CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, August 25, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Hazy moonlight;57;SW;5;48%

Arcata;Clear;53;SE;5;98%

Auburn;Clear;66;Calm;0;48%

Avalon;Fog;59;SW;5;100%

Bakersfield;Clear;74;NNW;6;40%

Beale AFB;Clear;66;ESE;6;63%

Big Bear City;Clear;50;Calm;0;34%

Bishop;Clear;71;Calm;0;23%

Blue Canyon;Clear;58;E;3;45%

Blythe;Clear;92;S;10;36%

Burbank;Clear;70;SE;5;82%

Camarillo;Clear;69;SW;3;75%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;68;E;3;79%

Campo;Partly cloudy;60;NE;5;74%

Carlsbad;Clear;63;Calm;0;86%

Chico;Cloudy;72;Calm;0;40%

China Lake;Clear;84;SSW;20;14%

Chino;Intermittent clouds;69;SW;6;77%

Concord;Clear;59;W;3;74%

Corona;Clear;68;Calm;6;81%

Crescent City;Clear;56;S;14;89%

Daggett-Barstow;Clear;79;W;12;21%

Edwards AFB;Clear;73;SSW;12;38%

El Centro;Clear;91;Calm;0;36%

Eureka;Clear;53;SSE;6;90%

Fairfield;Clear;58;SW;21;84%

Fresno;Mostly clear;73;WNW;9;52%

Fullerton;Clear;70;Calm;0;75%

Hanford;Hazy moonlight;74;NW;9;55%

Hawthorne;Clear;69;SW;3;80%

Hayward;Cloudy;60;NNW;9;80%

Imperial;Clear;91;Calm;0;36%

Imperial Beach;Clear;64;Calm;0;86%

Lancaster;Clear;73;SW;12;39%

Lemoore Nas;Clear;74;NW;13;47%

Lincoln;Clear;68;SE;7;59%

Livermore;Clear;56;WNW;8;89%

Lompoc;Partly cloudy;57;Calm;0;87%

Long Beach;Clear;69;N;3;80%

Los Alamitos;Clear;69;N;3;80%

Los Angeles;Clear;69;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Clear;69;Calm;0;78%

Madera;Hazy moonlight;68;W;6;69%

Mammoth;Clear;56;WNW;8;46%

Marysville;Clear;63;Calm;0;75%

Mather AFB;Cloudy;62;SSE;7;77%

Merced;Hazy moonlight;64;W;3;80%

Merced (airport);Hazy moonlight;64;W;3;80%

Miramar Mcas;Hazy moonlight;68;Calm;0;72%

Modesto;Clear;68;NNW;6;65%

Moffett Nas;Mostly cloudy;61;NNE;6;86%

Mojave;Clear;77;NW;6;12%

Montague;Clear;64;N;14;42%

Monterey Rabr;Cloudy;60;WNW;5;83%

Mount Shasta;Hazy moonlight;56;Calm;0;61%

Napa County;Cloudy;56;W;2;94%

Needles;Clear;99;SSW;10;24%

North Island;Partly cloudy;69;Calm;3;78%

Oakland;Cloudy;58;WNW;8;91%

Oceanside;Clear;63;Calm;0;86%

Ontario;Intermittent clouds;69;SW;6;77%

Oroville;Clear;69;Calm;0;58%

Oxnard;Cloudy;66;W;7;86%

Palm Springs;Clear;88;Calm;0;29%

Palmdale;Clear;75;SW;15;29%

Paso Robles;Clear;59;WNW;6;83%

Point Mugu;Mostly clear;66;Calm;0;81%

Porterville;Clear;74;NNW;3;55%

Ramona;Hazy moonlight;61;W;3;83%

Redding;Clear;70;N;5;52%

Riverside;Clear;70;W;5;72%

Riverside March;Clear;69;NW;3;70%

Sacramento;Clear;60;N;3;83%

Sacramento International;Clear;61;SSE;9;80%

Salinas;Cloudy;60;W;5;83%

San Bernardino;Clear;73;Calm;0;62%

San Carlos;Mostly cloudy;59;Calm;0;87%

San Diego;Partly cloudy;69;Calm;3;78%

San Diego Brown;Clear;66;Calm;0;86%

San Diego Montgomery;Hazy moonlight;69;Calm;0;80%

San Francisco;Cloudy;57;WNW;8;90%

San Jose;Partly cloudy;60;NNW;3;86%

San Luis Obispo;Cloudy;61;NW;8;80%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;62;WNW;17;86%

Sandberg;Clear;68;WNW;13;28%

Santa Ana;Partly cloudy;70;W;4;80%

Santa Barbara;Clear;67;ENE;6;84%

Santa Maria;Clear;58;WNW;3;90%

Santa Monica;Clear;70;Calm;0;78%

Santa Rosa;Cloudy;56;ESE;6;93%

Santa Ynez;Clear;55;W;3;87%

Santee;Clear;68;Calm;0;77%

South Lake Tahoe;Clear;44;SSW;5;55%

Stockton;Clear;64;NNW;8;69%

Thermal;Clear;90;NW;10;29%

Truckee-Tahoe;Clear;43;S;3;65%

Twentynine Palms;Intermittent clouds;82;WNW;9;19%

Ukiah;Clear;65;Calm;0;60%

Vacaville;Clear;62;SW;8;74%

Van Nuys;Clear;69;SE;3;72%

Vandenberg AFB;Cloudy;59;N;6;90%

Victorville;Partly cloudy;70;SSW;9;40%

Visalia;Clear;75;NW;12;53%

Watsonville;Cloudy;58;N;3;93%

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