CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, August 23, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;64;SW;8;31%

Arcata;Cloudy;56;Calm;1;100%

Auburn;Clear;64;Calm;0;63%

Avalon;Partly cloudy;67;WNW;5;100%

Bakersfield;Clear;83;Calm;0;31%

Beale AFB;Clear;65;SSE;7;63%

Big Bear City;Clear;54;Calm;0;66%

Bishop;Clear;71;NW;7;24%

Blue Canyon;Clear;63;Calm;0;39%

Blythe;Clear;92;SSW;12;37%

Burbank;Clear;69;S;5;91%

Camarillo;Clear;68;Calm;0;75%

Camp Pendleton;Partly cloudy;70;Calm;0;84%

Campo;Intermittent clouds;62;ENE;5;80%

Carlsbad;Cloudy;71;Calm;0;75%

Chico;Clear;72;SE;3;46%

China Lake;Clear;86;SSW;16;13%

Chino;Partly cloudy;70;E;8;79%

Concord;Cloudy;62;WSW;9;72%

Corona;Clear;70;NW;5;81%

Crescent City;Cloudy;56;NNW;5;93%

Daggett-Barstow;Clear;84;WNW;15;26%

Edwards AFB;Clear;78;WSW;16;27%

El Centro;Clear;90;Calm;0;32%

Eureka;Cloudy;55;Calm;0;100%

Fairfield;Clear;60;SW;28;78%

Fresno;Clear;75;NW;12;53%

Fullerton;Clear;72;WNW;3;75%

Hanford;Clear;75;NW;12;54%

Hawthorne;Clear;70;SW;6;81%

Hayward;Cloudy;63;W;10;75%

Imperial;Clear;90;Calm;0;32%

Imperial Beach;Mostly cloudy;68;S;3;81%

Lancaster;Clear;74;WSW;15;36%

Lemoore Nas;Clear;73;NW;9;49%

Lincoln;Clear;66;SSE;8;63%

Livermore;Cloudy;60;W;9;83%

Lompoc;Cloudy;59;Calm;0;89%

Long Beach;Clear;71;NW;5;80%

Los Alamitos;Clear;71;NW;5;80%

Los Angeles;Clear;70;Calm;0;81%

Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;81%

Madera;Clear;70;WNW;8;67%

Mammoth;Mostly cloudy;65;NW;4;32%

Marysville;Clear;65;SSE;7;70%

Mather AFB;Clear;59;S;7;82%

Merced;Clear;68;NW;10;67%

Merced (airport);Clear;68;NW;10;67%

Miramar Mcas;Clear;70;WSW;3;75%

Modesto;Clear;66;NNW;10;69%

Moffett Nas;Cloudy;63;N;7;77%

Mojave;Clear;79;WSW;15;25%

Montague;Clear;63;E;3;28%

Monterey Rabr;Cloudy;62;W;6;83%

Mount Shasta;Hazy moonlight;58;Calm;0;53%

Napa County;Mostly cloudy;57;SW;12;90%

Needles;Clear;96;S;20;32%

North Island;Mostly cloudy;72;Calm;0;78%

Oakland;Mostly cloudy;60;W;8;91%

Oceanside;Cloudy;71;Calm;0;75%

Ontario;Partly cloudy;70;E;8;79%

Oroville;Clear;71;ESE;6;56%

Oxnard;Clear;65;Calm;0;86%

Palm Springs;Clear;91;NW;8;28%

Palmdale;Clear;77;Calm;0;25%

Paso Robles;Clear;59;WSW;6;83%

Point Mugu;Clear;66;NNW;3;83%

Porterville;Clear;75;NNW;6;53%

Ramona;Clear;64;Calm;0;83%

Redding;Clear;69;Calm;0;52%

Riverside;Clear;71;W;7;72%

Riverside March;Clear;72;WNW;5;54%

Sacramento;Clear;61;SSW;8;80%

Sacramento International;Clear;63;SSE;10;72%

Salinas;Cloudy;62;NNW;8;86%

San Bernardino;Clear;75;SW;5;57%

San Carlos;Mostly cloudy;59;NW;8;91%

San Diego;Mostly cloudy;72;Calm;0;78%

San Diego Brown;Cloudy;70;Calm;0;83%

San Diego Montgomery;Partly cloudy;71;WNW;3;78%

San Francisco;Intermittent clouds;59;W;8;93%

San Jose;Cloudy;63;N;6;77%

San Luis Obispo;Cloudy;61;NNW;9;80%

San Nicolas Island;Partly cloudy;64;WNW;20;89%

Sandberg;Clear;68;WSW;6;29%

Santa Ana;Partly cloudy;69;WSW;5;87%

Santa Barbara;Clear;62;Calm;0;83%

Santa Maria;Fog;59;WNW;3;89%

Santa Monica;Partly cloudy;72;S;3;75%

Santa Rosa;Cloudy;58;SE;3;90%

Santa Ynez;Clear;57;WNW;5;87%

Santee;Mostly cloudy;70;WNW;5;82%

South Lake Tahoe;Clear;47;Calm;0;76%

Stockton;Clear;66;WNW;9;69%

Thermal;Clear;93;NW;10;25%

Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;61%

Twentynine Palms;Cloudy;86;WSW;10;32%

Ukiah;Clear;65;S;7;65%

Vacaville;Clear;65;SSW;9;67%

Van Nuys;Clear;71;SE;3;72%

Vandenberg AFB;Mostly cloudy;59;N;6;100%

Victorville;Mostly clear;73;W;10;43%

Visalia;Clear;75;NW;12;57%

Watsonville;Cloudy;60;Calm;0;89%

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