;N;12;40%

Burbank;Partly cloudy;49;NNW;17;54%

Camarillo;Clear;47;NE;12;58%

Camp Pendleton;Mostly clear;47;NNW;4;77%

Campo;Clear;34;ENE;6;85%

Carlsbad;Clear;41;Calm;0;95%

Chico;Clear;37;Calm;0;75%

China Lake;Clear;46;N;18;33%

Chino;Clear;44;NW;4;65%

Concord;Clear;40;SSE;3;85%

Corona;Clear;48;Calm;5;54%

Crescent City;Mostly cloudy;43;ENE;5;79%

Daggett-Barstow;Clear;40;W;15;70%

Edwards AFB;Clear;37;Calm;0;77%

El Centro;Clear;47;NNW;5;55%

Eureka;Mostly cloudy;39;ESE;6;91%

Fairfield;Clear;49;N;16;45%

Fresno;Clear;41;Calm;0;88%

Fullerton;Clear;45;Calm;0;65%

Hanford;Partly cloudy;38;Calm;0;92%

Hawthorne;Clear;55;NNW;5;41%

Hayward;Clear;44;Calm;0;76%

Imperial;Clear;47;NNW;5;55%

Imperial Beach;Clear;48;E;8;82%

Lancaster;Clear;36;SSE;7;78%

Lemoore Nas;Clear;39;NNW;12;85%

Lincoln;Clear;37;NW;9;80%

Livermore;Clear;41;N;5;75%

Lompoc;Clear;47;N;9;78%

Long Beach;Clear;48;Calm;0;58%

Los Alamitos;Clear;48;Calm;0;58%

Los Angeles;Mostly cloudy;54;N;5;44%

Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;54;N;5;44%

Madera;Clear;41;Calm;0;79%

Mammoth;Cloudy;21;N;2;99%

Marysville;Clear;44;N;13;73%

Mather AFB;Clear;43;NNW;9;77%

Merced;Clear;43;N;7;88%

Merced (airport);Clear;43;N;7;88%

Miramar Mcas;Clear;47;NE;6;76%

Modesto;Clear;45;WNW;14;85%

Moffett Nas;Clear;46;Calm;0;82%

Mojave;Clear;39;Calm;0;60%

Montague;Mostly cloudy;29;Calm;0;81%

Monterey Rabr;Clear;44;E;7;85%

Mount Shasta;Clear;28;N;2;82%

Napa County;Clear;44;N;4;71%

Needles;Clear;51;N;8;34%

North Island;Mostly clear;53;Calm;0;68%

Oakland;Clear;46;NNW;5;84%

Oceanside;Clear;41;Calm;0;95%

Ontario;Clear;44;NW;4;65%

Oroville;Clear;42;NW;8;70%

Oxnard;Clear;46;NNE;10;60%

Palm Springs;Clear;51;N;7;47%

Palmdale;Clear;35;SSW;8;78%

Paso Robles;Clear;34;E;3;100%

Point Mugu;Clear;46;N;7;62%

Porterville;Mostly clear;43;S;7;92%

Ramona;Clear;38;Calm;0;89%

Redding;Clear;42;N;3;60%

Riverside;Clear;51;ENE;6;39%

Riverside March;Clear;48;NNW;13;46%

Sacramento;Clear;45;NNW;12;73%

Sacramento International;Clear;44;NNW;14;73%

Salinas;Clear;43;Calm;0;82%

San Bernardino;Clear;41;N;9;44%

San Carlos;Clear;45;Calm;0;87%

San Diego;Mostly clear;53;Calm;0;68%

San Diego Brown;Clear;44;E;3;92%

San Diego Montgomery;Clear;48;Calm;0;79%

San Francisco;Clear;48;NNW;6;78%

San Jose;Clear;46;WSW;5;85%

San Luis Obispo;Clear;47;NW;7;73%

San Nicolas Island;Clear;54;NW;22;58%

Sandberg;Mostly cloudy;34;N;21;88%

Santa Ana;Partly cloudy;47;N;4;67%

Santa Barbara;Clear;52;NNW;13;50%

Santa Maria;Clear;47;N;7;76%

Santa Monica;Clear;57;NNW;8;38%

Santa Rosa;Clear;40;N;12;89%

Santa Ynez;Clear;43;W;6;70%

Santee;Clear;44;NE;2;92%

South Lake Tahoe;Clear;15;N;5;83%

Stockton;Clear;45;WNW;12;82%

Thermal;Clear;60;WNW;6;25%

Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;13;N;2;83%

Twentynine Palms;Clear;43;NW;14;45%

Ukiah;Clear;36;E;3;89%

Vacaville;Clear;50;NNW;13;44%

Van Nuys;Clear;54;N;18;43%

Vandenberg AFB;Clear;44;NNE;10;83%

Victorville;Clear;35;WSW;10;68%

Visalia;Mostly clear;40;W;7;92%

Watsonville;Clear;43;W;3;88%

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