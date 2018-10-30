CA Current Conditions as of 04:00 AM PDT Tuesday, October 30, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;23;Calm;0;92%

Arcata;Clear;45;NE;3;98%

Auburn;Clear;44;N;2;68%

Avalon;Clear;54;SSE;3;100%

Bakersfield;Partly cloudy;59;NW;5;49%

Beale AFB;Clear;53;NNW;8;55%

Big Bear City;Clear;35;Calm;0;53%

Bishop;Clear;48;NNE;15;35%

Blue Canyon;Clear;43;NE;10;45%

Blythe;Mostly clear;64;N;5;70%

Burbank;Cloudy;59;E;5;82%

Camarillo;Cloudy;62;Calm;0;83%

Camp Pendleton;Cloudy;61;E;8;88%

Campo;Clear;44;NE;6;50%

Carlsbad;Cloudy;64;E;3;77%

Chico;Clear;54;NNW;9;37%

China Lake;Clear;53;W;5;50%

Chino;Mostly cloudy;57;NNE;5;89%

Concord;Clear;50;S;3;76%

Corona;Fog;58;Calm;0;96%

Crescent City;Clear;49;ENE;6;92%

Daggett-Barstow;Clear;60;W;15;49%

Edwards AFB;Clear;53;SW;12;60%

El Centro;Clear;61;Calm;0;69%

Eureka;Clear;46;NNE;4;92%

Fairfield;Clear;50;Calm;0;64%

Fresno;Clear;52;NNW;6;63%

Fullerton;Cloudy;63;Calm;0;77%

Hanford;Clear;50;NNW;5;65%

Hawthorne;Cloudy;63;E;5;80%

Hayward;Clear;51;Calm;0;71%

Imperial;Clear;61;Calm;0;69%

Imperial Beach;Cloudy;64;S;6;80%

Lancaster;Clear;54;W;21;61%

Lemoore Nas;Clear;49;S;4;56%

Lincoln;Clear;45;N;6;70%

Livermore;Clear;46;Calm;0;76%

Lompoc;Clear;63;NW;7;41%

Long Beach;Cloudy;64;E;5;80%

Los Alamitos;Cloudy;64;E;5;80%

Los Angeles;Cloudy;63;N;3;83%

Los Angeles Downtown;Cloudy;63;N;3;83%

Madera;Clear;47;NNW;3;73%

Mammoth;Clear;30;N;4;96%

Marysville;Clear;57;NNW;16;48%

Mather AFB;Clear;55;NNW;14;50%

Merced;Clear;52;NNW;9;66%

Merced (airport);Clear;52;NNW;9;66%

Miramar Mcas;Cloudy;66;SSE;8;69%

Modesto;Clear;58;WNW;12;49%

Moffett Nas;Clear;53;Calm;0;76%

Mojave;Clear;57;WNW;13;48%

Montague;Clear;31;Calm;0;85%

Monterey Rabr;Clear;48;E;5;76%

Mount Shasta;Clear;37;Calm;0;85%

Napa County;Clear;50;WNW;2;79%

Needles;Mostly clear;72;Calm;0;32%

North Island;Mostly cloudy;65;S;9;77%

Oakland;Clear;54;NW;5;81%

Oceanside;Cloudy;64;E;3;77%

Ontario;Mostly cloudy;57;NNE;5;89%

Oroville;Clear;54;NW;9;44%

Oxnard;Cloudy;63;Calm;0;86%

Palm Springs;Clear;67;SW;5;46%

Palmdale;Clear;56;WNW;13;52%

Paso Robles;Clear;41;ENE;3;79%

Point Mugu;Cloudy;56;ENE;6;89%

Porterville;Mostly clear;52;S;6;74%

Ramona;Mostly cloudy;56;Calm;0;96%

Redding;Clear;56;NW;7;48%

Riverside;Fog;56;Calm;0;96%

Riverside March;Fog;49;Calm;0;100%

Sacramento;Clear;58;NNW;14;47%

Sacramento International;Clear;56;NNW;12;50%

Salinas;Clear;51;Calm;0;85%

San Bernardino;Fog;56;SE;2;59%

San Carlos;Clear;52;N;2;82%

San Diego;Cloudy;65;S;9;77%

San Diego Brown;Cloudy;63;Calm;0;77%

San Diego Montgomery;Cloudy;64;SSE;8;77%

San Francisco;Clear;54;NW;7;85%

San Jose;Clear;51;Calm;0;85%

San Luis Obispo;Clear;60;NNW;14;45%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;62;NNW;9;90%

Sandberg;Mostly clear;46;N;9;73%

Santa Ana;Mostly cloudy;61;NE;4;89%

Santa Barbara;Mostly cloudy;53;Calm;0;96%

Santa Maria;Clear;65;N;14;36%

Santa Monica;Cloudy;64;Calm;0;80%

Santa Rosa;Clear;50;N;8;79%

Santa Ynez;Clear;53;N;2;63%

Santee;Cloudy;62;SE;3;84%

South Lake Tahoe;Clear;27;SSW;5;84%

Stockton;Clear;54;WNW;5;61%

Thermal;Mostly clear;56;SW;3;69%

Truckee-Tahoe;Clear;27;N;2;77%

Twentynine Palms;Mostly clear;61;NW;9;38%

Ukiah;Clear;44;Calm;0;85%

Vacaville;Clear;59;NNW;6;41%

Van Nuys;Partly cloudy;63;N;3;64%

Vandenberg AFB;Clear;61;NNE;16;40%

Victorville;Clear;53;W;7;56%

Visalia;Clear;48;Calm;0;70%

Watsonville;Clear;47;NNW;6;83%

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