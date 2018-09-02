CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 04:00 AM PDT Sunday, September 2, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;47;N;3;58%
Arcata;Clear;51;NE;5;90%
Auburn;Showers;68;E;9;48%
Avalon;Cloudy;63;SSE;3;93%
Bakersfield;Clear;73;Calm;0;40%
Beale AFB;Clear;64;S;3;65%
Big Bear City;Clear;41;Calm;0;56%
Bishop;Clear;58;WNW;6;37%
Blue Canyon;Clear;67;NE;6;23%
Blythe;Clear;80;W;11;45%
Burbank;Cloudy;66;SSE;5;91%
Camarillo;Mostly cloudy;65;NE;5;75%
Camp Pendleton;Cloudy;70;ESE;7;72%
Campo;Clear;50;NE;6;86%
Carlsbad;Cloudy;70;SE;5;72%
Chico;Clear;66;Calm;0;48%
China Lake;Clear;70;WSW;5;34%
Chino;Mostly cloudy;65;S;5;79%
Concord;Partly cloudy;60;NNW;3;72%
Corona;Cloudy;63;Calm;0;90%
Crescent City;Mostly clear;48;Calm;0;96%
Daggett-Barstow;Clear;71;WSW;13;41%
Edwards AFB;Clear;63;Calm;0;42%
El Centro;Clear;76;W;3;37%
Eureka;Clear;51;NE;7;93%
Fairfield;Showers;59;SW;14;82%
Fresno;Clear;72;Calm;0;59%
Fullerton;Cloudy;70;N;3;72%
Hanford;Clear;65;N;3;81%
Hawthorne;Cloudy;69;SE;6;75%
Hayward;Mostly clear;58;Calm;0;77%
Imperial;Clear;76;W;3;37%
Imperial Beach;Cloudy;67;SSE;8;81%
Lancaster;Clear;63;WNW;9;38%
Lemoore Nas;Clear;66;W;7;53%
Lincoln;Clear;61;S;6;67%
Livermore;Mostly clear;58;W;3;81%
Lompoc;Cloudy;57;Calm;0;89%
Long Beach;Cloudy;69;S;5;78%
Los Alamitos;Cloudy;69;S;5;78%
Los Angeles;Cloudy;69;Calm;0;78%
Los Angeles Downtown;Cloudy;69;Calm;0;78%
Madera;Clear;66;Calm;0;75%
Mammoth;Clear;54;NNE;5;51%
Marysville;Clear;62;Calm;0;77%
Mather AFB;Mostly clear;61;SSE;5;68%
Merced;Clear;66;W;5;67%
Merced (airport);Clear;66;W;5;67%
Miramar Mcas;Cloudy;70;SSE;8;70%
Modesto;Clear;67;W;5;62%
Moffett Nas;Clear;59;Calm;0;86%
Mojave;Clear;66;Calm;0;36%
Montague;Clear;54;NE;3;52%
Monterey Rabr;Mostly cloudy;56;Calm;0;93%
Mount Shasta;Clear;56;Calm;0;59%
Napa County;Clear;56;WNW;4;88%
Needles;Clear;91;WSW;14;22%
North Island;Cloudy;67;SSE;7;84%
Oakland;Mostly cloudy;58;WNW;4;82%
Oceanside;Cloudy;70;SE;5;72%
Ontario;Mostly cloudy;65;S;5;79%
Oroville;Clear;66;W;5;72%
Oxnard;Cloudy;64;NE;3;89%
Palm Springs;Clear;79;Calm;0;48%
Palmdale;Clear;64;SSW;10;44%
Paso Robles;Clear;56;Calm;0;80%
Point Mugu;Cloudy;63;ENE;5;92%
Porterville;Clear;69;SE;3;56%
Ramona;Mostly cloudy;61;SSW;5;93%
Redding;Clear;65;NW;3;50%
Riverside;Cloudy;66;W;5;83%
Riverside March;Mostly cloudy;63;Calm;0;100%
Sacramento;Clear;63;SSW;7;67%
Sacramento International;Clear;63;S;6;67%
Salinas;Cloudy;56;Calm;0;96%
San Bernardino;Partly cloudy;66;WSW;5;82%
San Carlos;Mostly clear;57;Calm;0;87%
San Diego;Cloudy;67;SSE;7;84%
San Diego Brown;Cloudy;66;SSW;6;81%
San Diego Montgomery;Cloudy;68;SE;6;75%
San Francisco;Partly cloudy;58;WNW;4;79%
San Jose;Clear;58;Calm;0;90%
San Luis Obispo;Mostly cloudy;54;Calm;0;89%
San Nicolas Island;Clear;64;E;7;75%
Sandberg;Clear;66;NNW;16;38%
Santa Ana;Mostly cloudy;67;SW;5;80%
Santa Barbara;Clear;60;E;5;100%
Santa Maria;Cloudy;57;WSW;5;89%
Santa Monica;Cloudy;72;E;6;70%
Santa Rosa;Mostly clear;53;Calm;0;89%
Santa Ynez;Mostly cloudy;52;SW;3;100%
Santee;Cloudy;66;Calm;0;82%
South Lake Tahoe;Clear;41;S;5;67%
Stockton;Clear;65;Calm;0;60%
Thermal;Clear;79;Calm;0;50%
Truckee-Tahoe;Clear;41;Calm;0;70%
Twentynine Palms;Clear;76;WNW;6;42%
Ukiah;Clear;60;Calm;0;61%
Vacaville;Showers;59;W;3;77%
Van Nuys;Cloudy;68;SSE;7;81%
Vandenberg AFB;Cloudy;55;NNW;6;93%
Victorville;Clear;62;WNW;6;68%
Visalia;Clear;65;E;3;80%
Watsonville;Mostly cloudy;57;Calm;0;91%
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