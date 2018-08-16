CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Thursday, August 16, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;57;Calm;0;48%
Arcata;Cloudy;56;N;4;100%
Auburn;Clear;68;ESE;5;52%
Avalon;Fog;64;NNE;5;100%
Bakersfield;Clear;83;N;9;35%
Beale AFB;Clear;65;SSE;5;68%
Big Bear City;Clear;52;Calm;0;81%
Bishop;Partly cloudy;69;WNW;5;41%
Blue Canyon;Clear;70;Calm;0;27%
Blythe;Mostly cloudy;87;SSW;11;55%
Burbank;Clear;70;S;3;87%
Camarillo;Clear;70;NW;3;75%
Camp Pendleton;Cloudy;73;Calm;0;75%
Campo;Cloudy;67;Calm;0;81%
Carlsbad;Cloudy;73;Calm;0;75%
Chico;Clear;72;S;5;49%
China Lake;Clear;85;SSE;9;23%
Chino;Partly cloudy;71;WSW;6;78%
Concord;Clear;62;SW;10;77%
Corona;Clear;70;WNW;5;81%
Crescent City;Cloudy;57;Calm;0;96%
Daggett-Barstow;Clear;82;W;7;48%
Edwards AFB;Clear;77;SSW;10;38%
El Centro;Clear;88;SE;12;60%
Eureka;Cloudy;56;NNW;4;100%
Fairfield;Clear;61;SW;25;78%
Fresno;Clear;74;NW;8;55%
Fullerton;Partly cloudy;72;Calm;0;75%
Hanford;Clear;72;NNW;5;65%
Hawthorne;Cloudy;72;Calm;0;81%
Hayward;Cloudy;63;WNW;7;80%
Imperial;Clear;88;SE;12;60%
Imperial Beach;Mostly cloudy;69;Calm;0;80%
Lancaster;Clear;78;WSW;7;35%
Lemoore Nas;Clear;73;NNW;8;52%
Lincoln;Clear;64;SSE;7;63%
Livermore;Mostly cloudy;59;W;6;86%
Lompoc;Cloudy;61;WNW;6;89%
Long Beach;Cloudy;72;Calm;0;81%
Los Alamitos;Cloudy;72;Calm;0;81%
Los Angeles;Clear;72;Calm;0;81%
Los Angeles Downtown;Clear;72;Calm;0;81%
Madera;Clear;67;WNW;6;75%
Mammoth;Cloudy;64;SE;2;29%
Marysville;Clear;65;SSE;6;70%
Mather AFB;Cloudy;63;SSE;9;76%
Merced;Clear;66;NW;6;72%
Merced (airport);Clear;66;NW;6;72%
Miramar Mcas;Partly cloudy;71;Calm;0;70%
Modesto;Clear;66;N;6;72%
Moffett Nas;Partly cloudy;62;N;7;83%
Mojave;Clear;81;SW;7;24%
Montague;Cloudy;64;Calm;0;37%
Monterey Rabr;Mostly cloudy;59;SW;5;89%
Mount Shasta;Cloudy;58;Calm;0;50%
Napa County;Cloudy;58;W;7;91%
Needles;Partly cloudy;91;SSW;14;41%
North Island;Cloudy;71;SW;5;78%
Oakland;Cloudy;59;W;10;98%
Oceanside;Cloudy;73;Calm;0;75%
Ontario;Partly cloudy;71;WSW;6;78%
Oroville;Clear;68;SSE;5;65%
Oxnard;Clear;67;Calm;0;90%
Palm Springs;Clear;88;N;9;42%
Palmdale;Clear;79;SSW;8;35%
Paso Robles;Clear;63;NNW;3;75%
Point Mugu;Clear;70;S;5;81%
Porterville;Clear;74;Calm;0;55%
Ramona;Clear;66;WNW;3;86%
Redding;Clear;70;Calm;0;52%
Riverside;Clear;70;W;5;78%
Riverside March;Clear;70;NW;3;77%
Sacramento;Clear;62;N;3;80%
Sacramento International;Clear;63;SE;12;72%
Salinas;Clear;59;NNE;3;86%
San Bernardino;Clear;74;W;3;64%
San Carlos;Partly cloudy;61;W;5;82%
San Diego;Cloudy;71;SW;5;78%
San Diego Brown;Clear;69;Calm;5;83%
San Diego Montgomery;Clear;70;Calm;0;81%
San Francisco;Cloudy;58;WNW;11;96%
San Jose;Partly cloudy;61;N;7;86%
San Luis Obispo;Clear;60;Calm;0;89%
San Nicolas Island;Clear;63;SW;6;92%
Sandberg;Clear;71;WSW;5;36%
Santa Ana;Cloudy;71;SSW;4;86%
Santa Barbara;Clear;66;Calm;0;86%
Santa Maria;Partly cloudy;60;Calm;0;92%
Santa Monica;Clear;73;Calm;0;73%
Santa Rosa;Cloudy;56;SSW;3;96%
Santa Ynez;Clear;59;Calm;0;87%
Santee;Clear;70;W;6;77%
South Lake Tahoe;Clear;50;S;3;63%
Stockton;Clear;65;N;5;75%
Thermal;Clear;89;S;6;52%
Truckee-Tahoe;Clear;50;Calm;0;61%
Twentynine Palms;Intermittent clouds;84;SW;6;50%
Ukiah;Clear;62;Calm;0;72%
Vacaville;Mostly cloudy;61;SSW;15;79%
Van Nuys;Clear;70;Calm;0;75%
Vandenberg AFB;Cloudy;60;NNW;6;94%
Victorville;Mostly cloudy;72;SSW;7;60%
Visalia;Clear;73;NW;8;61%
Watsonville;Clear;57;Calm;0;89%
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