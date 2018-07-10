CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 04:00 AM PDT Tuesday, July 10, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;53;Calm;0;58%
Arcata;Mostly clear;52;Calm;1;94%
Auburn;Clear;73;Calm;0;28%
Avalon;Clear;72;SE;8;52%
Bakersfield;Clear;79;Calm;0;27%
Beale AFB;Clear;72;SE;3;37%
Big Bear City;Clear;57;Calm;0;93%
Bishop;Partly cloudy;72;W;9;30%
Blue Canyon;Clear;65;NE;3;25%
Blythe;Cloudy;85;NNE;6;51%
Burbank;Clear;72;NW;5;73%
Camarillo;Clear;72;N;3;81%
Camp Pendleton;Mostly cloudy;72;Calm;0;87%
Campo;Cloudy;70;ENE;7;50%
Carlsbad;Clear;73;SW;6;84%
Chico;Clear;73;Calm;0;28%
China Lake;Clear;87;ESE;14;12%
Chino;Cloudy;73;N;4;65%
Concord;Clear;72;Calm;0;34%
Corona;Partly cloudy;72;Calm;0;75%
Crescent City;Clear;54;Calm;0;89%
Daggett-Barstow;Clear;81;E;14;60%
Edwards AFB;Cloudy;82;S;5;8%
El Centro;Cloudy;84;ENE;10;60%
Eureka;Mostly clear;52;N;2;95%
Fairfield;Clear;68;SW;12;45%
Fresno;Mostly clear;77;NW;7;29%
Fullerton;Clear;74;Calm;0;73%
Hanford;Clear;76;NNW;5;34%
Hawthorne;Clear;73;E;3;80%
Hayward;Clear;64;SSW;3;72%
Imperial;Cloudy;84;ENE;10;60%
Imperial Beach;Clear;70;SSW;8;89%
Lancaster;Partly cloudy;81;W;12;14%
Lemoore Nas;Clear;70;NNW;7;40%
Lincoln;Clear;63;Calm;0;63%
Livermore;Clear;66;NW;3;48%
Lompoc;Clear;60;WNW;5;72%
Long Beach;Partly cloudy;73;S;6;87%
Los Alamitos;Partly cloudy;73;S;6;87%
Los Angeles;Clear;74;Calm;0;73%
Los Angeles Downtown;Clear;74;Calm;0;73%
Madera;Clear;70;WNW;6;46%
Mammoth;Mostly clear;54;N;5;69%
Marysville;Clear;65;Calm;0;67%
Mather AFB;Clear;64;SE;6;55%
Merced;Clear;71;N;6;40%
Merced (airport);Clear;71;N;6;40%
Miramar Mcas;Clear;73;Calm;0;78%
Modesto;Clear;74;NNW;10;34%
Moffett Nas;Clear;64;NNW;3;72%
Mojave;Cloudy;81;NE;8;13%
Montague;Clear;57;N;8;68%
Monterey Rabr;Clear;59;WSW;3;69%
Mount Shasta;Clear;59;N;5;61%
Napa County;Clear;59;W;4;70%
Needles;Clear;86;NE;5;52%
North Island;Cloudy;72;SSW;6;83%
Oakland;Clear;60;NNW;6;83%
Oceanside;Clear;73;SW;6;84%
Ontario;Cloudy;73;N;4;65%
Oroville;Clear;71;ENE;3;45%
Oxnard;Clear;71;Calm;0;83%
Palm Springs;Cloudy;86;Calm;0;56%
Palmdale;Clear;80;SSW;8;16%
Paso Robles;Clear;69;Calm;0;37%
Point Mugu;Clear;70;SE;6;87%
Porterville;Clear;71;SSE;7;48%
Ramona;Clear;70;NW;3;81%
Redding;Clear;67;NNE;3;44%
Riverside;Clear;78;Calm;0;49%
Riverside March;Mostly cloudy;77;W;6;40%
Sacramento;Clear;64;Calm;0;62%
Sacramento International;Clear;68;SSE;5;50%
Salinas;Clear;58;NNW;9;80%
San Bernardino;Clear;81;Calm;0;34%
San Carlos;Clear;63;Calm;0;67%
San Diego;Cloudy;72;SSW;6;83%
San Diego Brown;Clear;70;NNW;5;89%
San Diego Montgomery;Clear;71;Calm;0;83%
San Francisco;Clear;60;NW;8;78%
San Jose;Clear;64;WNW;3;67%
San Luis Obispo;Clear;68;WSW;5;52%
San Nicolas Island;Fog;67;ESE;8;100%
Sandberg;Cloudy;72;Calm;16;28%
Santa Ana;Cloudy;72;NNE;3;87%
Santa Barbara;Clear;72;E;5;75%
Santa Maria;Clear;62;NNW;5;69%
Santa Monica;Clear;72;Calm;0;75%
Santa Rosa;Clear;56;S;3;69%
Santa Ynez;Clear;63;Calm;0;55%
Santee;Clear;72;W;5;82%
South Lake Tahoe;Clear;45;S;3;70%
Stockton;Clear;67;NW;6;52%
Thermal;Clear;84;SW;6;60%
Truckee-Tahoe;Clear;45;Calm;0;65%
Twentynine Palms;Rain;81;ESE;7;62%
Ukiah;Clear;58;Calm;0;55%
Vacaville;Clear;68;SW;3;43%
Van Nuys;Clear;74;WNW;3;66%
Vandenberg AFB;Intermittent clouds;58;NNW;3;76%
Victorville;Mostly cloudy;76;E;7;41%
Visalia;Clear;68;Calm;0;72%
Watsonville;Clear;54;Calm;0;92%
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