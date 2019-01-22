CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 03:00 AM PST Tuesday, January 22, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;18;ENE;3;88%
Arcata;Mostly cloudy;37;E;4;100%
Auburn;Clear;37;Calm;0;60%
Avalon;Clear;49;NNW;9;63%
Bakersfield;Partly cloudy;46;Calm;0;76%
Beale AFB;Clear;44;NNW;8;69%
Big Bear City;Clear;27;N;6;54%
Bishop;Clear;34;N;18;47%
Blue Canyon;Clear;25;N;5;65%
Blythe;Clear;49;N;12;40%
Burbank;Partly cloudy;49;NNW;17;54%
Camarillo;Clear;47;NE;12;58%
Camp Pendleton;Mostly clear;47;NNW;4;77%
Campo;Clear;34;ENE;6;85%
Carlsbad;Clear;41;Calm;0;95%
Chico;Clear;37;Calm;0;75%
China Lake;Clear;46;N;18;33%
Chino;Clear;44;NW;4;65%
Concord;Clear;40;SSE;3;85%
Corona;Clear;48;Calm;5;54%
Crescent City;Mostly cloudy;43;ENE;5;79%
Daggett-Barstow;Clear;40;W;15;70%
Edwards AFB;Clear;37;Calm;0;77%
El Centro;Clear;47;NNW;5;55%
Eureka;Mostly cloudy;39;ESE;6;91%
Fairfield;Clear;49;N;16;45%
Fresno;Clear;41;Calm;0;88%
Fullerton;Clear;45;Calm;0;65%
Hanford;Partly cloudy;38;Calm;0;92%
Hawthorne;Clear;55;NNW;5;41%
Hayward;Clear;44;Calm;0;76%
Imperial;Clear;47;NNW;5;55%
Imperial Beach;Clear;48;E;8;82%
Lancaster;Clear;36;SSE;7;78%
Lemoore Nas;Clear;39;NNW;12;85%
Lincoln;Clear;37;NW;9;80%
Livermore;Clear;41;N;5;75%
Lompoc;Clear;47;N;9;78%
Long Beach;Clear;48;Calm;0;58%
Los Alamitos;Clear;48;Calm;0;58%
Los Angeles;Mostly cloudy;54;N;5;44%
Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;54;N;5;44%
Madera;Clear;41;Calm;0;79%
Mammoth;Cloudy;21;N;2;99%
Marysville;Clear;44;N;13;73%
Mather AFB;Clear;43;NNW;9;77%
Merced;Clear;43;N;7;88%
Merced (airport);Clear;43;N;7;88%
Miramar Mcas;Clear;47;NE;6;76%
Modesto;Clear;45;WNW;14;85%
Moffett Nas;Clear;46;Calm;0;82%
Mojave;Clear;39;Calm;0;60%
Montague;Mostly cloudy;29;Calm;0;81%
Monterey Rabr;Clear;44;E;7;85%
Mount Shasta;Clear;28;N;2;82%
Napa County;Clear;44;N;4;71%
Needles;Clear;51;N;8;34%
North Island;Mostly clear;53;Calm;0;68%
Oakland;Clear;46;NNW;5;84%
Oceanside;Clear;41;Calm;0;95%
Ontario;Clear;44;NW;4;65%
Oroville;Clear;42;NW;8;70%
Oxnard;Clear;46;NNE;10;60%
Palm Springs;Clear;51;N;7;47%
Palmdale;Clear;35;SSW;8;78%
Paso Robles;Clear;34;E;3;100%
Point Mugu;Clear;46;N;7;62%
Porterville;Mostly clear;43;S;7;92%
Ramona;Clear;38;Calm;0;89%
Redding;Clear;42;N;3;60%
Riverside;Clear;51;ENE;6;39%
Riverside March;Clear;48;NNW;13;46%
Sacramento;Clear;45;NNW;12;73%
Sacramento International;Clear;44;NNW;14;73%
Salinas;Clear;43;Calm;0;82%
San Bernardino;Clear;41;N;9;44%
San Carlos;Clear;45;Calm;0;87%
San Diego;Mostly clear;53;Calm;0;68%
San Diego Brown;Clear;44;E;3;92%
San Diego Montgomery;Clear;48;Calm;0;79%
San Francisco;Clear;48;NNW;6;78%
San Jose;Clear;46;WSW;5;85%
San Luis Obispo;Clear;47;NW;7;73%
San Nicolas Island;Clear;54;NW;22;58%
Sandberg;Mostly cloudy;34;N;21;88%
Santa Ana;Partly cloudy;47;N;4;67%
Santa Barbara;Clear;52;NNW;13;50%
Santa Maria;Clear;47;N;7;76%
Santa Monica;Clear;57;NNW;8;38%
Santa Rosa;Clear;40;N;12;89%
Santa Ynez;Clear;43;W;6;70%
Santee;Clear;44;NE;2;92%
South Lake Tahoe;Clear;15;N;5;83%
Stockton;Clear;45;WNW;12;82%
Thermal;Clear;60;WNW;6;25%
Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;13;N;2;83%
Twentynine Palms;Clear;43;NW;14;45%
Ukiah;Clear;36;E;3;89%
Vacaville;Clear;50;NNW;13;44%
Van Nuys;Clear;54;N;18;43%
Vandenberg AFB;Clear;44;NNE;10;83%
Victorville;Clear;35;WSW;10;68%
Visalia;Mostly clear;40;W;7;92%
Watsonville;Clear;43;W;3;88%
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