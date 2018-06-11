CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Monday, June 11, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;44;W;3;76%

Arcata;Cloudy;54;SSE;4;91%

Auburn;Clear;63;ENE;3;31%

Avalon;Clear;67;SE;3;41%

Bakersfield;Clear;71;Calm;0;34%

Beale AFB;Clear;62;Calm;0;30%

Big Bear City;Clear;45;Calm;0;42%

Bishop;Clear;66;NNW;8;19%

Blue Canyon;Clear;55;Calm;0;36%

Blythe;Clear;82;WSW;9;17%

Burbank;Clear;67;NE;3;59%

Camarillo;Clear;62;Calm;0;67%

Camp Pendleton;Cloudy;61;Calm;0;86%

Campo;Cloudy;49;ENE;6;70%

Carlsbad;Clear;58;Calm;0;86%

Chico;Clear;66;NE;7;22%

China Lake;Clear;73;SSW;12;20%

Chino;Cloudy;66;N;5;64%

Concord;Clear;61;SSW;8;57%

Corona;Clear;61;Calm;0;72%

Crescent City;Cloudy;54;S;16;80%

Daggett-Barstow;Clear;71;W;14;17%

Edwards AFB;Clear;66;WSW;12;23%

El Centro;Cloudy;82;W;12;18%

Eureka;Cloudy;54;SSE;6;91%

Fairfield;Clear;58;SW;14;62%

Fresno;Clear;67;NW;14;40%

Fullerton;Clear;66;Calm;0;77%

Hanford;Clear;66;NNW;7;39%

Hawthorne;Clear;65;Calm;0;72%

Hayward;Clear;58;SW;3;69%

Imperial;Cloudy;82;W;12;18%

Imperial Beach;Flurries;61;SSE;2;91%

Lancaster;Clear;66;W;20;24%

Lemoore Nas;Clear;60;WNW;8;37%

Lincoln;Clear;54;Calm;0;62%

Livermore;Clear;54;WSW;6;92%

Lompoc;Clear;53;WSW;8;79%

Long Beach;Clear;65;SE;5;86%

Los Alamitos;Clear;65;SE;5;86%

Los Angeles;Clear;66;Calm;0;67%

Los Angeles Downtown;Clear;66;Calm;0;67%

Madera;Clear;59;WNW;6;57%

Mammoth;Cloudy;46;NW;7;70%

Marysville;Clear;61;ENE;3;47%

Mather AFB;Cloudy;61;S;5;62%

Merced;Clear;60;NNW;6;55%

Merced (airport);Clear;60;NNW;6;55%

Miramar Mcas;Clear;62;SSE;3;77%

Modesto;Clear;62;N;6;51%

Moffett Nas;Clear;57;NNW;8;63%

Mojave;Clear;66;WNW;18;29%

Montague;Cloudy;57;NE;3;57%

Monterey Rabr;Clear;54;SSW;6;77%

Mount Shasta;Clear;46;Calm;0;76%

Napa County;Cloudy;55;WSW;5;78%

Needles;Clear;92;SW;7;7%

North Island;Cloudy;65;S;3;85%

Oakland;Clear;56;WNW;9;79%

Oceanside;Clear;58;Calm;0;86%

Ontario;Cloudy;66;N;5;64%

Oroville;Clear;61;N;3;47%

Oxnard;Clear;60;Calm;0;80%

Palm Springs;Clear;85;WNW;7;26%

Palmdale;Clear;63;S;3;19%

Paso Robles;Clear;56;NW;15;54%

Point Mugu;Clear;59;NW;3;77%

Porterville;Clear;65;Calm;0;51%

Ramona;Clear;58;Calm;0;74%

Redding;Cloudy;69;Calm;0;41%

Riverside;Clear;68;Calm;0;58%

Riverside March;Clear;64;WNW;3;58%

Sacramento;Clear;59;SSW;3;69%

Sacramento International;Clear;60;S;5;64%

Salinas;Clear;56;NNW;7;69%

San Bernardino;Clear;71;Calm;0;49%

San Carlos;Clear;54;NW;11;75%

San Diego;Cloudy;64;S;4;87%

San Diego Brown;Clear;61;Calm;0;89%

San Diego Montgomery;Clear;63;Calm;0;86%

San Francisco;Clear;56;WNW;12;78%

San Jose;Clear;58;NNW;6;66%

San Luis Obispo;Clear;54;WNW;9;71%

San Nicolas Island;Clear;56;WNW;17;89%

Sandberg;Clear;57;N;30;41%

Santa Ana;Cloudy;64;SSW;4;78%

Santa Barbara;Clear;57;Calm;0;80%

Santa Maria;Clear;52;NW;5;80%

Santa Monica;Clear;64;Calm;0;72%

Santa Rosa;Clear;59;N;3;47%

Santa Ynez;Clear;52;Calm;0;66%

Santee;Clear;63;Calm;0;82%

South Lake Tahoe;Clear;40;S;3;79%

Stockton;Clear;62;W;13;53%

Thermal;Clear;86;NNW;15;28%

Truckee-Tahoe;Clear;37;Calm;0;80%

Twentynine Palms;Cloudy;75;NW;13;15%

Ukiah;Clear;56;N;3;48%

Vacaville;Clear;62;SW;6;80%

Van Nuys;Clear;69;ENE;3;46%

Vandenberg AFB;Clear;51;N;16;84%

Victorville;Cloudy;64;WSW;7;22%

Visalia;Clear;65;NW;7;38%

Watsonville;Clear;52;NNW;3;80%

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