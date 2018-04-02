CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, April 1, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;44;W;3;70%

Arcata;Cloudy;50;NNW;8;92%

Auburn;Clear;57;ESE;6;71%

Avalon;Cloudy;52;NE;3;92%

Bakersfield;Clear;70;Calm;0;36%

Beale AFB;Clear;60;ESE;7;71%

Big Bear City;Clear;37;Calm;0;69%

Bishop;Clear;60;N;3;29%

Blue Canyon;Clear;48;SE;3;70%

Blythe;Partly cloudy;73;SW;9;14%

Burbank;Clear;58;S;5;83%

Camarillo;Cloudy;57;SW;5;80%

Camp Pendleton;Partly cloudy;56;ENE;7;83%

Campo;Cloudy;44;NE;5;78%

Carlsbad;Clear;53;Calm;0;85%

Chico;Clear;63;NW;9;51%

China Lake;Clear;67;S;3;29%

Chino;Intermittent clouds;56;SW;7;80%

Concord;Clear;60;SSW;15;61%

Corona;Clear;55;Calm;0;83%

Crescent City;Cloudy;50;E;3;89%

Daggett-Barstow;Clear;70;SW;20;25%

Edwards AFB;Clear;62;SSW;13;38%

El Centro;Clear;72;W;13;23%

Eureka;Cloudy;50;NW;8;91%

Fairfield;Clear;57;SSW;12;72%

Fresno;Clear;65;WNW;9;65%

Fullerton;Clear;57;S;3;80%

Hanford;Clear;67;NW;12;54%

Hawthorne;Cloudy;59;S;3;77%

Hayward;Clear;57;W;8;68%

Imperial;Clear;72;W;13;23%

Imperial Beach;Mostly cloudy;53;ESE;3;85%

Lancaster;Clear;61;SW;8;42%

Lemoore Nas;Clear;68;NNW;14;48%

Lincoln;Clear;59;Calm;0;71%

Livermore;Clear;54;SW;12;82%

Lompoc;Cloudy;52;Calm;0;89%

Long Beach;Clear;58;SSE;3;77%

Los Alamitos;Clear;58;SSE;3;77%

Los Angeles;Mostly cloudy;59;Calm;0;77%

Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;59;Calm;0;77%

Madera;Clear;59;WNW;8;69%

Mammoth;Cloudy;45;W;10;77%

Marysville;Clear;61;SE;8;77%

Mather AFB;Mostly clear;59;S;7;68%

Merced;Clear;58;WSW;6;74%

Merced (airport);Clear;58;WSW;6;74%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;56;S;5;77%

Modesto;Clear;63;N;3;47%

Moffett Nas;Clear;57;Calm;0;68%

Mojave;Clear;64;WNW;24;29%

Montague;Mostly cloudy;52;WNW;16;54%

Monterey Rabr;Clear;55;S;7;74%

Mount Shasta;Clear;50;Calm;0;58%

Napa County;Mostly clear;54;S;2;81%

Needles;Clear;78;WSW;9;10%

North Island;Clear;57;SSE;6;77%

Oakland;Mostly clear;55;NNW;12;83%

Oceanside;Clear;53;Calm;0;85%

Ontario;Intermittent clouds;56;SW;7;80%

Oroville;Clear;62;ENE;8;57%

Oxnard;Cloudy;56;W;3;86%

Palm Springs;Clear;74;NW;9;26%

Palmdale;Clear;62;W;15;40%

Paso Robles;Clear;56;NW;10;64%

Point Mugu;Cloudy;57;Calm;0;83%

Porterville;Clear;62;E;6;59%

Ramona;Clear;47;Calm;0;96%

Redding;Clear;65;W;7;41%

Riverside;Clear;56;W;3;80%

Riverside March;Clear;53;W;5;84%

Sacramento;Clear;59;Calm;0;69%

Sacramento International;Clear;59;SSE;8;74%

Salinas;Clear;55;W;5;74%

San Bernardino;Clear;58;W;3;73%

San Carlos;Clear;59;WNW;5;58%

San Diego;Clear;57;SSE;6;77%

San Diego Brown;Cloudy;55;Calm;0;87%

San Diego Montgomery;Clear;57;S;5;77%

San Francisco;Mostly clear;55;NW;13;81%

San Jose;Partly cloudy;57;N;5;68%

San Luis Obispo;Clear;54;SE;3;86%

San Nicolas Island;Cloudy;54;NW;9;92%

Sandberg;Clear;56;NNW;24;34%

Santa Ana;Mostly cloudy;57;NNW;4;83%

Santa Barbara;Cloudy;55;SE;7;89%

Santa Maria;Clear;51;S;5;89%

Santa Monica;Cloudy;57;W;3;80%

Santa Rosa;Clear;60;NNW;8;53%

Santa Ynez;Clear;50;Calm;0;93%

Santee;Cloudy;57;SSW;3;82%

South Lake Tahoe;Clear;39;Calm;0;66%

Stockton;Clear;60;W;9;59%

Thermal;Clear;76;NW;8;29%

Truckee-Tahoe;Clear;32;E;3;86%

Twentynine Palms;Mostly cloudy;69;NW;10;26%

Ukiah;Clear;59;N;10;49%

Vacaville;Clear;53;Calm;0;82%

Van Nuys;Clear;55;SE;5;86%

Vandenberg AFB;Clear;48;Calm;0;95%

Victorville;Clear;57;SSW;8;44%

Visalia;Clear;65;N;3;55%

Watsonville;Clear;53;NE;6;82%

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Copyright 2018 AccuWeather

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Keywords: California, Current Conditions