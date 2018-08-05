CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, August 5, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;54;ESE;3;49%

Arcata;Cloudy;57;NNW;6;100%

Auburn;Clear;73;ESE;6;33%

Avalon;Clear;75;Calm;0;47%

Bakersfield;Hazy moonlight;84;Calm;0;36%

Beale AFB;Clear;78;SE;9;33%

Big Bear City;Clear;58;Calm;0;43%

Bishop;Clear;78;N;14;15%

Blue Canyon;Partly cloudy;60;E;3;37%

Blythe;Mostly clear;96;S;9;23%

Burbank;Clear;73;E;6;79%

Camarillo;Clear;68;Calm;0;78%

Camp Pendleton;Clear;67;Calm;0;84%

Campo;Clear;67;NNE;3;56%

Carlsbad;Clear;64;Calm;0;89%

Chico;Clear;84;NNW;3;20%

China Lake;Clear;89;SSW;8;11%

Chino;Clear;75;NNE;6;67%

Concord;Clear;70;S;13;48%

Corona;Clear;69;Calm;5;80%

Crescent City;Cloudy;59;N;3;83%

Daggett-Barstow;Clear;89;SW;25;12%

Edwards AFB;Clear;79;SSW;13;18%

El Centro;Clear;97;Calm;15;15%

Eureka;Cloudy;57;N;6;93%

Fairfield;Clear;67;SSW;15;52%

Fresno;Clear;82;NW;12;23%

Fullerton;Clear;72;SSE;5;78%

Hanford;Clear;80;NNW;10;27%

Hawthorne;Clear;71;WSW;3;83%

Hayward;Clear;62;Calm;0;72%

Imperial;Clear;97;Calm;15;15%

Imperial Beach;Clear;66;SSW;3;90%

Lancaster;Clear;81;W;16;22%

Lemoore Nas;Clear;79;NW;13;32%

Lincoln;Clear;75;SSE;9;33%

Livermore;Clear;63;W;12;59%

Lompoc;Clear;59;Calm;0;77%

Long Beach;Clear;73;SE;6;80%

Los Alamitos;Clear;73;SE;6;80%

Los Angeles;Clear;72;Calm;0;81%

Los Angeles Downtown;Clear;72;Calm;0;81%

Madera;Clear;73;WNW;7;35%

Mammoth;Hazy moonlight;59;NNW;7;52%

Marysville;Cloudy;73;SSE;9;45%

Mather AFB;Mostly clear;70;SE;8;46%

Merced;Clear;75;N;9;33%

Merced (airport);Clear;75;N;9;33%

Miramar Mcas;Clear;69;WSW;3;78%

Modesto;Clear;74;NNE;5;32%

Moffett Nas;Clear;59;ENE;3;90%

Mojave;Partly cloudy;82;WNW;23;22%

Montague;Clear;67;N;9;44%

Monterey Rabr;Clear;60;W;5;72%

Mount Shasta;Cloudy;65;N;3;38%

Napa County;Mostly clear;63;SW;10;68%

Needles;Clear;103;SW;13;14%

North Island;Clear;74;NW;3;76%

Oakland;Mostly clear;58;NNW;9;88%

Oceanside;Clear;64;Calm;0;89%

Ontario;Clear;75;NNE;6;67%

Oroville;Cloudy;76;Calm;0;41%

Oxnard;Clear;68;Calm;0;83%

Palm Springs;Clear;94;Calm;0;19%

Palmdale;Clear;80;SW;7;19%

Paso Robles;Clear;73;NW;17;36%

Point Mugu;Clear;64;Calm;0;90%

Porterville;Clear;75;SSE;5;53%

Ramona;Clear;65;Calm;0;75%

Redding;Cloudy;76;NNW;5;34%

Riverside;Clear;75;Calm;0;57%

Riverside March;Clear;75;Calm;0;48%

Sacramento;Clear;68;SE;7;54%

Sacramento International;Partly cloudy;71;SSE;12;47%

Salinas;Clear;58;N;10;80%

San Bernardino;Clear;77;SW;3;37%

San Carlos;Clear;63;NNW;6;63%

San Diego;Clear;74;NW;3;76%

San Diego Brown;Clear;68;Calm;0;88%

San Diego Montgomery;Clear;71;WSW;3;80%

San Francisco;Mostly clear;57;WNW;11;84%

San Jose;Clear;69;NW;6;58%

San Luis Obispo;Clear;61;Calm;0;72%

San Nicolas Island;Clear;62;W;5;100%

Sandberg;Clear;74;NNW;21;28%

Santa Ana;Mostly clear;71;WSW;4;84%

Santa Barbara;Clear;63;Calm;0;90%

Santa Maria;Clear;59;Calm;0;77%

Santa Monica;Clear;68;Calm;0;96%

Santa Rosa;Clear;58;SSE;5;74%

Santa Ynez;Clear;61;SW;5;72%

Santee;Clear;73;SW;5;73%

South Lake Tahoe;Clear;49;Calm;0;51%

Stockton;Clear;74;W;10;35%

Thermal;Clear;98;NNW;15;16%

Truckee-Tahoe;Clear;43;SE;6;60%

Twentynine Palms;Clear;90;N;11;17%

Ukiah;Clear;69;E;3;42%

Vacaville;Cloudy;72;SSW;5;42%

Van Nuys;Clear;77;E;3;51%

Vandenberg AFB;Clear;55;SSW;6;85%

Victorville;Clear;78;SW;10;23%

Visalia;Clear;81;NW;7;32%

Watsonville;Clear;56;Calm;0;86%

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