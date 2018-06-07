CA Current Conditions
Published 2:03 am, Thursday, June 7, 2018
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Wednesday, June 6, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;58;SSW;8;35%
Arcata;Cloudy;53;NNW;6;92%
Auburn;Clear;61;SSE;5;67%
Avalon;Fog;53;SW;7;100%
Bakersfield;Clear;75;NW;10;33%
Beale AFB;Clear;63;SSE;12;67%
Big Bear City;Clear;50;SW;5;46%
Bishop;Clear;72;WNW;7;20%
Blue Canyon;Clear;54;NE;3;61%
Blythe;Intermittent clouds;86;WSW;10;14%
Burbank;Clear;62;ESE;6;77%
Camarillo;Clear;59;SSE;3;74%
Camp Pendleton;Cloudy;63;Calm;0;75%
Campo;Cloudy;53;NNE;3;79%
Carlsbad;Cloudy;62;Calm;0;74%
Chico;Clear;72;SE;16;46%
China Lake;Clear;78;SSW;17;17%
Chino;Mostly cloudy;63;SW;11;73%
Concord;Clear;58;SSW;18;71%
Corona;Clear;63;W;8;75%
Crescent City;Cloudy;55;Calm;0;89%
Daggett-Barstow;Clear;77;WSW;18;27%
Edwards AFB;Mostly clear;70;WSW;14;22%
El Centro;Cloudy;83;WNW;10;16%
Eureka;Cloudy;53;NW;7;100%
Fairfield;Clear;58;SW;32;71%
Fresno;Clear;66;NW;15;56%
Fullerton;Clear;62;Calm;0;77%
Hanford;Clear;70;NNW;13;45%
Hawthorne;Clear;61;WSW;3;77%
Hayward;Mostly cloudy;58;W;8;69%
Imperial;Cloudy;83;WNW;10;16%
Imperial Beach;Cloudy;63;Calm;0;72%
Lancaster;Clear;67;SW;14;37%
Lemoore Nas;Clear;71;NNW;13;38%
Lincoln;Clear;59;SSE;10;76%
Livermore;Cloudy;56;SW;10;89%
Lompoc;Cloudy;55;NW;14;87%
Long Beach;Clear;62;Calm;0;80%
Los Alamitos;Clear;62;Calm;0;80%
Los Angeles;Clear;61;Calm;0;77%
Los Angeles Downtown;Clear;61;Calm;0;77%
Madera;Clear;60;WNW;8;72%
Mammoth;Cloudy;61;NW;8;57%
Marysville;Clear;62;SSE;13;72%
Mather AFB;Mostly clear;55;S;7;81%
Merced;Clear;61;W;5;69%
Merced (airport);Clear;61;W;5;69%
Miramar Mcas;Partly cloudy;62;Calm;0;72%
Modesto;Clear;61;NNW;9;59%
Moffett Nas;Partly cloudy;57;WSW;5;74%
Mojave;Partly cloudy;70;W;13;28%
Montague;Clear;62;Calm;0;67%
Monterey Rabr;Mostly cloudy;55;SSW;6;83%
Mount Shasta;Partly cloudy;61;Calm;0;59%
Napa County;Mostly cloudy;54;SW;15;90%
Needles;Clear;94;WSW;13;7%
North Island;Cloudy;63;NW;6;72%
Oakland;Mostly cloudy;57;WSW;14;87%
Oceanside;Cloudy;62;Calm;0;74%
Ontario;Mostly cloudy;63;SW;11;73%
Oroville;Clear;67;SE;15;60%
Oxnard;Clear;59;Calm;0;83%
Palm Springs;Clear;83;NW;18;28%
Palmdale;Clear;68;W;13;16%
Paso Robles;Clear;55;NW;15;74%
Point Mugu;Clear;57;W;5;86%
Porterville;Cloudy;72;WNW;12;47%
Ramona;Clear;53;W;5;85%
Redding;Clear;74;S;7;45%
Riverside;Cloudy;64;S;10;76%
Riverside March;Clear;62;NW;9;78%
Sacramento;Clear;57;S;10;80%
Sacramento International;Mostly clear;58;SSE;16;77%
Salinas;Cloudy;57;W;13;77%
San Bernardino;Clear;65;SW;6;65%
San Carlos;Mostly cloudy;54;WSW;13;89%
San Diego;Cloudy;63;NW;6;72%
San Diego Brown;Cloudy;61;Calm;0;80%
San Diego Montgomery;Cloudy;62;WNW;3;74%
San Francisco;Mostly cloudy;54;W;14;89%
San Jose;Partly cloudy;58;W;3;69%
San Luis Obispo;Cloudy;55;WNW;5;89%
San Nicolas Island;Cloudy;56;WNW;28;89%
Sandberg;Clear;59;NNW;13;37%
Santa Ana;Cloudy;62;WSW;7;86%
Santa Barbara;Clear;59;N;7;71%
Santa Maria;Cloudy;56;WNW;12;86%
Santa Monica;Clear;59;SSW;3;83%
Santa Rosa;Clear;54;S;3;86%
Santa Ynez;Cloudy;54;W;5;87%
Santee;Cloudy;61;WNW;7;77%
South Lake Tahoe;Clear;47;Calm;0;79%
Stockton;Clear;60;W;17;64%
Thermal;Clear;85;NNW;21;28%
Truckee-Tahoe;Clear;46;NNE;5;61%
Twentynine Palms;Cloudy;79;WSW;12;19%
Ukiah;Clear;58;N;8;66%
Vacaville;Clear;59;SSW;12;89%
Van Nuys;Clear;61;E;5;75%
Vandenberg AFB;Cloudy;54;N;15;87%
Victorville;Intermittent clouds;67;WSW;13;36%
Visalia;Clear;72;NW;12;49%
Watsonville;Clear;54;N;3;89%
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