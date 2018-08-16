CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Thursday, August 16, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;57;Calm;0;48%

Arcata;Cloudy;56;N;4;100%

Auburn;Clear;68;ESE;5;52%

Avalon;Fog;64;NNE;5;100%

Bakersfield;Clear;83;N;9;35%

Beale AFB;Clear;65;SSE;5;68%

Big Bear City;Clear;52;Calm;0;81%

Bishop;Partly cloudy;69;WNW;5;41%

Blue Canyon;Clear;70;Calm;0;27%

Blythe;Mostly cloudy;87;SSW;11;55%

Burbank;Clear;70;S;3;87%

Camarillo;Clear;70;NW;3;75%

Camp Pendleton;Cloudy;73;Calm;0;75%

Campo;Cloudy;67;Calm;0;81%

Carlsbad;Cloudy;73;Calm;0;75%

Chico;Clear;72;S;5;49%

China Lake;Clear;85;SSE;9;23%

Chino;Partly cloudy;71;WSW;6;78%

Concord;Clear;62;SW;10;77%

Corona;Clear;70;WNW;5;81%

Crescent City;Cloudy;57;Calm;0;96%

Daggett-Barstow;Clear;82;W;7;48%

Edwards AFB;Clear;77;SSW;10;38%

El Centro;Clear;88;SE;12;60%

Eureka;Cloudy;56;NNW;4;100%

Fairfield;Clear;61;SW;25;78%

Fresno;Clear;74;NW;8;55%

Fullerton;Partly cloudy;72;Calm;0;75%

Hanford;Clear;72;NNW;5;65%

Hawthorne;Cloudy;72;Calm;0;81%

Hayward;Cloudy;63;WNW;7;80%

Imperial;Clear;88;SE;12;60%

Imperial Beach;Mostly cloudy;69;Calm;0;80%

Lancaster;Clear;78;WSW;7;35%

Lemoore Nas;Clear;73;NNW;8;52%

Lincoln;Clear;64;SSE;7;63%

Livermore;Mostly cloudy;59;W;6;86%

Lompoc;Cloudy;61;WNW;6;89%

Long Beach;Cloudy;72;Calm;0;81%

Los Alamitos;Cloudy;72;Calm;0;81%

Los Angeles;Clear;72;Calm;0;81%

Los Angeles Downtown;Clear;72;Calm;0;81%

Madera;Clear;67;WNW;6;75%

Mammoth;Cloudy;64;SE;2;29%

Marysville;Clear;65;SSE;6;70%

Mather AFB;Cloudy;63;SSE;9;76%

Merced;Clear;66;NW;6;72%

Merced (airport);Clear;66;NW;6;72%

Miramar Mcas;Partly cloudy;71;Calm;0;70%

Modesto;Clear;66;N;6;72%

Moffett Nas;Partly cloudy;62;N;7;83%

Mojave;Clear;81;SW;7;24%

Montague;Cloudy;64;Calm;0;37%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;59;SW;5;89%

Mount Shasta;Cloudy;58;Calm;0;50%

Napa County;Cloudy;58;W;7;91%

Needles;Partly cloudy;91;SSW;14;41%

North Island;Cloudy;71;SW;5;78%

Oakland;Cloudy;59;W;10;98%

Oceanside;Cloudy;73;Calm;0;75%

Ontario;Partly cloudy;71;WSW;6;78%

Oroville;Clear;68;SSE;5;65%

Oxnard;Clear;67;Calm;0;90%

Palm Springs;Clear;88;N;9;42%

Palmdale;Clear;79;SSW;8;35%

Paso Robles;Clear;63;NNW;3;75%

Point Mugu;Clear;70;S;5;81%

Porterville;Clear;74;Calm;0;55%

Ramona;Clear;66;WNW;3;86%

Redding;Clear;70;Calm;0;52%

Riverside;Clear;70;W;5;78%

Riverside March;Clear;70;NW;3;77%

Sacramento;Clear;62;N;3;80%

Sacramento International;Clear;63;SE;12;72%

Salinas;Clear;59;NNE;3;86%

San Bernardino;Clear;74;W;3;64%

San Carlos;Partly cloudy;61;W;5;82%

San Diego;Cloudy;71;SW;5;78%

San Diego Brown;Clear;69;Calm;5;83%

San Diego Montgomery;Clear;70;Calm;0;81%

San Francisco;Cloudy;58;WNW;11;96%

San Jose;Partly cloudy;61;N;7;86%

San Luis Obispo;Clear;60;Calm;0;89%

San Nicolas Island;Clear;63;SW;6;92%

Sandberg;Clear;71;WSW;5;36%

Santa Ana;Cloudy;71;SSW;4;86%

Santa Barbara;Clear;66;Calm;0;86%

Santa Maria;Partly cloudy;60;Calm;0;92%

Santa Monica;Clear;73;Calm;0;73%

Santa Rosa;Cloudy;56;SSW;3;96%

Santa Ynez;Clear;59;Calm;0;87%

Santee;Clear;70;W;6;77%

South Lake Tahoe;Clear;50;S;3;63%

Stockton;Clear;65;N;5;75%

Thermal;Clear;89;S;6;52%

Truckee-Tahoe;Clear;50;Calm;0;61%

Twentynine Palms;Intermittent clouds;84;SW;6;50%

Ukiah;Clear;62;Calm;0;72%

Vacaville;Mostly cloudy;61;SSW;15;79%

Van Nuys;Clear;70;Calm;0;75%

Vandenberg AFB;Cloudy;60;NNW;6;94%

Victorville;Mostly cloudy;72;SSW;7;60%

Visalia;Clear;73;NW;8;61%

Watsonville;Clear;57;Calm;0;89%

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