CA Current Conditions as of 02:00 AM PST Thursday, November 8, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;28;N;8;65%

Arcata;Clear;40;E;5;96%

Auburn;Clear;39;Calm;0;48%

Avalon;Mostly cloudy;55;SSE;6;100%

Bakersfield;Clear;52;Calm;0;46%

Beale AFB;Clear;46;N;9;41%

Big Bear City;Clear;43;W;5;38%

Bishop;Clear;47;N;21;23%

Blue Canyon;Clear;41;NE;13;25%

Blythe;Clear;61;N;4;56%

Burbank;Mostly clear;56;Calm;0;89%

Camarillo;Clear;54;N;3;82%

Camp Pendleton;Cloudy;60;Calm;0;89%

Campo;Clear;43;NE;6;88%

Carlsbad;Cloudy;62;Calm;0;80%

Chico;Clear;43;Calm;0;22%

China Lake;Clear;48;SW;8;35%

Chino;Partly cloudy;56;SE;1;83%

Concord;Clear;47;Calm;0;49%

Corona;Partly cloudy;50;Calm;0;93%

Crescent City;Clear;46;NE;12;60%

Daggett-Barstow;Clear;56;WSW;9;29%

Edwards AFB;Clear;57;SW;6;28%

El Centro;Clear;62;Calm;0;61%

Eureka;Clear;42;E;8;89%

Fairfield;Clear;60;NW;10;15%

Fresno;Clear;53;Calm;0;54%

Fullerton;Cloudy;59;E;3;80%

Hanford;Clear;50;Calm;0;56%

Hawthorne;Mostly cloudy;59;Calm;0;89%

Hayward;Clear;52;Calm;0;71%

Imperial;Clear;62;Calm;0;61%

Imperial Beach;Cloudy;65;Calm;0;75%

Lancaster;Clear;60;Calm;0;17%

Lemoore Nas;Clear;48;NW;7;57%

Lincoln;Clear;43;N;9;48%

Livermore;Clear;55;SSE;3;20%

Lompoc;Fog;46;E;5;100%

Long Beach;Cloudy;59;Calm;0;86%

Los Alamitos;Cloudy;59;Calm;0;86%

Los Angeles;Cloudy;60;Calm;0;86%

Los Angeles Downtown;Cloudy;60;Calm;0;86%

Madera;Clear;46;WSW;3;67%

Mammoth;Clear;24;NE;9;73%

Marysville;Clear;57;NNW;18;25%

Mather AFB;Clear;50;NNW;9;39%

Merced;Clear;48;Calm;0;60%

Merced (airport);Clear;48;Calm;0;60%

Miramar Mcas;Cloudy;68;S;3;65%

Modesto;Clear;55;WNW;12;28%

Moffett Nas;Clear;60;NW;8;36%

Mojave;Clear;59;W;14;33%

Montague;Clear;35;NNE;7;45%

Monterey Rabr;Clear;48;ENE;3;51%

Mount Shasta;Clear;30;ENE;5;48%

Napa County;Clear;49;N;5;48%

Needles;Clear;63;NW;6;35%

North Island;Cloudy;67;Calm;0;67%

Oakland;Clear;53;NW;4;76%

Oceanside;Cloudy;62;Calm;0;80%

Ontario;Partly cloudy;56;SE;1;83%

Oroville;Clear;51;NW;9;26%

Oxnard;Clear;54;ENE;3;89%

Palm Springs;Clear;65;Calm;0;55%

Palmdale;Clear;55;SE;5;17%

Paso Robles;Clear;43;Calm;0;48%

Point Mugu;Mostly cloudy;54;N;5;86%

Porterville;Clear;50;Calm;0;68%

Ramona;Mostly cloudy;57;Calm;0;93%

Redding;Clear;59;N;25;18%

Riverside;Mostly cloudy;54;Calm;0;92%

Riverside March;Partly cloudy;55;Calm;0;100%

Sacramento;Clear;56;N;10;24%

Sacramento International;Clear;57;NNW;22;24%

Salinas;Clear;45;SSE;3;76%

San Bernardino;Mostly cloudy;57;Calm;0;77%

San Carlos;Clear;50;SW;3;40%

San Diego;Cloudy;67;Calm;0;67%

San Diego Brown;Cloudy;62;Calm;5;80%

San Diego Montgomery;Cloudy;64;Calm;0;77%

San Francisco;Clear;55;NW;5;64%

San Jose;Clear;57;Calm;0;30%

San Luis Obispo;Clear;46;Calm;0;85%

San Nicolas Island;Clear;58;SW;5;84%

Sandberg;Clear;53;N;16;29%

Santa Ana;Mostly cloudy;60;NNE;1;84%

Santa Barbara;Clear;51;Calm;0;96%

Santa Maria;Clear;48;SSE;5;82%

Santa Monica;Cloudy;60;Calm;0;80%

Santa Rosa;Clear;42;NNW;7;72%

Santa Ynez;Clear;43;Calm;0;75%

Santee;Cloudy;63;Calm;0;77%

South Lake Tahoe;Clear;24;N;3;57%

Stockton;Clear;50;W;9;34%

Thermal;Clear;57;Calm;0;74%

Truckee-Tahoe;Clear;21;Calm;0;58%

Twentynine Palms;Clear;59;WNW;5;33%

Ukiah;Clear;38;SSE;3;75%

Vacaville;Clear;62;N;10;14%

Van Nuys;Mostly clear;57;Calm;0;83%

Vandenberg AFB;Partly cloudy;48;SE;6;93%

Victorville;Clear;57;S;4;37%

Visalia;Clear;48;Calm;0;76%

Watsonville;Clear;46;NW;3;76%

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