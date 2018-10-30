CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 04:00 AM PDT Tuesday, October 30, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;23;Calm;0;92%
Arcata;Clear;45;NE;3;98%
Auburn;Clear;44;N;2;68%
Avalon;Clear;54;SSE;3;100%
Bakersfield;Partly cloudy;59;NW;5;49%
Beale AFB;Clear;53;NNW;8;55%
Big Bear City;Clear;35;Calm;0;53%
Bishop;Clear;48;NNE;15;35%
Blue Canyon;Clear;43;NE;10;45%
Blythe;Mostly clear;64;N;5;70%
Burbank;Cloudy;59;E;5;82%
Camarillo;Cloudy;62;Calm;0;83%
Camp Pendleton;Cloudy;61;E;8;88%
Campo;Clear;44;NE;6;50%
Carlsbad;Cloudy;64;E;3;77%
Chico;Clear;54;NNW;9;37%
China Lake;Clear;53;W;5;50%
Chino;Mostly cloudy;57;NNE;5;89%
Concord;Clear;50;S;3;76%
Corona;Fog;58;Calm;0;96%
Crescent City;Clear;49;ENE;6;92%
Daggett-Barstow;Clear;60;W;15;49%
Edwards AFB;Clear;53;SW;12;60%
El Centro;Clear;61;Calm;0;69%
Eureka;Clear;46;NNE;4;92%
Fairfield;Clear;50;Calm;0;64%
Fresno;Clear;52;NNW;6;63%
Fullerton;Cloudy;63;Calm;0;77%
Hanford;Clear;50;NNW;5;65%
Hawthorne;Cloudy;63;E;5;80%
Hayward;Clear;51;Calm;0;71%
Imperial;Clear;61;Calm;0;69%
Imperial Beach;Cloudy;64;S;6;80%
Lancaster;Clear;54;W;21;61%
Lemoore Nas;Clear;49;S;4;56%
Lincoln;Clear;45;N;6;70%
Livermore;Clear;46;Calm;0;76%
Lompoc;Clear;63;NW;7;41%
Long Beach;Cloudy;64;E;5;80%
Los Alamitos;Cloudy;64;E;5;80%
Los Angeles;Cloudy;63;N;3;83%
Los Angeles Downtown;Cloudy;63;N;3;83%
Madera;Clear;47;NNW;3;73%
Mammoth;Clear;30;N;4;96%
Marysville;Clear;57;NNW;16;48%
Mather AFB;Clear;55;NNW;14;50%
Merced;Clear;52;NNW;9;66%
Merced (airport);Clear;52;NNW;9;66%
Miramar Mcas;Cloudy;66;SSE;8;69%
Modesto;Clear;58;WNW;12;49%
Moffett Nas;Clear;53;Calm;0;76%
Mojave;Clear;57;WNW;13;48%
Montague;Clear;31;Calm;0;85%
Monterey Rabr;Clear;48;E;5;76%
Mount Shasta;Clear;37;Calm;0;85%
Napa County;Clear;50;WNW;2;79%
Needles;Mostly clear;72;Calm;0;32%
North Island;Mostly cloudy;65;S;9;77%
Oakland;Clear;54;NW;5;81%
Oceanside;Cloudy;64;E;3;77%
Ontario;Mostly cloudy;57;NNE;5;89%
Oroville;Clear;54;NW;9;44%
Oxnard;Cloudy;63;Calm;0;86%
Palm Springs;Clear;67;SW;5;46%
Palmdale;Clear;56;WNW;13;52%
Paso Robles;Clear;41;ENE;3;79%
Point Mugu;Cloudy;56;ENE;6;89%
Porterville;Mostly clear;52;S;6;74%
Ramona;Mostly cloudy;56;Calm;0;96%
Redding;Clear;56;NW;7;48%
Riverside;Fog;56;Calm;0;96%
Riverside March;Fog;49;Calm;0;100%
Sacramento;Clear;58;NNW;14;47%
Sacramento International;Clear;56;NNW;12;50%
Salinas;Clear;51;Calm;0;85%
San Bernardino;Fog;56;SE;2;59%
San Carlos;Clear;52;N;2;82%
San Diego;Cloudy;65;S;9;77%
San Diego Brown;Cloudy;63;Calm;0;77%
San Diego Montgomery;Cloudy;64;SSE;8;77%
San Francisco;Clear;54;NW;7;85%
San Jose;Clear;51;Calm;0;85%
San Luis Obispo;Clear;60;NNW;14;45%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;62;NNW;9;90%
Sandberg;Mostly clear;46;N;9;73%
Santa Ana;Mostly cloudy;61;NE;4;89%
Santa Barbara;Mostly cloudy;53;Calm;0;96%
Santa Maria;Clear;65;N;14;36%
Santa Monica;Cloudy;64;Calm;0;80%
Santa Rosa;Clear;50;N;8;79%
Santa Ynez;Clear;53;N;2;63%
Santee;Cloudy;62;SE;3;84%
South Lake Tahoe;Clear;27;SSW;5;84%
Stockton;Clear;54;WNW;5;61%
Thermal;Mostly clear;56;SW;3;69%
Truckee-Tahoe;Clear;27;N;2;77%
Twentynine Palms;Mostly clear;61;NW;9;38%
Ukiah;Clear;44;Calm;0;85%
Vacaville;Clear;59;NNW;6;41%
Van Nuys;Partly cloudy;63;N;3;64%
Vandenberg AFB;Clear;61;NNE;16;40%
Victorville;Clear;53;W;7;56%
Visalia;Clear;48;Calm;0;70%
Watsonville;Clear;47;NNW;6;83%
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