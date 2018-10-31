CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, October 31, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;26;Calm;0;74%
Arcata;Clear;47;NNE;5;92%
Auburn;Clear;59;Calm;0;19%
Avalon;Clear;66;W;5;34%
Bakersfield;Clear;60;E;3;43%
Beale AFB;Clear;57;Calm;0;33%
Big Bear City;Clear;33;N;1;51%
Bishop;Clear;50;N;20;26%
Blue Canyon;Clear;48;ENE;14;20%
Blythe;Clear;68;N;10;19%
Burbank;Clear;63;Calm;0;66%
Camarillo;Clear;58;Calm;0;57%
Camp Pendleton;Clear;59;ENE;7;90%
Campo;Clear;47;Calm;0;79%
Carlsbad;Mostly cloudy;58;Calm;0;93%
Chico;Clear;54;Calm;0;30%
China Lake;Clear;58;NNE;6;17%
Chino;Clear;60;NE;3;75%
Concord;Clear;56;S;3;52%
Corona;Clear;62;N;6;69%
Crescent City;Mostly cloudy;51;ENE;3;92%
Daggett-Barstow;Clear;61;Calm;0;15%
Edwards AFB;Mostly clear;50;NNW;7;23%
El Centro;Clear;72;N;10;19%
Eureka;Clear;48;NNE;5;82%
Fairfield;Clear;67;W;5;19%
Fresno;Clear;59;E;3;47%
Fullerton;Clear;62;Calm;0;72%
Hanford;Clear;53;NNW;3;68%
Hawthorne;Clear;64;Calm;6;83%
Hayward;Clear;55;E;3;58%
Imperial;Clear;72;N;10;19%
Imperial Beach;Mostly clear;56;Calm;0;89%
Lancaster;Clear;48;Calm;0;56%
Lemoore Nas;Clear;49;W;8;45%
Lincoln;Clear;54;NNW;5;40%
Livermore;Clear;50;ENE;3;60%
Lompoc;Clear;57;W;6;47%
Long Beach;Clear;64;Calm;0;83%
Los Alamitos;Clear;64;Calm;0;83%
Los Angeles;Clear;62;Calm;0;86%
Los Angeles Downtown;Clear;62;Calm;0;86%
Madera;Clear;54;ESE;5;54%
Mammoth;Clear;37;N;3;63%
Marysville;Clear;57;NNW;12;35%
Mather AFB;Clear;55;N;7;40%
Merced;Clear;49;E;3;60%
Merced (airport);Clear;49;E;3;60%
Miramar Mcas;Clear;59;Calm;0;80%
Modesto;Clear;63;NW;9;23%
Moffett Nas;Clear;56;Calm;0;71%
Mojave;Clear;52;N;8;37%
Montague;Mostly clear;39;Calm;0;54%
Monterey Rabr;Clear;49;E;3;70%
Mount Shasta;Clear;36;Calm;0;72%
Napa County;Clear;55;N;4;56%
Needles;Clear;70;N;17;15%
North Island;Clear;64;Calm;0;80%
Oakland;Mostly clear;57;WNW;4;75%
Oceanside;Mostly cloudy;58;Calm;0;93%
Ontario;Clear;60;NE;3;75%
Oroville;Clear;56;NW;7;31%
Oxnard;Clear;58;NE;6;64%
Palm Springs;Clear;73;W;5;15%
Palmdale;Clear;51;WNW;5;47%
Paso Robles;Clear;53;Calm;0;52%
Point Mugu;Mostly clear;56;N;6;74%
Porterville;Clear;54;Calm;0;63%
Ramona;Clear;52;Calm;0;86%
Redding;Clear;59;N;3;31%
Riverside;Clear;62;N;7;57%
Riverside March;Clear;55;Calm;0;100%
Sacramento;Clear;60;NW;9;33%
Sacramento International;Clear;56;NW;10;40%
Salinas;Clear;51;Calm;0;79%
San Bernardino;Clear;64;Calm;0;29%
San Carlos;Mostly clear;54;Calm;0;54%
San Diego;Clear;64;Calm;0;80%
San Diego Brown;Clear;60;Calm;0;86%
San Diego Montgomery;Clear;61;Calm;0;80%
San Francisco;Mostly clear;57;NW;6;74%
San Jose;Clear;57;SW;3;74%
San Luis Obispo;Clear;59;Calm;0;37%
San Nicolas Island;Clear;63;WNW;13;83%
Sandberg;Clear;52;NNE;8;39%
Santa Ana;Mostly clear;62;SSE;3;78%
Santa Barbara;Mostly clear;64;ESE;7;83%
Santa Maria;Clear;66;NNE;13;32%
Santa Monica;Clear;64;Calm;0;80%
Santa Rosa;Clear;58;N;10;50%
Santa Ynez;Mostly clear;55;Calm;0;35%
Santee;Clear;58;N;2;88%
South Lake Tahoe;Clear;27;SSW;6;68%
Stockton;Clear;54;W;7;38%
Thermal;Clear;77;NW;9;9%
Truckee-Tahoe;Clear;31;N;2;59%
Twentynine Palms;Clear;61;NW;7;16%
Ukiah;Clear;50;NW;3;63%
Vacaville;Clear;70;N;14;17%
Van Nuys;Clear;66;SSE;3;48%
Vandenberg AFB;Clear;62;SW;8;43%
Victorville;Clear;53;NW;5;26%
Visalia;Clear;53;SE;5;73%
Watsonville;Clear;51;WNW;3;68%
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