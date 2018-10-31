CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, October 31, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;26;Calm;0;74%

Arcata;Clear;47;NNE;5;92%

Auburn;Clear;59;Calm;0;19%

Avalon;Clear;66;W;5;34%

Bakersfield;Clear;60;E;3;43%

Beale AFB;Clear;57;Calm;0;33%

Big Bear City;Clear;33;N;1;51%

Bishop;Clear;50;N;20;26%

Blue Canyon;Clear;48;ENE;14;20%

Blythe;Clear;68;N;10;19%

Burbank;Clear;63;Calm;0;66%

Camarillo;Clear;58;Calm;0;57%

Camp Pendleton;Clear;59;ENE;7;90%

Campo;Clear;47;Calm;0;79%

Carlsbad;Mostly cloudy;58;Calm;0;93%

Chico;Clear;54;Calm;0;30%

China Lake;Clear;58;NNE;6;17%

Chino;Clear;60;NE;3;75%

Concord;Clear;56;S;3;52%

Corona;Clear;62;N;6;69%

Crescent City;Mostly cloudy;51;ENE;3;92%

Daggett-Barstow;Clear;61;Calm;0;15%

Edwards AFB;Mostly clear;50;NNW;7;23%

El Centro;Clear;72;N;10;19%

Eureka;Clear;48;NNE;5;82%

Fairfield;Clear;67;W;5;19%

Fresno;Clear;59;E;3;47%

Fullerton;Clear;62;Calm;0;72%

Hanford;Clear;53;NNW;3;68%

Hawthorne;Clear;64;Calm;6;83%

Hayward;Clear;55;E;3;58%

Imperial;Clear;72;N;10;19%

Imperial Beach;Mostly clear;56;Calm;0;89%

Lancaster;Clear;48;Calm;0;56%

Lemoore Nas;Clear;49;W;8;45%

Lincoln;Clear;54;NNW;5;40%

Livermore;Clear;50;ENE;3;60%

Lompoc;Clear;57;W;6;47%

Long Beach;Clear;64;Calm;0;83%

Los Alamitos;Clear;64;Calm;0;83%

Los Angeles;Clear;62;Calm;0;86%

Los Angeles Downtown;Clear;62;Calm;0;86%

Madera;Clear;54;ESE;5;54%

Mammoth;Clear;37;N;3;63%

Marysville;Clear;57;NNW;12;35%

Mather AFB;Clear;55;N;7;40%

Merced;Clear;49;E;3;60%

Merced (airport);Clear;49;E;3;60%

Miramar Mcas;Clear;59;Calm;0;80%

Modesto;Clear;63;NW;9;23%

Moffett Nas;Clear;56;Calm;0;71%

Mojave;Clear;52;N;8;37%

Montague;Mostly clear;39;Calm;0;54%

Monterey Rabr;Clear;49;E;3;70%

Mount Shasta;Clear;36;Calm;0;72%

Napa County;Clear;55;N;4;56%

Needles;Clear;70;N;17;15%

North Island;Clear;64;Calm;0;80%

Oakland;Mostly clear;57;WNW;4;75%

Oceanside;Mostly cloudy;58;Calm;0;93%

Ontario;Clear;60;NE;3;75%

Oroville;Clear;56;NW;7;31%

Oxnard;Clear;58;NE;6;64%

Palm Springs;Clear;73;W;5;15%

Palmdale;Clear;51;WNW;5;47%

Paso Robles;Clear;53;Calm;0;52%

Point Mugu;Mostly clear;56;N;6;74%

Porterville;Clear;54;Calm;0;63%

Ramona;Clear;52;Calm;0;86%

Redding;Clear;59;N;3;31%

Riverside;Clear;62;N;7;57%

Riverside March;Clear;55;Calm;0;100%

Sacramento;Clear;60;NW;9;33%

Sacramento International;Clear;56;NW;10;40%

Salinas;Clear;51;Calm;0;79%

San Bernardino;Clear;64;Calm;0;29%

San Carlos;Mostly clear;54;Calm;0;54%

San Diego;Clear;64;Calm;0;80%

San Diego Brown;Clear;60;Calm;0;86%

San Diego Montgomery;Clear;61;Calm;0;80%

San Francisco;Mostly clear;57;NW;6;74%

San Jose;Clear;57;SW;3;74%

San Luis Obispo;Clear;59;Calm;0;37%

San Nicolas Island;Clear;63;WNW;13;83%

Sandberg;Clear;52;NNE;8;39%

Santa Ana;Mostly clear;62;SSE;3;78%

Santa Barbara;Mostly clear;64;ESE;7;83%

Santa Maria;Clear;66;NNE;13;32%

Santa Monica;Clear;64;Calm;0;80%

Santa Rosa;Clear;58;N;10;50%

Santa Ynez;Mostly clear;55;Calm;0;35%

Santee;Clear;58;N;2;88%

South Lake Tahoe;Clear;27;SSW;6;68%

Stockton;Clear;54;W;7;38%

Thermal;Clear;77;NW;9;9%

Truckee-Tahoe;Clear;31;N;2;59%

Twentynine Palms;Clear;61;NW;7;16%

Ukiah;Clear;50;NW;3;63%

Vacaville;Clear;70;N;14;17%

Van Nuys;Clear;66;SSE;3;48%

Vandenberg AFB;Clear;62;SW;8;43%

Victorville;Clear;53;NW;5;26%

Visalia;Clear;53;SE;5;73%

Watsonville;Clear;51;WNW;3;68%

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