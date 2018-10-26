CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 07:00 AM PDT Friday, October 26, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;32;Calm;0;92%
Arcata;Mostly cloudy;50;SE;4;100%
Auburn;Clear;59;E;7;44%
Avalon;Clear;71;Calm;0;20%
Bakersfield;Clear;58;Calm;0;59%
Beale AFB;Clear;54;E;5;61%
Big Bear City;Clear;28;Calm;0;80%
Bishop;Clear;42;NNW;8;44%
Blue Canyon;Clear;59;NE;5;43%
Blythe;Sunny;63;NNW;5;51%
Burbank;Clear;61;NNW;5;65%
Camarillo;Clear;53;NW;3;79%
Camp Pendleton;Partly cloudy;58;N;3;78%
Campo;Clear;52;NE;3;44%
Carlsbad;Mostly cloudy;52;NE;3;96%
Chico;Clear;54;Calm;0;54%
China Lake;Clear;53;SSW;6;39%
Chino;Clear;62;Calm;1;68%
Concord;Clear;53;W;4;79%
Corona;Clear;48;Calm;0;92%
Crescent City;Cloudy;57;SSE;3;80%
Daggett-Barstow;Clear;58;W;15;32%
Edwards AFB;Clear;46;Calm;0;32%
El Centro;Clear;62;WNW;5;40%
Eureka;Mostly cloudy;51;SE;5;99%
Fairfield;Clear;49;Calm;0;89%
Fresno;Partly cloudy;57;Calm;0;63%
Fullerton;Clear;59;Calm;0;86%
Hanford;Clear;49;Calm;0;92%
Hawthorne;Fog;62;Calm;0;89%
Hayward;Clear;55;ENE;5;74%
Imperial;Clear;62;WNW;5;40%
Imperial Beach;Clear;54;E;5;92%
Lancaster;Clear;44;Calm;0;39%
Lemoore Nas;Clear;47;SSW;6;96%
Lincoln;Clear;46;Calm;0;81%
Livermore;Clear;51;Calm;0;79%
Lompoc;Clear;49;E;6;92%
Long Beach;Mostly clear;62;Calm;0;93%
Los Alamitos;Mostly clear;62;Calm;0;93%
Los Angeles;Clear;61;Calm;0;88%
Los Angeles Downtown;Clear;61;Calm;0;88%
Madera;Clear;56;Calm;0;61%
Mammoth;Clear;43;N;2;72%
Marysville;Clear;50;Calm;0;76%
Mather AFB;Clear;52;Calm;0;71%
Merced;Clear;50;Calm;0;76%
Merced (airport);Clear;50;Calm;0;76%
Miramar Mcas;Mostly clear;56;E;3;86%
Modesto;Clear;50;ESE;5;92%
Moffett Nas;Clear;54;Calm;0;86%
Mojave;Clear;52;N;5;43%
Montague;Mostly clear;40;E;5;67%
Monterey Rabr;Mostly clear;50;ENE;3;92%
Mount Shasta;Clear;41;NE;5;75%
Napa County;Clear;52;NNW;3;85%
Needles;Clear;71;N;3;27%
North Island;Fog;60;NNE;5;96%
Oakland;Mostly clear;55;NNW;4;97%
Oceanside;Mostly cloudy;52;NE;3;96%
Ontario;Clear;62;Calm;1;68%
Oroville;Clear;53;Calm;0;73%
Oxnard;Clear;54;Calm;0;86%
Palm Springs;Clear;70;NNW;9;29%
Palmdale;Clear;51;SSW;3;40%
Paso Robles;Clear;45;ENE;3;76%
Point Mugu;Mostly clear;53;Calm;0;89%
Porterville;Clear;54;E;6;71%
Ramona;Clear;49;E;3;83%
Redding;Clear;49;Calm;0;70%
Riverside;Clear;58;ENE;5;69%
Riverside March;Clear;48;Calm;0;100%
Sacramento;Clear;51;Calm;0;82%
Sacramento International;Clear;50;Calm;0;79%
Salinas;Clear;50;Calm;0;92%
San Bernardino;Clear;60;N;2;52%
San Carlos;Clear;54;Calm;0;87%
San Diego;Mostly cloudy;60;NNE;5;96%
San Diego Brown;Clear;54;ESE;6;82%
San Diego Montgomery;Partly cloudy;59;Calm;0;93%
San Francisco;Clear;56;NW;5;94%
San Jose;Clear;53;Calm;0;82%
San Luis Obispo;Clear;51;Calm;0;76%
San Nicolas Island;Clear;57;WNW;7;96%
Sandberg;Clear;66;NE;5;21%
Santa Ana;Clear;58;Calm;1;83%
Santa Barbara;Clear;51;Calm;0;92%
Santa Maria;Clear;52;SSE;5;76%
Santa Monica;Fog;62;Calm;0;72%
Santa Rosa;Clear;44;NW;3;100%
Santa Ynez;Clear;45;Calm;0;87%
Santee;Clear;54;NW;3;87%
South Lake Tahoe;Clear;28;S;5;88%
Stockton;Clear;52;NE;3;76%
Thermal;Clear;61;N;8;55%
Truckee-Tahoe;Clear;27;Calm;0;92%
Twentynine Palms;Sunny;62;W;6;31%
Ukiah;Clear;47;Calm;0;76%
Vacaville;Clear;49;Calm;0;89%
Van Nuys;Mostly cloudy;57;Calm;0;77%
Vandenberg AFB;Clear;51;SE;7;91%
Victorville;Clear;50;Calm;0;47%
Visalia;Clear;53;ESE;3;73%
Watsonville;Clear;48;Calm;0;96%
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