CA Current Conditions as of 10:00 PM PDT Monday, October 15, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;39;Calm;0;42%

Arcata;Clear;45;ESE;2;91%

Auburn;Clear;54;Calm;0;35%

Avalon;Clear;66;E;14;13%

Bakersfield;Clear;67;Calm;0;21%

Beale AFB;Clear;55;E;7;32%

Big Bear City;Clear;41;NE;16;11%

Bishop;Clear;54;N;13;13%

Blue Canyon;Clear;53;E;12;11%

Blythe;Clear;66;NNW;13;19%

Burbank;Clear;67;N;3;14%

Camarillo;Clear;63;NE;3;59%

Camp Pendleton;Clear;65;NE;6;15%

Campo;Clear;50;Calm;0;19%

Carlsbad;Clear;60;Calm;0;20%

Chico;Clear;63;Calm;0;17%

China Lake;Clear;63;NE;3;4%

Chino;Clear;64;NE;15;16%

Concord;Clear;68;S;6;20%

Corona;Clear;71;ENE;15;7%

Crescent City;Clear;50;SE;3;60%

Daggett-Barstow;Clear;56;Calm;0;17%

Edwards AFB;Clear;57;W;5;6%

El Centro;Clear;66;NNW;7;23%

Eureka;Clear;47;ESE;3;91%

Fairfield;Clear;56;SW;7;32%

Fresno;Clear;69;Calm;0;37%

Fullerton;Clear;67;Calm;0;13%

Hanford;Clear;57;Calm;0;59%

Hawthorne;Clear;70;SW;3;20%

Hayward;Clear;64;Calm;0;39%

Imperial;Clear;66;NNW;7;23%

Imperial Beach;Clear;61;E;5;27%

Lancaster;Clear;52;NNE;7;8%

Lemoore Nas;Clear;62;W;9;42%

Lincoln;Clear;46;Calm;0;57%

Livermore;Clear;62;Calm;0;30%

Lompoc;Clear;57;Calm;0;89%

Long Beach;Clear;70;Calm;0;10%

Los Alamitos;Clear;70;Calm;0;10%

Los Angeles;Clear;70;Calm;0;19%

Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;19%

Madera;Clear;62;NW;3;45%

Mammoth;Clear;43;N;3;24%

Marysville;Clear;58;ENE;3;32%

Mather AFB;Clear;59;Calm;0;31%

Merced;Clear;62;W;5;39%

Merced (airport);Clear;62;W;5;39%

Miramar Mcas;Clear;70;NE;7;10%

Modesto;Clear;62;Calm;0;36%

Moffett Nas;Clear;65;NNW;5;50%

Mojave;Clear;50;NNW;12;6%

Montague;Clear;43;Calm;0;25%

Monterey Rabr;Clear;60;Calm;0;45%

Mount Shasta;Clear;41;Calm;0;52%

Napa County;Clear;56;SW;5;38%

Needles;Clear;67;N;15;15%

North Island;Clear;70;Calm;0;15%

Oakland;Clear;60;WNW;5;35%

Oceanside;Clear;60;Calm;0;20%

Ontario;Clear;64;NE;15;16%

Oroville;Clear;66;NE;3;18%

Oxnard;Clear;65;WSW;6;75%

Palm Springs;Clear;71;N;5;8%

Palmdale;Clear;50;ESE;8;15%

Paso Robles;Clear;65;NNW;8;39%

Point Mugu;Clear;62;E;3;59%

Porterville;Clear;58;SE;3;45%

Ramona;Clear;59;NNW;5;16%

Redding;Clear;65;Calm;0;17%

Riverside;Clear;65;Calm;0;9%

Riverside March;Clear;59;N;5;16%

Sacramento;Clear;57;Calm;0;41%

Sacramento International;Clear;62;SW;3;30%

Salinas;Clear;59;NNE;7;64%

San Bernardino;Clear;72;N;17;5%

San Carlos;Clear;64;Calm;0;25%

San Diego;Clear;70;Calm;0;15%

San Diego Brown;Clear;67;Calm;0;15%

San Diego Montgomery;Clear;68;NNE;7;12%

San Francisco;Clear;60;WNW;7;48%

San Jose;Clear;66;NW;7;34%

San Luis Obispo;Clear;62;N;6;61%

San Nicolas Island;Clear;68;WNW;9;62%

Sandberg;Clear;51;NNE;5;29%

Santa Ana;Clear;68;ENE;11;9%

Santa Barbara;Clear;60;NW;5;55%

Santa Maria;Clear;61;SE;3;72%

Santa Monica;Clear;76;Calm;0;5%

Santa Rosa;Clear;57;Calm;0;35%

Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;81%

Santee;Clear;63;WNW;7;18%

South Lake Tahoe;Clear;38;N;5;35%

Stockton;Clear;61;W;5;27%

Thermal;Clear;74;N;8;7%

Truckee-Tahoe;Clear;30;S;3;43%

Twentynine Palms;Clear;57;NW;8;19%

Ukiah;Clear;57;Calm;0;36%

Vacaville;Clear;58;SW;5;23%

Van Nuys;Clear;69;SSW;3;6%

Vandenberg AFB;Clear;56;N;2;85%

Victorville;Clear;52;SSE;10;18%

Visalia;Clear;62;Calm;1;44%

Watsonville;Clear;57;NNE;3;86%

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