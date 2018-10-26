CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 10:00 PM PDT Thursday, October 25, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;44;Calm;0;67%
Arcata;Clear;54;SE;1;88%
Auburn;Clear;63;E;7;41%
Avalon;Clear;68;N;7;32%
Bakersfield;Clear;70;E;5;43%
Beale AFB;Clear;63;E;8;45%
Big Bear City;Clear;36;Calm;0;64%
Bishop;Clear;52;N;3;36%
Blue Canyon;Clear;60;NE;5;37%
Blythe;Clear;71;NNW;5;39%
Burbank;Clear;67;Calm;0;68%
Camarillo;Clear;63;Calm;0;80%
Camp Pendleton;Clear;64;ENE;3;85%
Campo;Clear;58;NE;3;55%
Carlsbad;Clear;60;Calm;0;89%
Chico;Clear;66;Calm;0;34%
China Lake;Clear;64;SW;9;23%
Chino;Mostly clear;68;NW;4;68%
Concord;Clear;66;SE;7;53%
Corona;Clear;66;W;3;77%
Crescent City;Mostly clear;53;SE;6;92%
Daggett-Barstow;Clear;68;W;9;24%
Edwards AFB;Clear;64;Calm;0;21%
El Centro;Clear;76;NNW;5;30%
Eureka;Clear;54;SE;2;87%
Fairfield;Clear;63;SW;14;60%
Fresno;Clear;67;NE;3;48%
Fullerton;Clear;67;Calm;0;78%
Hanford;Clear;58;Calm;0;80%
Hawthorne;Clear;66;Calm;0;86%
Hayward;Clear;61;Calm;0;75%
Imperial;Clear;76;NNW;5;30%
Imperial Beach;Mostly clear;60;Calm;0;86%
Lancaster;Clear;65;WNW;12;22%
Lemoore Nas;Clear;64;W;6;46%
Lincoln;Clear;61;E;6;54%
Livermore;Clear;64;Calm;0;62%
Lompoc;Cloudy;57;Calm;0;93%
Long Beach;Clear;67;NW;5;81%
Los Alamitos;Clear;67;NW;5;81%
Los Angeles;Clear;66;Calm;0;83%
Los Angeles Downtown;Clear;66;Calm;0;83%
Madera;Clear;63;Calm;0;55%
Mammoth;Clear;52;N;2;57%
Marysville;Clear;64;ENE;3;62%
Mather AFB;Clear;61;SSE;3;54%
Merced;Clear;62;Calm;0;64%
Merced (airport);Clear;62;Calm;0;64%
Miramar Mcas;Partly cloudy;66;N;7;81%
Modesto;Clear;63;Calm;0;62%
Moffett Nas;Clear;61;N;5;77%
Mojave;Clear;68;WNW;7;33%
Montague;Mostly clear;58;SE;3;42%
Monterey Rabr;Clear;60;SSE;3;74%
Mount Shasta;Clear;49;Calm;0;63%
Napa County;Clear;57;W;7;82%
Needles;Clear;79;WNW;8;17%
North Island;Mostly clear;64;NNW;6;89%
Oakland;Clear;61;WSW;8;78%
Oceanside;Clear;60;Calm;0;89%
Ontario;Mostly clear;68;NW;4;68%
Oroville;Clear;65;E;5;46%
Oxnard;Partly cloudy;63;NW;3;90%
Palm Springs;Clear;78;NW;3;28%
Palmdale;Clear;67;Calm;0;18%
Paso Robles;Clear;63;ESE;7;47%
Point Mugu;Mostly clear;62;Calm;0;86%
Porterville;Clear;61;ESE;7;62%
Ramona;Clear;57;Calm;0;74%
Redding;Clear;64;Calm;0;35%
Riverside;Clear;70;Calm;0;52%
Riverside March;Clear;64;Calm;0;55%
Sacramento;Clear;66;S;3;60%
Sacramento International;Clear;67;SE;5;58%
Salinas;Clear;61;N;6;80%
San Bernardino;Clear;70;NNW;3;49%
San Carlos;Clear;59;N;5;76%
San Diego;Partly cloudy;64;NNW;6;89%
San Diego Brown;Clear;60;Calm;0;92%
San Diego Montgomery;Mostly clear;64;NNW;5;86%
San Francisco;Clear;59;WNW;10;84%
San Jose;Clear;61;NW;6;77%
San Luis Obispo;Clear;57;Calm;0;86%
San Nicolas Island;Clear;62;W;12;95%
Sandberg;Clear;65;NNW;8;21%
Santa Ana;Clear;66;S;4;81%
Santa Barbara;Clear;59;ENE;5;93%
Santa Maria;Clear;57;S;5;89%
Santa Monica;Clear;68;Calm;0;81%
Santa Rosa;Clear;57;Calm;0;80%
Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;93%
Santee;Clear;64;Calm;0;77%
South Lake Tahoe;Clear;41;Calm;0;70%
Stockton;Clear;68;NNW;7;48%
Thermal;Clear;72;NNW;5;49%
Truckee-Tahoe;Clear;44;N;2;58%
Twentynine Palms;Clear;71;E;5;27%
Ukiah;Clear;58;S;3;49%
Vacaville;Clear;61;Calm;0;64%
Van Nuys;Clear;71;Calm;0;47%
Vandenberg AFB;Cloudy;55;SE;6;100%
Victorville;Clear;62;NNW;4;28%
Visalia;Clear;62;Calm;0;64%
Watsonville;Clear;58;Calm;0;90%
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