CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Friday, August 24, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;53;SE;6;41%

Arcata;Cloudy;55;NW;4;100%

Auburn;Clear;57;Calm;0;71%

Avalon;Partly cloudy;60;Calm;0;100%

Bakersfield;Clear;75;NNW;8;51%

Beale AFB;Hazy moonlight;64;SE;10;63%

Big Bear City;Clear;50;Calm;0;66%

Bishop;Clear;60;N;3;36%

Blue Canyon;Clear;60;E;3;40%

Blythe;Clear;89;W;11;31%

Burbank;Clear;69;Calm;0;85%

Camarillo;Partly cloudy;64;NE;5;77%

Camp Pendleton;Cloudy;69;NW;2;98%

Campo;Cloudy;59;E;8;83%

Carlsbad;Partly cloudy;70;Calm;0;78%

Chico;Cloudy;68;S;8;52%

China Lake;Clear;80;SSW;13;21%

Chino;Partly cloudy;69;N;6;76%

Concord;Cloudy;62;SSW;10;69%

Corona;Clear;66;W;3;89%

Crescent City;Cloudy;56;Calm;0;96%

Daggett-Barstow;Clear;79;WNW;9;20%

Edwards AFB;Clear;73;SW;13;28%

El Centro;Clear;88;ESE;5;44%

Eureka;Cloudy;54;NW;6;100%

Fairfield;Clear;58;SW;23;82%

Fresno;Intermittent clouds;68;NW;13;62%

Fullerton;Mostly cloudy;70;SSE;3;78%

Hanford;Clear;68;NW;10;67%

Hawthorne;Clear;69;Calm;0;80%

Hayward;Cloudy;63;WNW;9;67%

Imperial;Clear;88;ESE;5;44%

Imperial Beach;Cloudy;72;WNW;3;73%

Lancaster;Clear;72;SW;8;27%

Lemoore Nas;Clear;69;NNW;7;56%

Lincoln;Clear;61;SE;10;72%

Livermore;Cloudy;60;W;10;74%

Lompoc;Mostly cloudy;52;Calm;0;87%

Long Beach;Clear;69;Calm;0;80%

Los Alamitos;Clear;69;Calm;0;80%

Los Angeles;Clear;68;Calm;0;83%

Los Angeles Downtown;Clear;68;Calm;0;83%

Madera;Hazy moonlight;63;NW;7;72%

Mammoth;Cloudy;58;NNW;7;39%

Marysville;Clear;61;SE;12;75%

Mather AFB;Cloudy;57;SSE;10;87%

Merced;Hazy moonlight;60;NW;6;83%

Merced (airport);Hazy moonlight;60;NW;6;83%

Miramar Mcas;Cloudy;73;Calm;0;70%

Modesto;Hazy moonlight;60;N;9;80%

Moffett Nas;Cloudy;63;NW;3;72%

Mojave;Clear;75;W;18;29%

Montague;Cloudy;59;N;7;53%

Monterey Rabr;Cloudy;62;W;5;74%

Mount Shasta;Hazy moonlight;54;Calm;0;56%

Napa County;Cloudy;57;WSW;8;90%

Needles;Clear;98;SW;5;22%

North Island;Cloudy;71;W;5;75%

Oakland;Cloudy;59;WNW;10;87%

Oceanside;Partly cloudy;70;Calm;0;78%

Ontario;Partly cloudy;69;N;6;76%

Oroville;Clear;63;SSE;8;72%

Oxnard;Partly cloudy;63;Calm;0;90%

Palm Springs;Clear;87;W;6;31%

Palmdale;Clear;70;SSW;9;34%

Paso Robles;Clear;57;NW;8;86%

Point Mugu;Clear;62;Calm;0;86%

Porterville;Clear;70;Calm;0;67%

Ramona;Cloudy;65;W;3;90%

Redding;Clear;66;Calm;0;60%

Riverside;Clear;67;W;5;84%

Riverside March;Clear;67;Calm;0;77%

Sacramento;Clear;59;SSW;8;83%

Sacramento International;Clear;59;SSE;15;80%

Salinas;Cloudy;62;WNW;6;74%

San Bernardino;Clear;70;W;5;69%

San Carlos;Cloudy;61;W;7;72%

San Diego;Cloudy;71;W;5;75%

San Diego Brown;Cloudy;71;Calm;0;78%

San Diego Montgomery;Cloudy;71;Calm;0;75%

San Francisco;Cloudy;58;WNW;10;89%

San Jose;Cloudy;63;NW;7;72%

San Luis Obispo;Cloudy;61;NNW;12;80%

San Nicolas Island;Fog;62;WNW;18;91%

Sandberg;Clear;66;NNW;10;49%

Santa Ana;Cloudy;71;WSW;3;81%

Santa Barbara;Clear;66;E;5;83%

Santa Maria;Fog;58;WSW;3;90%

Santa Monica;Clear;70;Calm;0;75%

Santa Rosa;Cloudy;57;Calm;0;93%

Santa Ynez;Fog;54;Calm;0;100%

Santee;Cloudy;68;NNW;6;84%

South Lake Tahoe;Clear;45;Calm;0;60%

Stockton;Hazy moonlight;59;NNW;6;80%

Thermal;Clear;89;NNW;12;29%

Truckee-Tahoe;Clear;41;Calm;0;65%

Twentynine Palms;Mostly cloudy;83;W;9;28%

Ukiah;Clear;57;Calm;0;77%

Vacaville;Clear;61;SW;7;72%

Van Nuys;Clear;67;SE;3;84%

Vandenberg AFB;Mostly cloudy;55;NNE;6;100%

Victorville;Intermittent clouds;68;SW;8;35%

Visalia;Clear;68;NW;8;69%

Watsonville;Cloudy;58;Calm;0;86%

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