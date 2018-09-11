CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 03:00 AM PDT Tuesday, September 11, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;48;ENE;9;53%
Arcata;Partly cloudy;52;WNW;3;95%
Auburn;Mostly clear;67;E;7;40%
Avalon;Mostly cloudy;60;Calm;0;100%
Bakersfield;Clear;70;Calm;0;34%
Beale AFB;Clear;61;WNW;3;58%
Big Bear City;Clear;44;W;2;52%
Bishop;Clear;61;NW;6;25%
Blue Canyon;Clear;63;Calm;0;33%
Blythe;Clear;81;S;9;41%
Burbank;Cloudy;68;SSE;7;82%
Camarillo;Cloudy;66;Calm;0;83%
Camp Pendleton;Fog;67;ENE;5;78%
Campo;Clear;51;NE;6;44%
Carlsbad;Fog;61;NW;3;89%
Chico;Partly cloudy;72;N;2;29%
China Lake;Clear;71;W;5;19%
Chino;Mostly clear;64;S;4;83%
Concord;Clear;66;S;7;56%
Corona;Clear;60;W;3;92%
Crescent City;Partly cloudy;53;SE;7;100%
Daggett-Barstow;Clear;83;SW;16;12%
Edwards AFB;Clear;70;SSW;12;21%
El Centro;Clear;77;SE;3;16%
Eureka;Mostly clear;52;WNW;4;100%
Fairfield;Clear;62;SW;17;70%
Fresno;Clear;70;NNW;6;48%
Fullerton;Cloudy;68;Calm;0;78%
Hanford;Clear;67;N;5;52%
Hawthorne;Cloudy;69;N;3;80%
Hayward;Clear;60;S;8;80%
Imperial;Clear;77;SE;3;16%
Imperial Beach;Cloudy;64;SSW;3;86%
Lancaster;Clear;76;WSW;18;14%
Lemoore Nas;Clear;65;NNW;5;41%
Lincoln;Clear;65;SSE;4;53%
Livermore;Clear;60;NW;8;69%
Lompoc;Mostly cloudy;58;WSW;2;90%
Long Beach;Cloudy;68;SSE;5;81%
Los Alamitos;Cloudy;68;SSE;5;81%
Los Angeles;Cloudy;70;E;3;75%
Los Angeles Downtown;Cloudy;70;E;3;75%
Madera;Clear;66;N;3;56%
Mammoth;Clear;47;NNE;8;67%
Marysville;Clear;65;Calm;0;60%
Mather AFB;Mostly clear;65;SE;6;57%
Merced;Clear;62;Calm;0;67%
Merced (airport);Clear;62;Calm;0;67%
Miramar Mcas;Partly cloudy;59;E;5;80%
Modesto;Clear;70;NNE;6;48%
Moffett Nas;Clear;59;SE;3;86%
Mojave;Clear;82;WNW;17;8%
Montague;Clear;55;N;10;58%
Monterey Rabr;Clear;56;SSW;5;86%
Mount Shasta;Clear;54;N;5;61%
Napa County;Clear;55;SSW;10;84%
Needles;Clear;89;N;10;12%
North Island;Cloudy;65;Calm;0;80%
Oakland;Clear;57;WNW;5;86%
Oceanside;Fog;61;NW;3;89%
Ontario;Mostly clear;64;S;4;83%
Oroville;Clear;73;N;5;39%
Oxnard;Cloudy;65;Calm;0;90%
Palm Springs;Clear;79;Calm;1;27%
Palmdale;Clear;75;SW;11;23%
Paso Robles;Clear;59;NNW;8;71%
Point Mugu;Cloudy;67;ENE;6;80%
Porterville;Clear;62;SE;6;59%
Ramona;Mostly clear;56;N;0;87%
Redding;Clear;63;N;2;34%
Riverside;Clear;65;Calm;0;84%
Riverside March;Clear;61;N;3;91%
Sacramento;Mostly clear;66;SSE;7;58%
Sacramento International;Clear;67;SSE;7;58%
Salinas;Clear;57;N;6;84%
San Bernardino;Clear;68;N;2;73%
San Carlos;Clear;59;SSW;3;82%
San Diego;Cloudy;65;Calm;0;80%
San Diego Brown;Cloudy;63;Calm;0;93%
San Diego Montgomery;Mostly cloudy;62;SSE;5;86%
San Francisco;Clear;57;NW;8;81%
San Jose;Clear;59;N;5;80%
San Luis Obispo;Clear;54;N;4;89%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;61;S;3;87%
Sandberg;Clear;69;Calm;15;26%
Santa Ana;Mostly cloudy;65;ESE;3;81%
Santa Barbara;Mostly cloudy;62;ENE;5;93%
Santa Maria;Fog;55;S;4;96%
Santa Monica;Cloudy;71;E;3;75%
Santa Rosa;Clear;56;S;6;79%
Santa Ynez;Fog;54;N;3;98%
Santee;Mostly clear;61;N;1;84%
South Lake Tahoe;Clear;38;Calm;0;62%
Stockton;Clear;64;Calm;0;53%
Thermal;Clear;84;NE;3;22%
Truckee-Tahoe;Clear;41;N;2;63%
Twentynine Palms;Clear;76;WSW;8;33%
Ukiah;Clear;62;N;2;59%
Vacaville;Clear;63;SW;3;57%
Van Nuys;Cloudy;68;N;5;81%
Vandenberg AFB;Mostly clear;56;Calm;1;93%
Victorville;Clear;65;SSW;7;58%
Visalia;Clear;60;N;2;61%
Watsonville;Clear;53;Calm;0;92%
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