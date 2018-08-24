CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Friday, August 24, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;53;SE;6;41%
Arcata;Cloudy;55;NW;4;100%
Auburn;Clear;57;Calm;0;71%
Avalon;Partly cloudy;60;Calm;0;100%
Bakersfield;Clear;75;NNW;8;51%
Beale AFB;Hazy moonlight;64;SE;10;63%
Big Bear City;Clear;50;Calm;0;66%
Bishop;Clear;60;N;3;36%
Blue Canyon;Clear;60;E;3;40%
Blythe;Clear;89;W;11;31%
Burbank;Clear;69;Calm;0;85%
Camarillo;Partly cloudy;64;NE;5;77%
Camp Pendleton;Cloudy;69;NW;2;98%
Campo;Cloudy;59;E;8;83%
Carlsbad;Partly cloudy;70;Calm;0;78%
Chico;Cloudy;68;S;8;52%
China Lake;Clear;80;SSW;13;21%
Chino;Partly cloudy;69;N;6;76%
Concord;Cloudy;62;SSW;10;69%
Corona;Clear;66;W;3;89%
Crescent City;Cloudy;56;Calm;0;96%
Daggett-Barstow;Clear;79;WNW;9;20%
Edwards AFB;Clear;73;SW;13;28%
El Centro;Clear;88;ESE;5;44%
Eureka;Cloudy;54;NW;6;100%
Fairfield;Clear;58;SW;23;82%
Fresno;Intermittent clouds;68;NW;13;62%
Fullerton;Mostly cloudy;70;SSE;3;78%
Hanford;Clear;68;NW;10;67%
Hawthorne;Clear;69;Calm;0;80%
Hayward;Cloudy;63;WNW;9;67%
Imperial;Clear;88;ESE;5;44%
Imperial Beach;Cloudy;72;WNW;3;73%
Lancaster;Clear;72;SW;8;27%
Lemoore Nas;Clear;69;NNW;7;56%
Lincoln;Clear;61;SE;10;72%
Livermore;Cloudy;60;W;10;74%
Lompoc;Mostly cloudy;52;Calm;0;87%
Long Beach;Clear;69;Calm;0;80%
Los Alamitos;Clear;69;Calm;0;80%
Los Angeles;Clear;68;Calm;0;83%
Los Angeles Downtown;Clear;68;Calm;0;83%
Madera;Hazy moonlight;63;NW;7;72%
Mammoth;Cloudy;58;NNW;7;39%
Marysville;Clear;61;SE;12;75%
Mather AFB;Cloudy;57;SSE;10;87%
Merced;Hazy moonlight;60;NW;6;83%
Merced (airport);Hazy moonlight;60;NW;6;83%
Miramar Mcas;Cloudy;73;Calm;0;70%
Modesto;Hazy moonlight;60;N;9;80%
Moffett Nas;Cloudy;63;NW;3;72%
Mojave;Clear;75;W;18;29%
Montague;Cloudy;59;N;7;53%
Monterey Rabr;Cloudy;62;W;5;74%
Mount Shasta;Hazy moonlight;54;Calm;0;56%
Napa County;Cloudy;57;WSW;8;90%
Needles;Clear;98;SW;5;22%
North Island;Cloudy;71;W;5;75%
Oakland;Cloudy;59;WNW;10;87%
Oceanside;Partly cloudy;70;Calm;0;78%
Ontario;Partly cloudy;69;N;6;76%
Oroville;Clear;63;SSE;8;72%
Oxnard;Partly cloudy;63;Calm;0;90%
Palm Springs;Clear;87;W;6;31%
Palmdale;Clear;70;SSW;9;34%
Paso Robles;Clear;57;NW;8;86%
Point Mugu;Clear;62;Calm;0;86%
Porterville;Clear;70;Calm;0;67%
Ramona;Cloudy;65;W;3;90%
Redding;Clear;66;Calm;0;60%
Riverside;Clear;67;W;5;84%
Riverside March;Clear;67;Calm;0;77%
Sacramento;Clear;59;SSW;8;83%
Sacramento International;Clear;59;SSE;15;80%
Salinas;Cloudy;62;WNW;6;74%
San Bernardino;Clear;70;W;5;69%
San Carlos;Cloudy;61;W;7;72%
San Diego;Cloudy;71;W;5;75%
San Diego Brown;Cloudy;71;Calm;0;78%
San Diego Montgomery;Cloudy;71;Calm;0;75%
San Francisco;Cloudy;58;WNW;10;89%
San Jose;Cloudy;63;NW;7;72%
San Luis Obispo;Cloudy;61;NNW;12;80%
San Nicolas Island;Fog;62;WNW;18;91%
Sandberg;Clear;66;NNW;10;49%
Santa Ana;Cloudy;71;WSW;3;81%
Santa Barbara;Clear;66;E;5;83%
Santa Maria;Fog;58;WSW;3;90%
Santa Monica;Clear;70;Calm;0;75%
Santa Rosa;Cloudy;57;Calm;0;93%
Santa Ynez;Fog;54;Calm;0;100%
Santee;Cloudy;68;NNW;6;84%
South Lake Tahoe;Clear;45;Calm;0;60%
Stockton;Hazy moonlight;59;NNW;6;80%
Thermal;Clear;89;NNW;12;29%
Truckee-Tahoe;Clear;41;Calm;0;65%
Twentynine Palms;Mostly cloudy;83;W;9;28%
Ukiah;Clear;57;Calm;0;77%
Vacaville;Clear;61;SW;7;72%
Van Nuys;Clear;67;SE;3;84%
Vandenberg AFB;Mostly cloudy;55;NNE;6;100%
Victorville;Intermittent clouds;68;SW;8;35%
Visalia;Clear;68;NW;8;69%
Watsonville;Cloudy;58;Calm;0;86%
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