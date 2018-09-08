CA Current Conditions as of 10:00 PM PDT Friday, September 7, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;73;WSW;7;20%

Arcata;Clear;53;N;3;100%

Auburn;Clear;73;Calm;1;35%

Avalon;Clear;75;NNE;3;46%

Bakersfield;Clear;88;Calm;0;25%

Beale AFB;Clear;78;SE;3;29%

Big Bear City;Clear;56;N;2;39%

Bishop;Clear;78;SW;3;26%

Blue Canyon;Clear;69;Calm;0;23%

Blythe;Clear;96;SW;4;18%

Burbank;Clear;73;E;10;71%

Camarillo;Cloudy;67;W;5;81%

Camp Pendleton;Mostly clear;70;Calm;0;81%

Campo;Clear;75;NE;3;41%

Carlsbad;Clear;68;Calm;0;81%

Chico;Clear;83;N;5;19%

China Lake;Clear;90;WSW;8;18%

Chino;Clear;76;W;8;58%

Concord;Clear;73;WNW;3;40%

Corona;Clear;73;NW;5;70%

Crescent City;Mostly clear;52;WNW;3;96%

Daggett-Barstow;Clear;92;SW;3;13%

Edwards AFB;Clear;87;WSW;12;24%

El Centro;Clear;96;NE;5;17%

Eureka;Clear;53;N;4;100%

Fairfield;Clear;69;SW;18;53%

Fresno;Clear;88;NW;10;26%

Fullerton;Clear;73;S;5;68%

Hanford;Clear;88;NW;6;29%

Hawthorne;Cloudy;68;WSW;7;89%

Hayward;Clear;63;W;3;75%

Imperial;Clear;96;NE;5;17%

Imperial Beach;Clear;68;SE;7;83%

Lancaster;Clear;84;W;14;26%

Lemoore Nas;Clear;81;W;7;31%

Lincoln;Clear;72;Calm;2;42%

Livermore;Clear;71;W;8;47%

Lompoc;Cloudy;59;WSW;3;93%

Long Beach;Clear;70;NW;7;78%

Los Alamitos;Clear;70;NW;7;78%

Los Angeles;Mostly clear;68;Calm;0;83%

Los Angeles Downtown;Mostly clear;68;Calm;0;83%

Madera;Clear;82;NW;7;34%

Mammoth;Mostly cloudy;65;W;9;36%

Marysville;Clear;81;S;8;38%

Mather AFB;Mostly clear;75;S;7;43%

Merced;Clear;79;NNW;9;44%

Merced (airport);Clear;79;NNW;9;44%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;69;NW;6;80%

Modesto;Clear;83;NNW;9;35%

Moffett Nas;Clear;64;NNW;6;77%

Mojave;Clear;84;WNW;16;26%

Montague;Clear;76;NW;12;22%

Monterey Rabr;Clear;57;Calm;0;86%

Mount Shasta;Mostly cloudy;62;Calm;0;55%

Napa County;Clear;65;NW;8;62%

Needles;Clear;103;W;12;11%

North Island;Mostly cloudy;71;NW;6;78%

Oakland;Mostly clear;61;NW;9;75%

Oceanside;Clear;68;Calm;0;81%

Ontario;Clear;76;W;8;58%

Oroville;Clear;83;E;6;30%

Oxnard;Cloudy;64;W;6;93%

Palm Springs;Clear;102;NW;8;15%

Palmdale;Clear;86;WNW;6;23%

Paso Robles;Clear;76;NW;20;29%

Point Mugu;Cloudy;67;WNW;3;86%

Porterville;Clear;82;SSE;3;45%

Ramona;Clear;69;N;5;75%

Redding;Clear;85;ESE;3;18%

Riverside;Clear;78;Calm;0;53%

Riverside March;Clear;75;W;7;55%

Sacramento;Mostly clear;76;SSW;5;38%

Sacramento International;Clear;78;S;12;39%

Salinas;Clear;58;N;10;90%

San Bernardino;Clear;77;WSW;6;48%

San Carlos;Clear;65;NW;7;54%

San Diego;Mostly cloudy;70;NW;7;78%

San Diego Brown;Clear;66;WNW;5;89%

San Diego Montgomery;Mostly cloudy;68;NW;7;83%

San Francisco;Clear;60;NW;10;76%

San Jose;Clear;67;WNW;5;60%

San Luis Obispo;Clear;59;WNW;5;86%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;62;WNW;12;82%

Sandberg;Clear;77;NW;9;25%

Santa Ana;Clear;70;WSW;6;78%

Santa Barbara;Clear;63;E;5;90%

Santa Maria;Clear;60;Calm;0;89%

Santa Monica;Cloudy;69;N;5;83%

Santa Rosa;Clear;61;Calm;0;75%

Santa Ynez;Clear;62;SW;8;82%

Santee;Mostly clear;69;WNW;8;80%

South Lake Tahoe;Clear;68;SSW;9;27%

Stockton;Clear;78;W;7;39%

Thermal;Clear;93;N;6;27%

Truckee-Tahoe;Clear;57;N;5;37%

Twentynine Palms;Clear;91;SW;6;23%

Ukiah;Clear;75;SW;3;25%

Vacaville;Clear;71;Calm;0;43%

Van Nuys;Mostly clear;78;ESE;5;55%

Vandenberg AFB;Cloudy;58;N;8;95%

Victorville;Clear;72;W;9;51%

Visalia;Clear;84;Calm;0;45%

Watsonville;Mostly clear;56;Calm;0;93%

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