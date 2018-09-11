CA Current Conditions as of 03:00 AM PDT Tuesday, September 11, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;48;ENE;9;53%

Arcata;Partly cloudy;52;WNW;3;95%

Auburn;Mostly clear;67;E;7;40%

Avalon;Mostly cloudy;60;Calm;0;100%

Bakersfield;Clear;70;Calm;0;34%

Beale AFB;Clear;61;WNW;3;58%

Big Bear City;Clear;44;W;2;52%

Bishop;Clear;61;NW;6;25%

Blue Canyon;Clear;63;Calm;0;33%

Blythe;Clear;81;S;9;41%

Burbank;Cloudy;68;SSE;7;82%

Camarillo;Cloudy;66;Calm;0;83%

Camp Pendleton;Fog;67;ENE;5;78%

Campo;Clear;51;NE;6;44%

Carlsbad;Fog;61;NW;3;89%

Chico;Partly cloudy;72;N;2;29%

China Lake;Clear;71;W;5;19%

Chino;Mostly clear;64;S;4;83%

Concord;Clear;66;S;7;56%

Corona;Clear;60;W;3;92%

Crescent City;Partly cloudy;53;SE;7;100%

Daggett-Barstow;Clear;83;SW;16;12%

Edwards AFB;Clear;70;SSW;12;21%

El Centro;Clear;77;SE;3;16%

Eureka;Mostly clear;52;WNW;4;100%

Fairfield;Clear;62;SW;17;70%

Fresno;Clear;70;NNW;6;48%

Fullerton;Cloudy;68;Calm;0;78%

Hanford;Clear;67;N;5;52%

Hawthorne;Cloudy;69;N;3;80%

Hayward;Clear;60;S;8;80%

Imperial;Clear;77;SE;3;16%

Imperial Beach;Cloudy;64;SSW;3;86%

Lancaster;Clear;76;WSW;18;14%

Lemoore Nas;Clear;65;NNW;5;41%

Lincoln;Clear;65;SSE;4;53%

Livermore;Clear;60;NW;8;69%

Lompoc;Mostly cloudy;58;WSW;2;90%

Long Beach;Cloudy;68;SSE;5;81%

Los Alamitos;Cloudy;68;SSE;5;81%

Los Angeles;Cloudy;70;E;3;75%

Los Angeles Downtown;Cloudy;70;E;3;75%

Madera;Clear;66;N;3;56%

Mammoth;Clear;47;NNE;8;67%

Marysville;Clear;65;Calm;0;60%

Mather AFB;Mostly clear;65;SE;6;57%

Merced;Clear;62;Calm;0;67%

Merced (airport);Clear;62;Calm;0;67%

Miramar Mcas;Partly cloudy;59;E;5;80%

Modesto;Clear;70;NNE;6;48%

Moffett Nas;Clear;59;SE;3;86%

Mojave;Clear;82;WNW;17;8%

Montague;Clear;55;N;10;58%

Monterey Rabr;Clear;56;SSW;5;86%

Mount Shasta;Clear;54;N;5;61%

Napa County;Clear;55;SSW;10;84%

Needles;Clear;89;N;10;12%

North Island;Cloudy;65;Calm;0;80%

Oakland;Clear;57;WNW;5;86%

Oceanside;Fog;61;NW;3;89%

Ontario;Mostly clear;64;S;4;83%

Oroville;Clear;73;N;5;39%

Oxnard;Cloudy;65;Calm;0;90%

Palm Springs;Clear;79;Calm;1;27%

Palmdale;Clear;75;SW;11;23%

Paso Robles;Clear;59;NNW;8;71%

Point Mugu;Cloudy;67;ENE;6;80%

Porterville;Clear;62;SE;6;59%

Ramona;Mostly clear;56;N;0;87%

Redding;Clear;63;N;2;34%

Riverside;Clear;65;Calm;0;84%

Riverside March;Clear;61;N;3;91%

Sacramento;Mostly clear;66;SSE;7;58%

Sacramento International;Clear;67;SSE;7;58%

Salinas;Clear;57;N;6;84%

San Bernardino;Clear;68;N;2;73%

San Carlos;Clear;59;SSW;3;82%

San Diego;Cloudy;65;Calm;0;80%

San Diego Brown;Cloudy;63;Calm;0;93%

San Diego Montgomery;Mostly cloudy;62;SSE;5;86%

San Francisco;Clear;57;NW;8;81%

San Jose;Clear;59;N;5;80%

San Luis Obispo;Clear;54;N;4;89%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;61;S;3;87%

Sandberg;Clear;69;Calm;15;26%

Santa Ana;Mostly cloudy;65;ESE;3;81%

Santa Barbara;Mostly cloudy;62;ENE;5;93%

Santa Maria;Fog;55;S;4;96%

Santa Monica;Cloudy;71;E;3;75%

Santa Rosa;Clear;56;S;6;79%

Santa Ynez;Fog;54;N;3;98%

Santee;Mostly clear;61;N;1;84%

South Lake Tahoe;Clear;38;Calm;0;62%

Stockton;Clear;64;Calm;0;53%

Thermal;Clear;84;NE;3;22%

Truckee-Tahoe;Clear;41;N;2;63%

Twentynine Palms;Clear;76;WSW;8;33%

Ukiah;Clear;62;N;2;59%

Vacaville;Clear;63;SW;3;57%

Van Nuys;Cloudy;68;N;5;81%

Vandenberg AFB;Mostly clear;56;Calm;1;93%

Victorville;Clear;65;SSW;7;58%

Visalia;Clear;60;N;2;61%

Watsonville;Clear;53;Calm;0;92%

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