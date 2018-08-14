CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Monday, August 13, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;67;Calm;0;15%

Arcata;Cloudy;57;NNE;2;94%

Auburn;Clear;77;E;7;17%

Avalon;Clear;63;WSW;6;90%

Bakersfield;Clear;88;WNW;6;22%

Beale AFB;Clear;71;SSE;8;47%

Big Bear City;Clear;54;Calm;0;71%

Bishop;Clear;76;W;7;37%

Blue Canyon;Clear;68;Calm;0;31%

Blythe;Mostly clear;95;WNW;10;42%

Burbank;Clear;73;SSE;8;65%

Camarillo;Cloudy;71;W;6;72%

Camp Pendleton;Mostly cloudy w/ shower;71;NNW;3;78%

Campo;Mostly cloudy;67;Calm;0;70%

Carlsbad;Partly cloudy;72;W;5;78%

Chico;Clear;82;ESE;3;28%

China Lake;Clear;89;SSW;9;16%

Chino;Cloudy;74;SW;10;56%

Concord;Clear;63;S;14;69%

Corona;Clear;74;W;10;47%

Crescent City;Cloudy;55;SSE;12;96%

Daggett-Barstow;Clear;90;WSW;16;24%

Edwards AFB;Clear;79;SW;20;27%

El Centro;Clear;94;SW;9;28%

Eureka;Cloudy;57;NNE;3;89%

Fairfield;Clear;60;SW;24;79%

Fresno;Clear;87;NW;13;27%

Fullerton;Clear;73;WNW;5;68%

Hanford;Clear;85;NNW;9;31%

Hawthorne;Cloudy;71;WSW;8;80%

Hayward;Cloudy;59;NW;7;83%

Imperial;Clear;94;SW;9;28%

Imperial Beach;Cloudy;73;W;7;78%

Lancaster;Clear;77;SW;14;28%

Lemoore Nas;Mostly clear;83;NW;14;31%

Lincoln;Clear;73;SE;8;43%

Livermore;Clear;59;WNW;12;83%

Lompoc;Cloudy;59;W;3;93%

Long Beach;Clear;72;WNW;7;75%

Los Alamitos;Clear;72;WNW;7;75%

Los Angeles;Cloudy;71;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Cloudy;71;Calm;0;78%

Madera;Clear;77;W;7;47%

Mammoth;Cloudy;70;NNW;7;21%

Marysville;Clear;75;SSE;13;51%

Mather AFB;Clear;66;SE;7;59%

Merced;Clear;77;NW;9;40%

Merced (airport);Clear;77;NW;9;40%

Miramar Mcas;Partly cloudy;73;W;5;68%

Modesto;Clear;79;NNW;9;25%

Moffett Nas;Cloudy;60;N;12;89%

Mojave;Partly cloudy;84;WNW;17;17%

Montague;Cloudy;75;NE;7;27%

Monterey Rabr;Cloudy;58;SSW;9;93%

Mount Shasta;Cloudy;63;Calm;0;46%

Napa County;Mostly cloudy;59;WSW;14;84%

Needles;Clear;102;SSW;13;27%

North Island;Partly cloudy;73;NW;7;73%

Oakland;Cloudy;59;W;14;90%

Oceanside;Partly cloudy;72;W;5;78%

Ontario;Cloudy;74;SW;10;56%

Oroville;Intermittent clouds;82;SE;6;40%

Oxnard;Cloudy;67;W;12;90%

Palm Springs;Clear;94;NW;16;23%

Palmdale;Clear;79;SW;13;30%

Paso Robles;Clear;69;NW;6;50%

Point Mugu;Mostly cloudy;70;WNW;8;78%

Porterville;Clear;81;NNW;6;40%

Ramona;Clear;68;W;5;78%

Redding;Clear;82;Calm;0;36%

Riverside;Clear;74;WNW;3;51%

Riverside March;Clear;73;WNW;6;44%

Sacramento;Clear;67;S;7;65%

Sacramento International;Clear;67;SSE;10;65%

Salinas;Cloudy;59;NW;9;89%

San Bernardino;Clear;77;WSW;5;39%

San Carlos;Mostly cloudy;57;WNW;9;87%

San Diego;Partly cloudy;73;NW;7;73%

San Diego Brown;Partly cloudy;70;WNW;5;88%

San Diego Montgomery;Clear;72;WNW;6;73%

San Francisco;Cloudy;57;WNW;14;91%

San Jose;Cloudy;59;NNW;9;89%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;59;SW;3;86%

San Nicolas Island;Clear;63;W;10;91%

Sandberg;Clear;69;SW;7;40%

Santa Ana;Cloudy;70;SW;7;83%

Santa Barbara;Clear;67;W;5;86%

Santa Maria;Cloudy;60;NW;8;89%

Santa Monica;Mostly cloudy;70;WSW;7;83%

Santa Rosa;Cloudy;56;S;5;93%

Santa Ynez;Clear;59;SW;7;87%

Santee;Clear;72;WNW;6;77%

South Lake Tahoe;Clear;60;Calm;0;47%

Stockton;Clear;75;WNW;10;42%

Thermal;Clear;97;NNW;15;20%

Truckee-Tahoe;Clear;55;Calm;0;47%

Twentynine Palms;Mostly cloudy;89;N;9;30%

Ukiah;Clear;70;N;3;46%

Vacaville;Mostly cloudy;63;SW;16;73%

Van Nuys;Clear;75;ESE;5;44%

Vandenberg AFB;Cloudy;58;SSW;9;97%

Victorville;Cloudy;76;SW;12;37%

Visalia;Clear;82;NW;8;40%

Watsonville;Cloudy;58;E;6;93%

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