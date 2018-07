Yankees 4, Rays 0

New York Tampa Bay ab r h bi ab r h bi Gardner cf 4 1 1 0 Krmaier cf 4 0 0 0 Judge rf 4 0 1 0 M.Duffy 3b 4 0 0 0 Stanton lf 4 0 0 0 Bauers lf 3 0 0 0 Grgrius ss 4 0 0 1 Cron 1b 3 0 2 0 Andujar 3b 4 2 2 0 Choi dh 2 0 0 0 Bird dh 4 0 2 0 Dan.Rbr 2b 3 0 0 0 Drury 2b 1 0 0 0 M.Smith rf 3 0 0 0 Wade pr-2b 2 1 0 0 Adames ss 3 0 0 0 N.Wlker 1b 3 0 2 1 Sucre c 3 0 1 0 Au.Rmne c 3 0 0 2 Totals 33 4 8 4 Totals 28 0 3 0

New York 100 010 101—4 Tampa Bay 000 000 000—0

DP_New York 2, Tampa Bay 1. LOB_New York 5, Tampa Bay 2. 2B_Andujar (30), Bird (10), Cron (19). SF_Au.Romine (2).

IP H R ER BB SO New York Tanaka W,8-2 9 3 0 0 1 9 Tampa Bay Chirinos L,0-2 6 2-3 6 3 3 1 6 Hu 2 1-3 2 1 1 0 4

HBP_by Chirinos (Drury). WP_Chirinos.

Umpires_Home, Tim Timmons; First, Mike Muchlinski; Second, Angel Hernandez; Third, Mike Winters.

T_2:37. A_19,579 (42,735).