CA Current Conditions as of 04:00 AM PDT Tuesday, July 10, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;53;Calm;0;58%

Arcata;Mostly clear;52;Calm;1;94%

Auburn;Clear;73;Calm;0;28%

Avalon;Clear;72;SE;8;52%

Bakersfield;Clear;79;Calm;0;27%

Beale AFB;Clear;72;SE;3;37%

Big Bear City;Clear;57;Calm;0;93%

Bishop;Partly cloudy;72;W;9;30%

Blue Canyon;Clear;65;NE;3;25%

Blythe;Cloudy;85;NNE;6;51%

Burbank;Clear;72;NW;5;73%

Camarillo;Clear;72;N;3;81%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;72;Calm;0;87%

Campo;Cloudy;70;ENE;7;50%

Carlsbad;Clear;73;SW;6;84%

Chico;Clear;73;Calm;0;28%

China Lake;Clear;87;ESE;14;12%

Chino;Cloudy;73;N;4;65%

Concord;Clear;72;Calm;0;34%

Corona;Partly cloudy;72;Calm;0;75%

Crescent City;Clear;54;Calm;0;89%

Daggett-Barstow;Clear;81;E;14;60%

Edwards AFB;Cloudy;82;S;5;8%

El Centro;Cloudy;84;ENE;10;60%

Eureka;Mostly clear;52;N;2;95%

Fairfield;Clear;68;SW;12;45%

Fresno;Mostly clear;77;NW;7;29%

Fullerton;Clear;74;Calm;0;73%

Hanford;Clear;76;NNW;5;34%

Hawthorne;Clear;73;E;3;80%

Hayward;Clear;64;SSW;3;72%

Imperial;Cloudy;84;ENE;10;60%

Imperial Beach;Clear;70;SSW;8;89%

Lancaster;Partly cloudy;81;W;12;14%

Lemoore Nas;Clear;70;NNW;7;40%

Lincoln;Clear;63;Calm;0;63%

Livermore;Clear;66;NW;3;48%

Lompoc;Clear;60;WNW;5;72%

Long Beach;Partly cloudy;73;S;6;87%

Los Alamitos;Partly cloudy;73;S;6;87%

Los Angeles;Clear;74;Calm;0;73%

Los Angeles Downtown;Clear;74;Calm;0;73%

Madera;Clear;70;WNW;6;46%

Mammoth;Mostly clear;54;N;5;69%

Marysville;Clear;65;Calm;0;67%

Mather AFB;Clear;64;SE;6;55%

Merced;Clear;71;N;6;40%

Merced (airport);Clear;71;N;6;40%

Miramar Mcas;Clear;73;Calm;0;78%

Modesto;Clear;74;NNW;10;34%

Moffett Nas;Clear;64;NNW;3;72%

Mojave;Cloudy;81;NE;8;13%

Montague;Clear;57;N;8;68%

Monterey Rabr;Clear;59;WSW;3;69%

Mount Shasta;Clear;59;N;5;61%

Napa County;Clear;59;W;4;70%

Needles;Clear;86;NE;5;52%

North Island;Cloudy;72;SSW;6;83%

Oakland;Clear;60;NNW;6;83%

Oceanside;Clear;73;SW;6;84%

Ontario;Cloudy;73;N;4;65%

Oroville;Clear;71;ENE;3;45%

Oxnard;Clear;71;Calm;0;83%

Palm Springs;Cloudy;86;Calm;0;56%

Palmdale;Clear;80;SSW;8;16%

Paso Robles;Clear;69;Calm;0;37%

Point Mugu;Clear;70;SE;6;87%

Porterville;Clear;71;SSE;7;48%

Ramona;Clear;70;NW;3;81%

Redding;Clear;67;NNE;3;44%

Riverside;Clear;78;Calm;0;49%

Riverside March;Mostly cloudy;77;W;6;40%

Sacramento;Clear;64;Calm;0;62%

Sacramento International;Clear;68;SSE;5;50%

Salinas;Clear;58;NNW;9;80%

San Bernardino;Clear;81;Calm;0;34%

San Carlos;Clear;63;Calm;0;67%

San Diego;Cloudy;72;SSW;6;83%

San Diego Brown;Clear;70;NNW;5;89%

San Diego Montgomery;Clear;71;Calm;0;83%

San Francisco;Clear;60;NW;8;78%

San Jose;Clear;64;WNW;3;67%

San Luis Obispo;Clear;68;WSW;5;52%

San Nicolas Island;Fog;67;ESE;8;100%

Sandberg;Cloudy;72;Calm;16;28%

Santa Ana;Cloudy;72;NNE;3;87%

Santa Barbara;Clear;72;E;5;75%

Santa Maria;Clear;62;NNW;5;69%

Santa Monica;Clear;72;Calm;0;75%

Santa Rosa;Clear;56;S;3;69%

Santa Ynez;Clear;63;Calm;0;55%

Santee;Clear;72;W;5;82%

South Lake Tahoe;Clear;45;S;3;70%

Stockton;Clear;67;NW;6;52%

Thermal;Clear;84;SW;6;60%

Truckee-Tahoe;Clear;45;Calm;0;65%

Twentynine Palms;Rain;81;ESE;7;62%

Ukiah;Clear;58;Calm;0;55%

Vacaville;Clear;68;SW;3;43%

Van Nuys;Clear;74;WNW;3;66%

Vandenberg AFB;Intermittent clouds;58;NNW;3;76%

Victorville;Mostly cloudy;76;E;7;41%

Visalia;Clear;68;Calm;0;72%

Watsonville;Clear;54;Calm;0;92%

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