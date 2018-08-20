CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Monday, August 20, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;70;WSW;3;24%
Arcata;Cloudy;55;SSW;6;100%
Auburn;Clear;73;E;6;33%
Avalon;Clear;68;Calm;0;75%
Bakersfield;Clear;89;N;9;23%
Beale AFB;Clear;78;ESE;6;31%
Big Bear City;Clear;57;Calm;0;67%
Bishop;Clear;84;SSW;5;17%
Blue Canyon;Clear;68;ESE;5;23%
Blythe;Clear;97;SSW;11;35%
Burbank;Clear;72;ESE;5;81%
Camarillo;Clear;70;WNW;3;75%
Camp Pendleton;Partly cloudy w/ showers;72;Calm;0;78%
Campo;Partly cloudy;70;E;3;65%
Carlsbad;Clear;69;Calm;0;80%
Chico;Cloudy;86;E;5;17%
China Lake;Clear;84;SSW;6;15%
Chino;Clear;74;S;7;70%
Concord;Clear;63;W;5;55%
Corona;Clear;72;WSW;5;78%
Crescent City;Cloudy;56;S;10;93%
Daggett-Barstow;Clear;90;W;13;22%
Edwards AFB;Clear;81;SW;12;26%
El Centro;Clear;94;WNW;3;40%
Eureka;Cloudy;55;S;6;97%
Fairfield;Clear;59;SW;21;77%
Fresno;Clear;82;WNW;9;31%
Fullerton;Clear;73;SSE;5;73%
Hanford;Clear;81;NNW;10;36%
Hawthorne;Mostly cloudy;72;SW;5;83%
Hayward;Cloudy;59;N;5;80%
Imperial;Clear;94;WNW;3;40%
Imperial Beach;Clear;69;Calm;0;80%
Lancaster;Clear;82;WSW;13;27%
Lemoore Nas;Clear;78;NW;10;29%
Lincoln;Clear;77;SE;9;31%
Livermore;Clear;63;Calm;0;67%
Lompoc;Cloudy;60;NW;7;89%
Long Beach;Clear;73;Calm;0;80%
Los Alamitos;Clear;73;Calm;0;80%
Los Angeles;Clear;71;Calm;0;86%
Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;86%
Madera;Clear;76;WNW;8;42%
Mammoth;Clear;64;NNW;7;37%
Marysville;Clear;74;SE;9;38%
Mather AFB;Intermittent clouds;72;SSE;7;46%
Merced;Clear;70;Calm;0;58%
Merced (airport);Clear;70;Calm;0;58%
Miramar Mcas;Clear;72;SW;3;73%
Modesto;Clear;76;N;5;42%
Moffett Nas;Clear;59;NE;5;89%
Mojave;Clear;88;WNW;24;14%
Montague;Clear;65;NE;5;32%
Monterey Rabr;Cloudy;57;N;3;89%
Mount Shasta;Clear;69;N;5;28%
Napa County;Mostly cloudy;57;WSW;11;85%
Needles;Clear;105;WSW;9;20%
North Island;Partly cloudy;72;Calm;0;78%
Oakland;Mostly cloudy;58;W;7;93%
Oceanside;Clear;69;Calm;0;80%
Ontario;Clear;74;S;7;70%
Oroville;Clear;80;E;9;36%
Oxnard;Clear;67;Calm;0;90%
Palm Springs;Clear;94;WNW;5;33%
Palmdale;Clear;82;SSW;10;28%
Paso Robles;Clear;63;NW;6;64%
Point Mugu;Clear;67;WNW;3;84%
Porterville;Clear;78;Calm;0;47%
Ramona;Clear;68;WNW;5;81%
Redding;Clear;75;NNW;5;41%
Riverside;Clear;74;W;5;68%
Riverside March;Clear;74;W;3;60%
Sacramento;Clear;66;SE;3;56%
Sacramento International;Clear;68;SSE;10;46%
Salinas;Cloudy;57;WNW;7;89%
San Bernardino;Clear;78;WSW;5;54%
San Carlos;Mostly cloudy;59;N;8;83%
San Diego;Partly cloudy;72;Calm;0;78%
San Diego Brown;Clear;69;W;5;86%
San Diego Montgomery;Clear;71;Calm;0;80%
San Francisco;Intermittent clouds;57;W;8;93%
San Jose;Partly cloudy;60;Calm;0;86%
San Luis Obispo;Partly cloudy;58;NW;7;93%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;64;W;16;95%
Sandberg;Clear;78;NNW;15;23%
Santa Ana;Mostly clear;71;WSW;4;83%
Santa Barbara;Partly cloudy;68;ENE;6;87%
Santa Maria;Cloudy;61;Calm;0;89%
Santa Monica;Clear;73;SW;3;78%
Santa Rosa;Clear;53;Calm;0;96%
Santa Ynez;Clear;57;SW;5;87%
Santee;Partly cloudy;72;WNW;5;77%
South Lake Tahoe;Clear;58;Calm;0;37%
Stockton;Clear;71;NNE;6;50%
Thermal;Clear;97;NNE;3;30%
Truckee-Tahoe;Clear;50;Calm;0;49%
Twentynine Palms;Partly cloudy;92;W;11;29%
Ukiah;Clear;70;Calm;0;42%
Vacaville;Clear;66;SW;12;58%
Van Nuys;Clear;75;SE;5;63%
Vandenberg AFB;Cloudy;58;N;8;93%
Victorville;Clear;79;SSW;9;46%
Visalia;Clear;81;NNW;6;36%
Watsonville;Cloudy;56;Calm;0;93%
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