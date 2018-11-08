CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 02:00 AM PST Thursday, November 8, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;28;N;8;65%
Arcata;Clear;40;E;5;96%
Auburn;Clear;39;Calm;0;48%
Avalon;Mostly cloudy;55;SSE;6;100%
Bakersfield;Clear;52;Calm;0;46%
Beale AFB;Clear;46;N;9;41%
Big Bear City;Clear;43;W;5;38%
Bishop;Clear;47;N;21;23%
Blue Canyon;Clear;41;NE;13;25%
Blythe;Clear;61;N;4;56%
Burbank;Mostly clear;56;Calm;0;89%
Camarillo;Clear;54;N;3;82%
Camp Pendleton;Cloudy;60;Calm;0;89%
Campo;Clear;43;NE;6;88%
Carlsbad;Cloudy;62;Calm;0;80%
Chico;Clear;43;Calm;0;22%
China Lake;Clear;48;SW;8;35%
Chino;Partly cloudy;56;SE;1;83%
Concord;Clear;47;Calm;0;49%
Corona;Partly cloudy;50;Calm;0;93%
Crescent City;Clear;46;NE;12;60%
Daggett-Barstow;Clear;56;WSW;9;29%
Edwards AFB;Clear;57;SW;6;28%
El Centro;Clear;62;Calm;0;61%
Eureka;Clear;42;E;8;89%
Fairfield;Clear;60;NW;10;15%
Fresno;Clear;53;Calm;0;54%
Fullerton;Cloudy;59;E;3;80%
Hanford;Clear;50;Calm;0;56%
Hawthorne;Mostly cloudy;59;Calm;0;89%
Hayward;Clear;52;Calm;0;71%
Imperial;Clear;62;Calm;0;61%
Imperial Beach;Cloudy;65;Calm;0;75%
Lancaster;Clear;60;Calm;0;17%
Lemoore Nas;Clear;48;NW;7;57%
Lincoln;Clear;43;N;9;48%
Livermore;Clear;55;SSE;3;20%
Lompoc;Fog;46;E;5;100%
Long Beach;Cloudy;59;Calm;0;86%
Los Alamitos;Cloudy;59;Calm;0;86%
Los Angeles;Cloudy;60;Calm;0;86%
Los Angeles Downtown;Cloudy;60;Calm;0;86%
Madera;Clear;46;WSW;3;67%
Mammoth;Clear;24;NE;9;73%
Marysville;Clear;57;NNW;18;25%
Mather AFB;Clear;50;NNW;9;39%
Merced;Clear;48;Calm;0;60%
Merced (airport);Clear;48;Calm;0;60%
Miramar Mcas;Cloudy;68;S;3;65%
Modesto;Clear;55;WNW;12;28%
Moffett Nas;Clear;60;NW;8;36%
Mojave;Clear;59;W;14;33%
Montague;Clear;35;NNE;7;45%
Monterey Rabr;Clear;48;ENE;3;51%
Mount Shasta;Clear;30;ENE;5;48%
Napa County;Clear;49;N;5;48%
Needles;Clear;63;NW;6;35%
North Island;Cloudy;67;Calm;0;67%
Oakland;Clear;53;NW;4;76%
Oceanside;Cloudy;62;Calm;0;80%
Ontario;Partly cloudy;56;SE;1;83%
Oroville;Clear;51;NW;9;26%
Oxnard;Clear;54;ENE;3;89%
Palm Springs;Clear;65;Calm;0;55%
Palmdale;Clear;55;SE;5;17%
Paso Robles;Clear;43;Calm;0;48%
Point Mugu;Mostly cloudy;54;N;5;86%
Porterville;Clear;50;Calm;0;68%
Ramona;Mostly cloudy;57;Calm;0;93%
Redding;Clear;59;N;25;18%
Riverside;Mostly cloudy;54;Calm;0;92%
Riverside March;Partly cloudy;55;Calm;0;100%
Sacramento;Clear;56;N;10;24%
Sacramento International;Clear;57;NNW;22;24%
Salinas;Clear;45;SSE;3;76%
San Bernardino;Mostly cloudy;57;Calm;0;77%
San Carlos;Clear;50;SW;3;40%
San Diego;Cloudy;67;Calm;0;67%
San Diego Brown;Cloudy;62;Calm;5;80%
San Diego Montgomery;Cloudy;64;Calm;0;77%
San Francisco;Clear;55;NW;5;64%
San Jose;Clear;57;Calm;0;30%
San Luis Obispo;Clear;46;Calm;0;85%
San Nicolas Island;Clear;58;SW;5;84%
Sandberg;Clear;53;N;16;29%
Santa Ana;Mostly cloudy;60;NNE;1;84%
Santa Barbara;Clear;51;Calm;0;96%
Santa Maria;Clear;48;SSE;5;82%
Santa Monica;Cloudy;60;Calm;0;80%
Santa Rosa;Clear;42;NNW;7;72%
Santa Ynez;Clear;43;Calm;0;75%
Santee;Cloudy;63;Calm;0;77%
South Lake Tahoe;Clear;24;N;3;57%
Stockton;Clear;50;W;9;34%
Thermal;Clear;57;Calm;0;74%
Truckee-Tahoe;Clear;21;Calm;0;58%
Twentynine Palms;Clear;59;WNW;5;33%
Ukiah;Clear;38;SSE;3;75%
Vacaville;Clear;62;N;10;14%
Van Nuys;Mostly clear;57;Calm;0;83%
Vandenberg AFB;Partly cloudy;48;SE;6;93%
Victorville;Clear;57;S;4;37%
Visalia;Clear;48;Calm;0;76%
Watsonville;Clear;46;NW;3;76%
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