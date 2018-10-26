CA Current Conditions as of 07:00 AM PDT Friday, October 26, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;32;Calm;0;92%

Arcata;Mostly cloudy;50;SE;4;100%

Auburn;Clear;59;E;7;44%

Avalon;Clear;71;Calm;0;20%

Bakersfield;Clear;58;Calm;0;59%

Beale AFB;Clear;54;E;5;61%

Big Bear City;Clear;28;Calm;0;80%

Bishop;Clear;42;NNW;8;44%

Blue Canyon;Clear;59;NE;5;43%

Blythe;Sunny;63;NNW;5;51%

Burbank;Clear;61;NNW;5;65%

Camarillo;Clear;53;NW;3;79%

Camp Pendleton;Partly cloudy;58;N;3;78%

Campo;Clear;52;NE;3;44%

Carlsbad;Mostly cloudy;52;NE;3;96%

Chico;Clear;54;Calm;0;54%

China Lake;Clear;53;SSW;6;39%

Chino;Clear;62;Calm;1;68%

Concord;Clear;53;W;4;79%

Corona;Clear;48;Calm;0;92%

Crescent City;Cloudy;57;SSE;3;80%

Daggett-Barstow;Clear;58;W;15;32%

Edwards AFB;Clear;46;Calm;0;32%

El Centro;Clear;62;WNW;5;40%

Eureka;Mostly cloudy;51;SE;5;99%

Fairfield;Clear;49;Calm;0;89%

Fresno;Partly cloudy;57;Calm;0;63%

Fullerton;Clear;59;Calm;0;86%

Hanford;Clear;49;Calm;0;92%

Hawthorne;Fog;62;Calm;0;89%

Hayward;Clear;55;ENE;5;74%

Imperial;Clear;62;WNW;5;40%

Imperial Beach;Clear;54;E;5;92%

Lancaster;Clear;44;Calm;0;39%

Lemoore Nas;Clear;47;SSW;6;96%

Lincoln;Clear;46;Calm;0;81%

Livermore;Clear;51;Calm;0;79%

Lompoc;Clear;49;E;6;92%

Long Beach;Mostly clear;62;Calm;0;93%

Los Alamitos;Mostly clear;62;Calm;0;93%

Los Angeles;Clear;61;Calm;0;88%

Los Angeles Downtown;Clear;61;Calm;0;88%

Madera;Clear;56;Calm;0;61%

Mammoth;Clear;43;N;2;72%

Marysville;Clear;50;Calm;0;76%

Mather AFB;Clear;52;Calm;0;71%

Merced;Clear;50;Calm;0;76%

Merced (airport);Clear;50;Calm;0;76%

Miramar Mcas;Mostly clear;56;E;3;86%

Modesto;Clear;50;ESE;5;92%

Moffett Nas;Clear;54;Calm;0;86%

Mojave;Clear;52;N;5;43%

Montague;Mostly clear;40;E;5;67%

Monterey Rabr;Mostly clear;50;ENE;3;92%

Mount Shasta;Clear;41;NE;5;75%

Napa County;Clear;52;NNW;3;85%

Needles;Clear;71;N;3;27%

North Island;Fog;60;NNE;5;96%

Oakland;Mostly clear;55;NNW;4;97%

Oceanside;Mostly cloudy;52;NE;3;96%

Ontario;Clear;62;Calm;1;68%

Oroville;Clear;53;Calm;0;73%

Oxnard;Clear;54;Calm;0;86%

Palm Springs;Clear;70;NNW;9;29%

Palmdale;Clear;51;SSW;3;40%

Paso Robles;Clear;45;ENE;3;76%

Point Mugu;Mostly clear;53;Calm;0;89%

Porterville;Clear;54;E;6;71%

Ramona;Clear;49;E;3;83%

Redding;Clear;49;Calm;0;70%

Riverside;Clear;58;ENE;5;69%

Riverside March;Clear;48;Calm;0;100%

Sacramento;Clear;51;Calm;0;82%

Sacramento International;Clear;50;Calm;0;79%

Salinas;Clear;50;Calm;0;92%

San Bernardino;Clear;60;N;2;52%

San Carlos;Clear;54;Calm;0;87%

San Diego;Mostly cloudy;60;NNE;5;96%

San Diego Brown;Clear;54;ESE;6;82%

San Diego Montgomery;Partly cloudy;59;Calm;0;93%

San Francisco;Clear;56;NW;5;94%

San Jose;Clear;53;Calm;0;82%

San Luis Obispo;Clear;51;Calm;0;76%

San Nicolas Island;Clear;57;WNW;7;96%

Sandberg;Clear;66;NE;5;21%

Santa Ana;Clear;58;Calm;1;83%

Santa Barbara;Clear;51;Calm;0;92%

Santa Maria;Clear;52;SSE;5;76%

Santa Monica;Fog;62;Calm;0;72%

Santa Rosa;Clear;44;NW;3;100%

Santa Ynez;Clear;45;Calm;0;87%

Santee;Clear;54;NW;3;87%

South Lake Tahoe;Clear;28;S;5;88%

Stockton;Clear;52;NE;3;76%

Thermal;Clear;61;N;8;55%

Truckee-Tahoe;Clear;27;Calm;0;92%

Twentynine Palms;Sunny;62;W;6;31%

Ukiah;Clear;47;Calm;0;76%

Vacaville;Clear;49;Calm;0;89%

Van Nuys;Mostly cloudy;57;Calm;0;77%

Vandenberg AFB;Clear;51;SE;7;91%

Victorville;Clear;50;Calm;0;47%

Visalia;Clear;53;ESE;3;73%

Watsonville;Clear;48;Calm;0;96%

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