CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Monday, September 3, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;60;Calm;0;31%
Arcata;Clear;54;SE;5;90%
Auburn;Clear;73;E;2;47%
Avalon;Mostly cloudy;62;N;7;96%
Bakersfield;Clear;82;NNE;6;40%
Beale AFB;Clear;76;ESE;3;45%
Big Bear City;Clear;48;Calm;0;61%
Bishop;Clear;76;S;6;16%
Blue Canyon;Clear;72;NE;5;19%
Blythe;Clear;86;WNW;7;37%
Burbank;Cloudy;70;SSW;5;79%
Camarillo;Clear;68;Calm;0;75%
Camp Pendleton;Cloudy;70;Calm;0;72%
Campo;Clear;59;Calm;0;80%
Carlsbad;Cloudy;70;Calm;0;72%
Chico;Partly cloudy;79;Calm;0;33%
China Lake;Clear;81;SSW;6;18%
Chino;Mostly cloudy;68;W;8;76%
Concord;Clear;66;S;8;56%
Corona;Mostly clear;67;WNW;6;81%
Crescent City;Mostly clear;52;Calm;0;89%
Daggett-Barstow;Clear;82;WNW;6;28%
Edwards AFB;Clear;76;SW;14;37%
El Centro;Clear;85;WSW;5;36%
Eureka;Clear;54;SE;5;90%
Fairfield;Mostly clear;59;SW;29;78%
Fresno;Clear;82;W;6;39%
Fullerton;Cloudy;70;N;3;72%
Hanford;Clear;81;NW;7;40%
Hawthorne;Cloudy;71;Calm;3;72%
Hayward;Clear;59;NNW;7;80%
Imperial;Clear;85;WSW;5;36%
Imperial Beach;Cloudy;70;SSW;5;70%
Lancaster;Clear;74;SW;12;49%
Lemoore Nas;Clear;76;NW;7;38%
Lincoln;Clear;73;SSE;6;50%
Livermore;Clear;60;WNW;12;74%
Lompoc;Cloudy;59;Calm;0;93%
Long Beach;Cloudy;70;S;6;75%
Los Alamitos;Cloudy;70;S;6;75%
Los Angeles;Cloudy;71;Calm;0;78%
Los Angeles Downtown;Cloudy;71;Calm;0;78%
Madera;Clear;74;ESE;5;49%
Mammoth;Clear;63;N;8;36%
Marysville;Clear;73;Calm;0;56%
Mather AFB;Mostly clear;67;SSE;7;60%
Merced;Clear;70;Calm;0;58%
Merced (airport);Clear;70;Calm;0;58%
Miramar Mcas;Cloudy;71;Calm;0;68%
Modesto;Clear;77;NNW;9;41%
Moffett Nas;Clear;60;NNE;5;86%
Mojave;Clear;77;SW;10;35%
Montague;Clear;70;N;9;28%
Monterey Rabr;Mostly cloudy;58;SW;3;90%
Mount Shasta;Clear;71;N;3;27%
Napa County;Mostly cloudy;58;SW;13;84%
Needles;Clear;94;WSW;12;20%
North Island;Cloudy;71;SSW;6;73%
Oakland;Mostly clear;58;SW;9;84%
Oceanside;Cloudy;70;Calm;0;72%
Ontario;Mostly cloudy;68;W;8;76%
Oroville;Clear;77;Calm;0;47%
Oxnard;Mostly clear;66;Calm;0;86%
Palm Springs;Clear;85;NW;12;42%
Palmdale;Clear;74;SW;5;39%
Paso Robles;Clear;61;WNW;6;86%
Point Mugu;Clear;66;Calm;0;83%
Porterville;Clear;78;SSW;5;49%
Ramona;Clear;65;W;3;80%
Redding;Clear;77;NNE;5;44%
Riverside;Mostly cloudy;66;W;7;81%
Riverside March;Clear;65;NW;5;88%
Sacramento;Mostly clear;65;S;7;67%
Sacramento International;Clear;66;SSE;9;64%
Salinas;Mostly cloudy;59;NNW;6;86%
San Bernardino;Clear;68;WSW;7;72%
San Carlos;Mostly clear;61;SSE;3;82%
San Diego;Cloudy;71;SSW;6;73%
San Diego Brown;Cloudy;69;SSW;5;72%
San Diego Montgomery;Cloudy;69;S;6;75%
San Francisco;Mostly clear;57;SW;9;85%
San Jose;Partly cloudy;73;Calm;0;52%
San Luis Obispo;Mostly cloudy;59;WNW;3;89%
San Nicolas Island;Clear;66;SSW;5;83%
Sandberg;Clear;70;WNW;12;45%
Santa Ana;Mostly cloudy;70;SSW;6;74%
Santa Barbara;Clear;63;Calm;0;83%
Santa Maria;Mostly cloudy;62;NW;3;86%
Santa Monica;Cloudy;72;SSW;5;75%
Santa Rosa;Mostly cloudy;55;SSE;6;92%
Santa Ynez;Clear;58;SSW;5;87%
Santee;Mostly cloudy;70;WNW;5;73%
South Lake Tahoe;Clear;53;S;3;52%
Stockton;Clear;74;WNW;12;47%
Thermal;Clear;90;NW;12;37%
Truckee-Tahoe;Clear;57;N;2;44%
Twentynine Palms;Clear;83;N;7;39%
Ukiah;Clear;69;Calm;0;48%
Vacaville;Clear;67;SW;12;60%
Van Nuys;Cloudy;68;SE;5;78%
Vandenberg AFB;Cloudy;59;Calm;0;94%
Victorville;Clear;67;SW;8;62%
Visalia;Clear;76;Calm;0;63%
Watsonville;Mostly cloudy;57;Calm;0;89%
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