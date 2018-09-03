CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Monday, September 3, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;60;Calm;0;31%

Arcata;Clear;54;SE;5;90%

Auburn;Clear;73;E;2;47%

Avalon;Mostly cloudy;62;N;7;96%

Bakersfield;Clear;82;NNE;6;40%

Beale AFB;Clear;76;ESE;3;45%

Big Bear City;Clear;48;Calm;0;61%

Bishop;Clear;76;S;6;16%

Blue Canyon;Clear;72;NE;5;19%

Blythe;Clear;86;WNW;7;37%

Burbank;Cloudy;70;SSW;5;79%

Camarillo;Clear;68;Calm;0;75%

Camp Pendleton;Cloudy;70;Calm;0;72%

Campo;Clear;59;Calm;0;80%

Carlsbad;Cloudy;70;Calm;0;72%

Chico;Partly cloudy;79;Calm;0;33%

China Lake;Clear;81;SSW;6;18%

Chino;Mostly cloudy;68;W;8;76%

Concord;Clear;66;S;8;56%

Corona;Mostly clear;67;WNW;6;81%

Crescent City;Mostly clear;52;Calm;0;89%

Daggett-Barstow;Clear;82;WNW;6;28%

Edwards AFB;Clear;76;SW;14;37%

El Centro;Clear;85;WSW;5;36%

Eureka;Clear;54;SE;5;90%

Fairfield;Mostly clear;59;SW;29;78%

Fresno;Clear;82;W;6;39%

Fullerton;Cloudy;70;N;3;72%

Hanford;Clear;81;NW;7;40%

Hawthorne;Cloudy;71;Calm;3;72%

Hayward;Clear;59;NNW;7;80%

Imperial;Clear;85;WSW;5;36%

Imperial Beach;Cloudy;70;SSW;5;70%

Lancaster;Clear;74;SW;12;49%

Lemoore Nas;Clear;76;NW;7;38%

Lincoln;Clear;73;SSE;6;50%

Livermore;Clear;60;WNW;12;74%

Lompoc;Cloudy;59;Calm;0;93%

Long Beach;Cloudy;70;S;6;75%

Los Alamitos;Cloudy;70;S;6;75%

Los Angeles;Cloudy;71;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Cloudy;71;Calm;0;78%

Madera;Clear;74;ESE;5;49%

Mammoth;Clear;63;N;8;36%

Marysville;Clear;73;Calm;0;56%

Mather AFB;Mostly clear;67;SSE;7;60%

Merced;Clear;70;Calm;0;58%

Merced (airport);Clear;70;Calm;0;58%

Miramar Mcas;Cloudy;71;Calm;0;68%

Modesto;Clear;77;NNW;9;41%

Moffett Nas;Clear;60;NNE;5;86%

Mojave;Clear;77;SW;10;35%

Montague;Clear;70;N;9;28%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;58;SW;3;90%

Mount Shasta;Clear;71;N;3;27%

Napa County;Mostly cloudy;58;SW;13;84%

Needles;Clear;94;WSW;12;20%

North Island;Cloudy;71;SSW;6;73%

Oakland;Mostly clear;58;SW;9;84%

Oceanside;Cloudy;70;Calm;0;72%

Ontario;Mostly cloudy;68;W;8;76%

Oroville;Clear;77;Calm;0;47%

Oxnard;Mostly clear;66;Calm;0;86%

Palm Springs;Clear;85;NW;12;42%

Palmdale;Clear;74;SW;5;39%

Paso Robles;Clear;61;WNW;6;86%

Point Mugu;Clear;66;Calm;0;83%

Porterville;Clear;78;SSW;5;49%

Ramona;Clear;65;W;3;80%

Redding;Clear;77;NNE;5;44%

Riverside;Mostly cloudy;66;W;7;81%

Riverside March;Clear;65;NW;5;88%

Sacramento;Mostly clear;65;S;7;67%

Sacramento International;Clear;66;SSE;9;64%

Salinas;Mostly cloudy;59;NNW;6;86%

San Bernardino;Clear;68;WSW;7;72%

San Carlos;Mostly clear;61;SSE;3;82%

San Diego;Cloudy;71;SSW;6;73%

San Diego Brown;Cloudy;69;SSW;5;72%

San Diego Montgomery;Cloudy;69;S;6;75%

San Francisco;Mostly clear;57;SW;9;85%

San Jose;Partly cloudy;73;Calm;0;52%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;59;WNW;3;89%

San Nicolas Island;Clear;66;SSW;5;83%

Sandberg;Clear;70;WNW;12;45%

Santa Ana;Mostly cloudy;70;SSW;6;74%

Santa Barbara;Clear;63;Calm;0;83%

Santa Maria;Mostly cloudy;62;NW;3;86%

Santa Monica;Cloudy;72;SSW;5;75%

Santa Rosa;Mostly cloudy;55;SSE;6;92%

Santa Ynez;Clear;58;SSW;5;87%

Santee;Mostly cloudy;70;WNW;5;73%

South Lake Tahoe;Clear;53;S;3;52%

Stockton;Clear;74;WNW;12;47%

Thermal;Clear;90;NW;12;37%

Truckee-Tahoe;Clear;57;N;2;44%

Twentynine Palms;Clear;83;N;7;39%

Ukiah;Clear;69;Calm;0;48%

Vacaville;Clear;67;SW;12;60%

Van Nuys;Cloudy;68;SE;5;78%

Vandenberg AFB;Cloudy;59;Calm;0;94%

Victorville;Clear;67;SW;8;62%

Visalia;Clear;76;Calm;0;63%

Watsonville;Mostly cloudy;57;Calm;0;89%

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