CA Current Conditions
Updated 4:03 am, Monday, June 11, 2018
CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Monday, June 11, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;44;W;3;76%
Arcata;Cloudy;54;SSE;4;91%
Auburn;Clear;63;ENE;3;31%
Avalon;Clear;67;SE;3;41%
Bakersfield;Clear;71;Calm;0;34%
Beale AFB;Clear;62;Calm;0;30%
Big Bear City;Clear;45;Calm;0;42%
Bishop;Clear;66;NNW;8;19%
Blue Canyon;Clear;55;Calm;0;36%
Blythe;Clear;82;WSW;9;17%
Burbank;Clear;67;NE;3;59%
Camarillo;Clear;62;Calm;0;67%
Camp Pendleton;Cloudy;61;Calm;0;86%
Campo;Cloudy;49;ENE;6;70%
Carlsbad;Clear;58;Calm;0;86%
Chico;Clear;66;NE;7;22%
China Lake;Clear;73;SSW;12;20%
Chino;Cloudy;66;N;5;64%
Concord;Clear;61;SSW;8;57%
Corona;Clear;61;Calm;0;72%
Crescent City;Cloudy;54;S;16;80%
Daggett-Barstow;Clear;71;W;14;17%
Edwards AFB;Clear;66;WSW;12;23%
El Centro;Cloudy;82;W;12;18%
Eureka;Cloudy;54;SSE;6;91%
Fairfield;Clear;58;SW;14;62%
Fresno;Clear;67;NW;14;40%
Fullerton;Clear;66;Calm;0;77%
Hanford;Clear;66;NNW;7;39%
Hawthorne;Clear;65;Calm;0;72%
Hayward;Clear;58;SW;3;69%
Imperial;Cloudy;82;W;12;18%
Imperial Beach;Flurries;61;SSE;2;91%
Lancaster;Clear;66;W;20;24%
Lemoore Nas;Clear;60;WNW;8;37%
Lincoln;Clear;54;Calm;0;62%
Livermore;Clear;54;WSW;6;92%
Lompoc;Clear;53;WSW;8;79%
Long Beach;Clear;65;SE;5;86%
Los Alamitos;Clear;65;SE;5;86%
Los Angeles;Clear;66;Calm;0;67%
Los Angeles Downtown;Clear;66;Calm;0;67%
Madera;Clear;59;WNW;6;57%
Mammoth;Cloudy;46;NW;7;70%
Marysville;Clear;61;ENE;3;47%
Mather AFB;Cloudy;61;S;5;62%
Merced;Clear;60;NNW;6;55%
Merced (airport);Clear;60;NNW;6;55%
Miramar Mcas;Clear;62;SSE;3;77%
Modesto;Clear;62;N;6;51%
Moffett Nas;Clear;57;NNW;8;63%
Mojave;Clear;66;WNW;18;29%
Montague;Cloudy;57;NE;3;57%
Monterey Rabr;Clear;54;SSW;6;77%
Mount Shasta;Clear;46;Calm;0;76%
Napa County;Cloudy;55;WSW;5;78%
Needles;Clear;92;SW;7;7%
North Island;Cloudy;65;S;3;85%
Oakland;Clear;56;WNW;9;79%
Oceanside;Clear;58;Calm;0;86%
Ontario;Cloudy;66;N;5;64%
Oroville;Clear;61;N;3;47%
Oxnard;Clear;60;Calm;0;80%
Palm Springs;Clear;85;WNW;7;26%
Palmdale;Clear;63;S;3;19%
Paso Robles;Clear;56;NW;15;54%
Point Mugu;Clear;59;NW;3;77%
Porterville;Clear;65;Calm;0;51%
Ramona;Clear;58;Calm;0;74%
Redding;Cloudy;69;Calm;0;41%
Riverside;Clear;68;Calm;0;58%
Riverside March;Clear;64;WNW;3;58%
Sacramento;Clear;59;SSW;3;69%
Sacramento International;Clear;60;S;5;64%
Salinas;Clear;56;NNW;7;69%
San Bernardino;Clear;71;Calm;0;49%
San Carlos;Clear;54;NW;11;75%
San Diego;Cloudy;64;S;4;87%
San Diego Brown;Clear;61;Calm;0;89%
San Diego Montgomery;Clear;63;Calm;0;86%
San Francisco;Clear;56;WNW;12;78%
San Jose;Clear;58;NNW;6;66%
San Luis Obispo;Clear;54;WNW;9;71%
San Nicolas Island;Clear;56;WNW;17;89%
Sandberg;Clear;57;N;30;41%
Santa Ana;Cloudy;64;SSW;4;78%
Santa Barbara;Clear;57;Calm;0;80%
Santa Maria;Clear;52;NW;5;80%
Santa Monica;Clear;64;Calm;0;72%
Santa Rosa;Clear;59;N;3;47%
Santa Ynez;Clear;52;Calm;0;66%
Santee;Clear;63;Calm;0;82%
South Lake Tahoe;Clear;40;S;3;79%
Stockton;Clear;62;W;13;53%
Thermal;Clear;86;NNW;15;28%
Truckee-Tahoe;Clear;37;Calm;0;80%
Twentynine Palms;Cloudy;75;NW;13;15%
Ukiah;Clear;56;N;3;48%
Vacaville;Clear;62;SW;6;80%
Van Nuys;Clear;69;ENE;3;46%
Vandenberg AFB;Clear;51;N;16;84%
Victorville;Cloudy;64;WSW;7;22%
Visalia;Clear;65;NW;7;38%
Watsonville;Clear;52;NNW;3;80%
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