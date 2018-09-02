CA Current Conditions as of 04:00 AM PDT Sunday, September 2, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;47;N;3;58%

Arcata;Clear;51;NE;5;90%

Auburn;Showers;68;E;9;48%

Avalon;Cloudy;63;SSE;3;93%

Bakersfield;Clear;73;Calm;0;40%

Beale AFB;Clear;64;S;3;65%

Big Bear City;Clear;41;Calm;0;56%

Bishop;Clear;58;WNW;6;37%

Blue Canyon;Clear;67;NE;6;23%

Blythe;Clear;80;W;11;45%

Burbank;Cloudy;66;SSE;5;91%

Camarillo;Mostly cloudy;65;NE;5;75%

Camp Pendleton;Cloudy;70;ESE;7;72%

Campo;Clear;50;NE;6;86%

Carlsbad;Cloudy;70;SE;5;72%

Chico;Clear;66;Calm;0;48%

China Lake;Clear;70;WSW;5;34%

Chino;Mostly cloudy;65;S;5;79%

Concord;Partly cloudy;60;NNW;3;72%

Corona;Cloudy;63;Calm;0;90%

Crescent City;Mostly clear;48;Calm;0;96%

Daggett-Barstow;Clear;71;WSW;13;41%

Edwards AFB;Clear;63;Calm;0;42%

El Centro;Clear;76;W;3;37%

Eureka;Clear;51;NE;7;93%

Fairfield;Showers;59;SW;14;82%

Fresno;Clear;72;Calm;0;59%

Fullerton;Cloudy;70;N;3;72%

Hanford;Clear;65;N;3;81%

Hawthorne;Cloudy;69;SE;6;75%

Hayward;Mostly clear;58;Calm;0;77%

Imperial;Clear;76;W;3;37%

Imperial Beach;Cloudy;67;SSE;8;81%

Lancaster;Clear;63;WNW;9;38%

Lemoore Nas;Clear;66;W;7;53%

Lincoln;Clear;61;S;6;67%

Livermore;Mostly clear;58;W;3;81%

Lompoc;Cloudy;57;Calm;0;89%

Long Beach;Cloudy;69;S;5;78%

Los Alamitos;Cloudy;69;S;5;78%

Los Angeles;Cloudy;69;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Cloudy;69;Calm;0;78%

Madera;Clear;66;Calm;0;75%

Mammoth;Clear;54;NNE;5;51%

Marysville;Clear;62;Calm;0;77%

Mather AFB;Mostly clear;61;SSE;5;68%

Merced;Clear;66;W;5;67%

Merced (airport);Clear;66;W;5;67%

Miramar Mcas;Cloudy;70;SSE;8;70%

Modesto;Clear;67;W;5;62%

Moffett Nas;Clear;59;Calm;0;86%

Mojave;Clear;66;Calm;0;36%

Montague;Clear;54;NE;3;52%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;56;Calm;0;93%

Mount Shasta;Clear;56;Calm;0;59%

Napa County;Clear;56;WNW;4;88%

Needles;Clear;91;WSW;14;22%

North Island;Cloudy;67;SSE;7;84%

Oakland;Mostly cloudy;58;WNW;4;82%

Oceanside;Cloudy;70;SE;5;72%

Ontario;Mostly cloudy;65;S;5;79%

Oroville;Clear;66;W;5;72%

Oxnard;Cloudy;64;NE;3;89%

Palm Springs;Clear;79;Calm;0;48%

Palmdale;Clear;64;SSW;10;44%

Paso Robles;Clear;56;Calm;0;80%

Point Mugu;Cloudy;63;ENE;5;92%

Porterville;Clear;69;SE;3;56%

Ramona;Mostly cloudy;61;SSW;5;93%

Redding;Clear;65;NW;3;50%

Riverside;Cloudy;66;W;5;83%

Riverside March;Mostly cloudy;63;Calm;0;100%

Sacramento;Clear;63;SSW;7;67%

Sacramento International;Clear;63;S;6;67%

Salinas;Cloudy;56;Calm;0;96%

San Bernardino;Partly cloudy;66;WSW;5;82%

San Carlos;Mostly clear;57;Calm;0;87%

San Diego;Cloudy;67;SSE;7;84%

San Diego Brown;Cloudy;66;SSW;6;81%

San Diego Montgomery;Cloudy;68;SE;6;75%

San Francisco;Partly cloudy;58;WNW;4;79%

San Jose;Clear;58;Calm;0;90%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;54;Calm;0;89%

San Nicolas Island;Clear;64;E;7;75%

Sandberg;Clear;66;NNW;16;38%

Santa Ana;Mostly cloudy;67;SW;5;80%

Santa Barbara;Clear;60;E;5;100%

Santa Maria;Cloudy;57;WSW;5;89%

Santa Monica;Cloudy;72;E;6;70%

Santa Rosa;Mostly clear;53;Calm;0;89%

Santa Ynez;Mostly cloudy;52;SW;3;100%

Santee;Cloudy;66;Calm;0;82%

South Lake Tahoe;Clear;41;S;5;67%

Stockton;Clear;65;Calm;0;60%

Thermal;Clear;79;Calm;0;50%

Truckee-Tahoe;Clear;41;Calm;0;70%

Twentynine Palms;Clear;76;WNW;6;42%

Ukiah;Clear;60;Calm;0;61%

Vacaville;Showers;59;W;3;77%

Van Nuys;Cloudy;68;SSE;7;81%

Vandenberg AFB;Cloudy;55;NNW;6;93%

Victorville;Clear;62;WNW;6;68%

Visalia;Clear;65;E;3;80%

Watsonville;Mostly cloudy;57;Calm;0;91%

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